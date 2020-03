Das Corona-Virus durchdringt den Alltag: Wie Ostschweizer Politiker Firmen helfen wollen Gefährdete Zirkus-Premieren, verschobene Gala-Anlässe, stornierte Hotelbuchungen: Das öffentliche Leben in der Ostschweiz kommt zu Stillstand. Nun fordern Politiker finanzielle Unterstützung für Firmen und Vereine. Michael Genova, Adrian Lemmenmeier, Regula Weik und Christoph Zweili 07.03.2020, 05.00 Uhr

Im St.Galler Rathaus haben die Behörden ein Präventionsplakat des Bundesamts für Gesundheit aufgehängt. Bild: Ralph Ribi

Der Corona-Gedanke dreht im Kopf. Gewollt oder ungewollt. Sich ihm entziehen ist von Tag zu Tag unmöglicher. Das Virus hat uns alle erfasst. Auch alle Nicht-Infizierten. Es durchdringt unsern Alltag, unser Arbeitsleben, unser soziales Leben. Ungefragt.

Mit der Kollegin im Lift fahren? Das Warnschild missachten? Und mit ihr auf dem Weg in die Höhe einen amüsanten, lockeren Smalltalk pflegen?

Auf dem Fest des scheidenden Arbeitskollegen mit ihm einen heissen Tanz aufs Parkett legen? Ihn mit einer herzhaften Umarmung in die Pension verabschieden? Oder doch lieber einfach ein weiteres Glas bestellen?

In der Kantine zum offen daliegenden Besteck, zu Fisch und Gemüse greifen? Oder doch lieber den verpackten Löffel und das Birchermüsli kaufen?

Die pensionierte Nachbarin nach ihrem Wohlbefinden fragen? Ihr Unterstützung anbieten, auch dann, wenn sie fit ist und täglich die Treppe zu Drei Weieren hochsteigt?

Solche und ähnliche Gedanke schwirren durch den Kopf – auf dem Arbeitsweg, beim Einkaufen, in der Freizeit, im Stammlokal. Wo wir uns eben noch unbekümmert bewegt haben, beschleicht uns ein ungutes Gefühl. Plötzlich scheint alles eine potenzielle Gefahrenquelle. Das Virus bestimmt längst unser soziales Leben.

Anlässe im Dutzend abgesagt oder verschoben

Die Absagen und Verschiebungen grosser Publikumsanlässe häufen sich. So zittert der Thurgauer Zirkus Stey um die Premiere, gefährdet ist die ganze Tournée. Die Immo Messe Schweiz in St.Gallen wird auf August verschoben. Das Virus zwingt auch die Luftfahrtmesse Aero in Friedrichshafen in die Knie. Auf unbestimmte Zeit verschoben wurde die DV des Thurgauer Gewerbeverbandes, ebenso das Forum der Jungen Wirtschaftskammer Schweiz in Kreuzlingen. Auch die GV der Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil findet nicht statt.

Am Theater St.Gallen machen Flugblätter Besucher an sämtlichen Eingängen auf die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus aufmerksam. Bild: Urs Bucher

Das Ostschweizer Kinderspital wollte heute feiern, nun findet die «Kispi Night» im September statt. Am Theater St.Gallen machen Flugblätter an sämtlichen Eingängen darauf aufmerksam, dass Menschen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in den definierten Gefahrengebieten aufgehalten haben oder Krankheitssymptome zeigen, keinen Zugang zu den Vorstellungen haben.

Unter den indirekten Opfern des Corona-Virus ist auch Simon Enzler: Sechs von neun Vorstellungen des Appenzeller Kabarettisten am Zürcher Theater am Hechtplatz fallen aus. Absagen gibt es auch in St.Galler Hotels mit internationalen Gästen.

Chinesische Studenten separat untergebracht

An der Universität St.Gallen, der Fachhochschule St.Gallen sowie den Pädagogischen Hochschulen St.Gallen und Thurgau können Studierende die Vorlesungen trotz verschärfter Regeln weiterhin besuchen. Der «normale Schul- und Ausbildungsbetrieb» sei davon explizit ausgenommen, sagt Marius Hasenböhler-Backes, Leiter Kommunikation der HSG. Auch Lehrveranstaltungen im Audimax, dem mit 640 Plätzen grössten Vorlesungssaal, können weiterhin stattfinden.

Die HSG hat aber ihre Vorsichtsmassnahmen verstärkt. In allen Gebäuden und sanitären Anlagen hängen die Plakate der BAG-Präventionskampagne, in allen zentralen Gebäuden wurden Desinfektionsspender angebracht. Auch an der Pädagogischen Hochschulen St.Gallen (PHSG) stehen in allen Eingangsbereichen Desinfektionsmittel zur Verfügung.

An der Pädagogischen Hochschulen St.Gallen (PHSG) stehen in den Eingangsbereichen Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bild: Urs Bucher

Wegen eines Corona-Falls wurde an der Universität Zürich vor zwei Tagen das Zentrum für Zahnmedizin für den Lehrbetrieb geschlossen. Ist dies auch ein Thema in der Ostschweiz? Sie hätten ihre Dozierenden aufgefordert, sich auf eine mögliche Umstellung auf Fernunterricht vorzubereiten, sagt Markus Seitz, Verwaltungsdirektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen.

Die HSG zeichnet seit Donnerstag die Vorlesungen in den grossen Hörsälen auf. «Damit erhalten die Studierenden, die aufgrund der aktuellen Situation nicht daran teilnehmen können, dennoch Zugang zum Inhalt dieser Kurse», sagt Mediensprecher Hasenböhler-Backes.

Strenge Vorschriften gelten für Reisen in Risikogebieten. Die Pädagogische Hochschule Thurgau habe alle Reisen von und nach China eingestellt, sagt Rektorin Priska Sieber, da am 17.Februar Austauschstudierende aus China einreisen sollten. An der HSG dürfen Mitarbeitende und Studierende, welche aus China und anderen Risikogebieten zurückkehren, während 14 Tagen die Uni-Räume nicht betreten.

Die Fachhochschule St.Gallen hat zwei Austauschstudierende aus dem chinesischen Festland während 14 Tagen in einer separaten Wohnung untergebracht. Mediensprecher Christian Jauslin sagt:

«Um kein Risiko einzugehen, wurden sie angehalten, dem Campus während dieser Zeit fernzubleiben.»

Die beiden waren bereits Anfang Februar eingereist und dürfen heute wieder am Unterricht teilnehmen.

SVP-Politiker fordert Krisenfonds für die Wirtschaft

Linus Thalmann, St.Galler SVP-Kantonsrat und Musikveranstalter . Bild: PD

Derweil wird der Ruf nach staatlicher Unterstützung für die Wirtschaft laut. Der Toggenburger SVP-Kantonsrat Linus Thalmann hält die Veranstaltungsverbote und -regeln von Bund und Kanton für «komplett übertrieben». In einem Facebook-Kommentar fordert er die Veranstalter auf, zusammenzustehen und bei Bund und Kantonen eine Sammelklage einzureichen. Thalmann, selber Musikveranstalter, präzisiert auf Anfrage:

«Der Staat muss einen Krisenfonds einrichten, um die Verluste in der Wirtschaft zu decken, die er mit den übertriebenen Massnahmen verursacht.»

Wenn das so weitergehe, komme es in der Veranstaltungsbranche bald zu Konkursen. Die St.Galler SVP, die Partei Thalmanns, will Anfang nächster Woche aktiv werden. Sie arbeitet an einem parlamentarischen Vorstoss; darin will sie die Regierung nach konkreten, möglichen Massnahmen fragen.

Einschneidend seien die Veranstaltungsverbote für Hotellerie und Gastronomie, vor allem aber auch für viele KMU und Vereine. Es gehe nicht darum, nun mit der Giesskanne Geld zu verteilen. «Aber wir müssen eine Möglichkeit finden, Härtefälle gezielt zu unterstützen», sagt Parteisekretär Ivan Louis.

CVP appelliert an Eigenverantwortung, SP will Einnahmeausfälle ausgleichen

Die CVP lehnt ein kantonales Krisenpaket ab – derzeit. Anfangs April müsse die Lage neu beurteilt werden, sagt Parteipräsident Patrick Dürr. Auf die Frage, ob der Kanton Unternehmen und Kulturveranstaltern finanziell unter die Arme greifen soll, antwortet er: In der Wirtschaft wie auch in der Kultur werde Eigenverantwortung gross geschrieben. «Es ist Teil der Unternehmensstrategie und insbesondere des Risk-Managements, sich für ausserordentliche Situationen vorzubereiten. Das gilt auch für die Kultur.»

Vernissage am Kunstmuseum St. Gallen: Besucher aus Risikogebieten dürfen nicht teilnehmen. Bild: Urs Bucher

Anders tönt es bei der SP. Einnahmenausfälle bei Kulturveranstaltern sollen «allenfalls auf unkomplizierte Weise teilweise ausgeglichen werden». Grundsätzlich hält Parteisekretär Guido Berlinger fest:

«Wir werden mit dem neuen Virus leben lernen.»

Derzeit gehe es nur darum, dass die Ansteckungsrate nicht unkontrolliert in die Höhe schnelle. Bei Unternehmen greife in erster Linie die Kurzarbeitsregelung des Bundes, antwortet FDP-Fraktionspräsident Beat Tinner auf die Frage nach finanzieller Unterstützung durch den Kanton.

Und: Kulturveranstalter seien nicht die einzigen, die Einbussen erlitten; Tourismusunternehmen seien ebenso betroffen. Die Regierung, so Tinner, tue gut daran, eine volkswirtschaftliche Lagebeurteilung vorzunehmen – insbesondere dann, wenn sich die Epidemie weiter ausbreite. 2008 in der Finanz- und Wirtschaftskrise hatte die Regierung einen solchen Bericht samt Auswirkungen und Massnahmen verfasst.