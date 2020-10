Das St.Galler Contact-Tracing ist kollabiert: Corona-Infizierte müssen selber zum Hörer greifen und ihre Kontaktpersonen informieren

Besuchsverbot in Spitälern, Singen verboten, Sport in Halbklassen

Neben den neuesten Änderungen bezüglich Contact-Tracing und Quarantäne hat die Regierung des Kantons St. Gallen auch ein Besuchsverbot in Spitälern und Kliniken beschlossen. Dieses tritt am Samstag, 31. Oktober in Kraft und gilt vorerst bis zum 16. Dezember. Patienten in Akutspitälern, psychiatrischen und Reha-Kliniken dürfen während dieser Zeit keinen Besuch mehr empfangen. Weiterhin erlaubt blieben Besuche bei Patienten in ausserordentlichen Situationen wie Eltern von Kindern im Spital, Partner von Gebärenden oder Besucher von palliativen Menschen, schreibt die Regierung.

Zudem gilt Maskentragepflicht neu auch auf der Oberstufe, und zwar im ganzen Schulgebäude und auch während des Unterrichts. Die gleichen Vorgaben gelten bereits an Berufsfach- und Kantonsschulen, dort hat der Bund dies verordnet. Bis auf weiteres müssen die Schüler der Oberstufe und an den Kantonsschulen zudem auf das Singen verzichten. Der Sportunterricht darf in den Hallen nur noch in Halbklassen durchgeführt werden. Im Freien sei der Sportunterricht in ganzen Klassen auch ohne Masken, aber mit Abstand erlaubt, heisst es in der Mitteilung der Regierung. Ebenso erlaubt bleibt der Instrumentalunterricht.