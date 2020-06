Daran will die Thurgauer Regierung gemessen werden

Justiz und Sicherheit

Regierungsrätin Cornelia Komposch. Bild: Andrea Stalder

Der Thurgau revidiert sein Polizeigesetz. Einer der Auslöser sei die zunehmende Bedrohung durch Terrorismus. Weiterhin abgeschalteten bleiben aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids die Autonummernscanner auf den Thurgauer Strassen. Hier seien Bestrebungen in der Justizdirektorenkonferenz im Gang, um eine gesetzliche Grundlage auf nationaler Ebene auszuarbeiten, sagt Regierungsrätin Cornelia Komposch (SP). Ausserdem steht der Ausbau des Kantonalgefängnisses in Frauenfeld an, welches nicht mehr den Vorgaben eines zeitgemässen Freiheitsentzugs entspreche. Geplant ist eine Aufstockung von derzeit 56 auf 90 Haftplätze. «Guter Dinge» ist die Justizdirektorin bezüglich Öffentlichkeitsgesetz, das fristgerecht bis 2022 in Kraft treten sollte. (sme)