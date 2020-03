Das Corona-Virus erreicht die FHS St.Gallen: Zwei bestätigte Fälle, «kein Risiko für die Studierenden» An der FHS St.Gallen wurde je eine angestellte und eine studierende Person gemeldet, die positiv auf das Corona -Virus getestet worden ist. Die beiden Personen befinden sich in Isolation. Aktualisiert

An der FHS St.Gallen wurden eine angestellte und eine studierende Person positiv auf das Corona-Virus getestet.

Bild: Benjamin Manser

(pd/evw/lim) Am Montag wurde eine an der FHS St.Gallen angestellte Person positiv auf das Corona-Virus getestet. Sie hat sich laut einer Medienmitteilung der FHS St.Gallen im privaten Umfeld im grenznahen Ausland angesteckt. Am Dienstag sei ein zweiter bestätigter Fall unter den Studierenden der FHS St.Gallen gemeldet worden. Beide Personen befinden sich laut Mitteilung zu Hause in Isolation.