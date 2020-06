Das Appenzellerland auf zwei Rädern entdecken: Das sind die schönsten Velorouten mit und ohne Motor Immer mehr Leute leisten sich ein teures E-Bike. Der Sport boomt: Die Veloläden gehören zu den Gewinnern der Coronakrise. Wir haben drei Velotouren durchs Appenzellerland für Sie bereitgestellt. Karin Erni 12.06.2020, 20.00 Uhr

Die coupierte Topografie des Appenzellerlandes förderte den E-Bike-Boom schon vor Corona. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Viele Höhenmeter, die meisten davon bergab: Heiden – Rorschach. Grafik: Stefan Bogner

Einen Grossteil der Höhenmeter dieser Tour legen die Velofahrer mit der Rorschach-Heiden-Bahn zurück. Dann geht es hinauf zum St. Anton, wo man sich bei schönster Aussicht stärken kann. Hinunter nach St. Gallen geht es dann wieder leichter. Dort lohnt sich eine Rast in der Altstadt, bevor es gemütlich nach Rorschach zurückgeht.

Streckenlänge: 40,1 km

Dauer: knapp vier Stunden

Aufstieg: 657 Meter

Rundtour durchs Appenzellerland: Teufen – Gais – Appenzell – Teufen. Grafik: Stefan Bogner

Die Tour beginnt in Teufen und bietet über Speicher, Speicherschwendi und Rehetobel rasante Abfahrten und Aufstiege. Via Kaien geht’s nach Wald und weiter nach Trogen. Auf dem Hügelzug «Suruggen» fährt man bis zur Landmark und gelangt schliesslich nach Gais. Zurück geht’s über Appenzell und Haslen nach Teufen.

Streckenlänge: 51,3 km

Dauer: 4.15 h

Aufstieg: 1017 Meter

Auf dem Mountainbike um den Kronberg. Grafik: Stefan Bogner

Ein guter Ort für den Beginn der Tour ist Jakobsbad. Es geht über Urnäsch Richtung Schwägalp. Bei der Abzweigung Steinfluh nimmt man die alte Schwägalpstrasse und pedaliert zur Chammhalde hinauf. Während der langen Abfahrt zum Lehmen kann man die Beine wieder entspannen. Über Appenzell geht es zurück nach Gonten.



Streckenlänge: 42,8 km

Dauer: knapp 4 Stunden

Aufstieg: 903 Meter

«Tut mir leid, ich habe absolut keine Zeit», so reagieren einige Velohändler auf die Anfrage nach einem Interviewtermin. Der Frühling ist naturgemäss die Hauptsaison in diesem Geschäft. Dieses Jahr hat die Coronakrise noch für zusätzlichen Schub gesorgt. Angst vor Ansteckung im öffentlichen Verkehr und das vermehrte Bedürfnis nach Bewegung bewogen zahlreiche Menschen zum Umsteigen aufs Velo.

Diesen Trend haben auch die Velogeschäfte im Appenzellerland gespürt. Zu Beginn des Lockdowns habe er Angst ums Geschäft gehabt, sagt Thomas Fuhrer, Filialleiter im Bikecenter Herisau. «Doch dann zeigte sich, dass die Leute mehr Zeit hatten als sonst.» Manche fanden beim Aufräumen im Keller ein altes Velo, das einen Service nötig hatte und brachten dieses vorbei.

«Es lief plötzlich wie verrückt. Ich musste Ersatzteile nachbestellen, die ich sonst nur selten brauche.»

Obwohl das Verkaufslokal wegen der Coronavorschriften geschlossen bleiben musste, habe er viel mehr Velos verkauft als normal, so Fuhrer. «Die Kunden bestellten übers Internet oder am Telefon. Ich habe die Velos anschliessend persönlich ausgeliefert. Natürlich alles unter Einhaltung der vorgeschriebenen Schutzmassnahmen.»

Das E-Bike ist weiter auf dem Vormarsch

Verkauft habe er in dieser Zeit fast ausschliesslich E-Bikes, sagt Thomas Fuhrer. «Dieser Trend zeichnete sich schon länger ab, aber jetzt ist es extrem. Mittlerweile kaufen alle Altersgruppen Velos mit Unterstützung.» Langsam zeige sich die Kehrseite des Booms, sagt Fuhrer. «Die Lagervorräte sind zunehmend aufgebraucht und die Lieferungen aus den meist in Fernost liegenden Herstellerländern funktionieren noch nicht vollständig, solange der Flugverkehr eingeschränkt ist. Die Firma Cresta in St. Gallen ist aktuell die einzige, die uns weiterhin neue Fahrzeuge liefern kann.»

Hochwertige Geräte gefragt

Auch für Daniel Kerber, Inhaber des Velocenter Heiden, verlief die Coronazeit erstaunlich erfolgreich. Nebst vielen Reparaturen habe er auch einiges verkaufen können.

«Die Nachfrage nach neuen Velos begann schon im Januar und sie ist höher als in anderen Jahren.»

Verkauft habe er fast ausschliesslich E-Bikes. «In unserem Gelände geht es fast nicht anders.» Während normale Mountainbikes günstig sein müssen, seien die Kunden heute bereit, für ein hochwertiges E-Bike viel Geld auszugeben, so Kerber. «Manche haben zuerst ein billiges Velo gekauft und dann gemerkt, dass es sich von der Sicherheit und Zuverlässigkeit her lohnt, etwas mehr zu investieren.»

Rennvelos sind derzeit weniger im Trend

Valentin Kast, Inhaber von Vali’s Bike-Shop in Rehetobel ist zufrieden mit den letzten Wochen. «Man merkt, dass viele Leute neu aufs Velo umgestiegen sind.» Er habe ausserordentlich viel Zubehör wie Helme und Schuhe verkauft. «Auch Servicearbeiten und der Ersatz von Verschleissteilen ist gut nachgefragt worden.» Einige Leute hätten «Veloleichen» im Keller gefunden, die sie wieder funktionstüchtig machen liessen, so der Fachmann:

«Verkauft habe ich fast ausschliesslich E-Bikes und ein paar normale Mountainbikes. Rennvelos sind derzeit überhaupt nicht gefragt.»