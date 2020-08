Das 700 Jahre alte Werk zur Coronakrise: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 spielt Giovanni Bocaccios «Il Decamerone» Wunderbares Sommertheater: Die Theaterwerkstatt Gleis 5 tourt mit einer frivol-intelligent-komischen Version von «Il Decamerone» durch die Ostschweiz. Valeria Heintges 09.08.2020, 15.14 Uhr

Die Theaterwerkstatt Gleis 5 feierte am Samstagabend mit Giovanni Bocaccios «Il Decamerone» Premiere. Bild: Donato Caspari

Man spürt es: Die haben die Nase voll vom Rumsitzen. Sie wollen spielen, jetzt, sofort, und mit allem, was dazugehört. Endlich wieder! Und es gehört ja gar nicht so viel dazu, genau genommen. Für die «Geschichten aus dem Decamerone» braucht die Theaterwerkstatt Gleis 5 aus Frauenfeld nur drei Lieferwagen, einen hölzernen Bühnenaufbau und eine hölzerne Zuschauertribüne, einen Haufen Klamotten, fünf Schauspieler, eine Puppenspielerin mit einem Koffer voller Puppen und einen hervorragenden Goran Kovacevic am Akkordeon.

So ausgerüstet ist die Theaterwerkstatt losgezogen, um die Ostschweiz mit einem lustigen, frechen, poetischen, fantasievollen Sommertheater zu beglücken. Auf dem Programm: Giovanni Bocaccios «Il Decamerone». Kaum ein Werk, obwohl fast 700 Jahre alt, hat in den letzten Monaten so zu reden gegeben – ausser vielleicht Camus «Die Pest». Denn darin reisen zehn Adlige aufs Land, um der Pestepidemie in ihrer Heimatstadt Florenz zu entgehen. Und erzählen sich an zehn Tagen je zehn Geschichten. Hundert Geschichten also versammelt das fast 900 Seiten dicke Buch, viele frivol und sehr offenherzig und offenhäutig, einige sehr gescheit und sehr intelligent und manche irgendwo dazwischen.

Giovanni Bocaccios «Il Decamerone»: Kaum ein Werk, obwohl fast 700 Jahre alt, hat in den letzten Monaten so zu reden gegeben – ausser vielleicht Camus «Die Pest». Bild: Donato Caspari

Gelesen haben sie den Wälzer nicht

Sechseinhalb davon, in schöner Mischung, nehmen sich die Theaterwerkstättler vor. Dabei kommt Hund Monty mit seiner Geschichte «am Tag sechs, Geschichte sechs und es geht um Sex» nur halb zum Zug, und der gestrenge Spielleiter und Co-Regisseur Simon Engeli, der seiner Truppe ein «Tag sieben, Geschichte eins» vorwirft, erleidet vollständig Schiffbruch. Denn wirklich gelesen, gestehen sie einer nach dem anderen, haben sie das dicke Werk nicht. Noce Noseda, Co-Regisseur und Schauspieler, behauptet, als Italiener habe er das alles derart im Blut, dass keine Lektüre nötig sei. Eine Aussage, die ihn noch gehörig ins Schwitzen bringen wird, wenn er als predigender Mönch (und wunderbar spielender Schauspieler) der erstaunten Gemeinde verkünden muss, dass er ihr nicht die Feder des Erzengels, sondern die Kohle des Laurentius präsentiert.

Noseda spielt dabei improvisierend einen Improvisierenden – und zeigt das kluge Vorgehen der Truppe: Sie spielt mit der Unfertigkeit, baut die Improvisation so ins Geschehen ein, dass jeder Patzer wie gewollt wirkt und manches geprobte Spiel wie ein Patzer. Diese Mischung funktioniert hervorragend, zumal in einer überaus warmen Sommernacht in der Frauenfelder Innenstadt. Da stört es niemanden, wenn mal ein Motorrad laut vorbeiröhrt oder die Zuschauer gesittet auf Abstand sitzen. Im Gegenteil: Die Pandemie-Anspielungen – Küssen mit Plexiglasscheibe! Ordentlich Desinfizieren beim Nachbarschaftsbesuch! – passen wunderbar ins klamaukige Geschehen. Und dass die Lichtanlage dem klammen Budget zum Opfer fiel, fällt auch nicht weiter auf, weil der eindunkelnde Abend eine schöne Stimmung nach der anderen herbeizaubert.

Premiere in Frauenfeld: Für die «Geschichten aus dem Decamerone» braucht die Theaterwerkstatt Gleis 5 nur drei Lieferwagen, einen hölzernen Bühnenaufbau und eine hölzerne Zuschauertribüne. Bild: Donato Caspari

Spielfreude gepaart mit echtem Können

Das Ganze funktioniert auch deshalb so gut, weil neben die sich stetig verstärkende Spielfreude echtes Können tritt. Wenn etwa Nicole Steiner von einer Sekunde auf die andere nicht mehr sich mühsam anstrengend als Köchin ihren Topf rührt, sondern mit ganzem Körpereinsatz höchst frivol die Aufgabe bewältigt. Oder wenn Silvana Petrelli, als keusche Nonne im Bühnenboden verschwunden, so jodelt, dass einem blitzartig klar wird, wie erotisch dieser Gesang klingen kann. Dazu Engeli als überraschend zu Geld gekommener, aber geiziger Bühnenpatron, Joe Fenner als salbadernder Doktor mit Beulennase. Und ganz bestimmt nicht zuletzt Rahel Wohlgensinger mit ihren liebevoll-verrückten Puppen. Die Gans, die als «Weisskopfsee-Falke» auf dem Arm ihres Adligen hockt, bleibt einem mit ihrem mal wütend-, mal verträumt-getröteten «Gnagna» noch lange im Gedächtnis. Der Abend hat übrigens einen Untertitel, der auch als Schlusswort dient: «Der Mensch ist Mensch, wenn er erzählt». Nach diesem Abend möchte man das gerne glauben.