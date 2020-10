Interview «Damit würde der Advent zum Trauerspiel»: Der St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut befürchtet, dass der Bundesrat am Mittwoch ein Singverbot beschliesst Der Domkapellmeister der Kathedrale St.Gallen steht der grössten Kirchenmusik der Schweiz vor. In einem offenen Brief an Bundesrat Alain Berset warnt er vor einem neuen kirchenmusikalischen Lockdown. Christoph Zweili 27.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Domkapellmeister Andreas Gut wehrt sich vor allem für die freischaffenden Musikerinnen und Musiker: Sie trifft Corona hart.

Bild: Regina Kühne

Unter Auflagen sind Chorproben in der Schweiz seit dem 6. Juni wieder erlaubt. Meldungen über Corona-Ansteckungen durch Sängerinnen und Sänger haben nun zu grossen Verunsicherungen geführt: In stark betroffenen Kantonen wie Jura und Genf sind Chorproben und Konzerte bereits wieder verboten. Der St.Galler Domkapellmeister Andreas Gut befürchtet nun, dass der Bundesrat am Mittwoch ein generelles Singverbot verfügt.



In den Ostschweizer Kantonen gab es bisher keine Anzeichen für Restriktionen: Nun verbietet auch Appenzell Ausserrhoden wieder Chorproben und Konzerte, in Appenzell Innerrhoden ist das Singen im Musikunterricht nicht mehr erlaubt. Das macht Ihnen Sorgen?

Corona ist eine ernsthafte Bedrohung, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss. Es wäre aber weise, auch in diesem Bereich gute Schutzkonzepte auszuarbeiten und nicht einfach ein generelles Verbot auszusprechen. Auch in anderen Gebieten wird versucht, massvolle Lösungen zu finden, um zu verhindern, dass Schaden angerichtet wird.

Sie machen sich in einem offenen Brief an Bundesrat Berset zum Sprachrohr der Sänger – warum?

Ich bin von Amtes wegen auch mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern vernetzt. St.Gallen verfügt über die grösste Kirchenmusik der Schweiz. Wir haben normalerweise immer wieder Orchestermessen in den Liturgien und wir haben die grossen Chorkonzerte der Dommusik, die von Berufsmusikern begleitet und von Solisten mitgestaltet werden. Mehrere hundert Künstler begleiten jährlich die Ensembles in zahlreichen Gottesdiensten und Konzerten und sind solistisch tätig. Diese freischaffenden Musiker trifft Corona enorm hart.

Worauf stützen Sie Ihre Aussage?

Auf persönliche Kontakte – diese Leute schreiben mir oder rufen mich auf der Suche nach Engagements an: Ich bin indirekt Arbeitgeber Hunderter Professioneller und Laien der Grossregion St.Gallen-Bodensee, der Regionen Winterthur, Zürich, Basel und des süddeutschen Raums.

«Diese freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, die nicht noch zusätzlich an einer Musikschule angestellt sind, klagen mir ein Stück weit ihr Leid, weil ihre Agenden seit März leer sind.»

Sie fürchten, dass es nun von März 2020 bis März 2021 keine Einkünfte mehr gibt, nachdem die Einnahmen aus der Fastenzeit, der Osterzeit bis Pfingsten und der Anlässe im Sommer fehlen. Wenn nun auch noch die Einkünfte aus der Advents- und Weihnachtszeit wegbrechen, kommen diese professionellen Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, noch mehr in existenzielle Not. Darum wende ich mich an den Bundesrat.

Wie breit abgestützt ist Ihr Eindruck?

Unser Einzugsgebiet hört nicht an der Schweizer Grenze auf. Ich bekomme also mit, an welchen Orten welche Massnahmen coronabedingt ergriffen wurden, was also noch möglich ist, oder was nicht mehr.

Der Bundesrat hat eine Verschärfung der Coronamassnahmen für Mittwoch angekündigt: Haben Sie Anzeichen, dass er ein generelles Singverbot aussprechen will?

Ein Vorschlag der nationalen Taskforce sieht vor, den Laienensembles das Singen zu verbieten.

Ein Bild aus besseren Tagen: Der DomChor in der Mitternachtsmesse 2019 auf der Empore der Kathedrale St.Gallen.

Bild: Ueli Steingruber

Das wäre aber noch kein generelles Singverbot.

Nein, aber die Folgen wären fatal: Wenn Laien nicht mehr singen dürfen, werden in den nächsten Wochen und Monaten auch die grossen Chorkonzerte abgesagt. Das geschieht auch, wenn die Gruppengrössen auf 50 Personen reduziert werden. Das bedeutet das Ende für unser Christkönigskonzert, alle Adventssingen, die Weihnachtsgottesdienste, die Weihnachtskonzerte, die Neujahrs-Orchestermesse und das Dreikönigskonzert. Aber es bedeutet auch das Aus für all die Konzerte und Gottesdienste, die ja jedes Jahr in beinahe jeder Kirche, nicht nur in der Kathedrale und der Region St.Gallen, sondern vermutlich landesweit, stattfinden würden. Alle diese Ereignisse würden abgesagt, weil sie von Laienensembles getragen werden.

Ihre grösste Sorge gilt der Adventszeit?

Eine ganze Adventszeit ohne gemeinschaftliche Möglichkeiten würde zum Trauerspiel. Da würden wir den Menschen sehr viel wegnehmen.

Was würde dieser Schritt für die Laiensänger konkret bedeuten?

Für die Laien ist es ein schmerzlicher Verlust, eine Enttäuschung – und das in einer Zeit, die emotional sehr wichtig ist: Sie würde dadurch leerer und ein Stück weit trostlos. Einen grossen Schaden haben sie nicht. Ich habe mich aber an Bundesrat Berset gewandt, um darauf aufmerksam zu machen, dass diese einschneidenden Massnahmen zur Folge hätten, dass viele Profis darunter leiden.

«Ihnen geht es ans Portemonnaie – es fehlte ihnen dann erneut eine ganze Saison an Einnahmen.»

Im nicht-professionellen Bereich der Kultur wären Proben und Auftritte bis maximal 15 Personen zulässig – aber mit Schutzmaske und Abstand. Das reicht nicht?

Nein, das reicht nicht. Unser Domchor zählt 60 Personen. Wir können im Chorraum der Kathedrale – auch in den Liturgien – mit bis zu 2,5 Metern Abstand singen. Das haben wir am Gallus- und am Bettag gemacht. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Jetzt haben wir die Maskenpflicht beim Eintreten eingeführt: Viele Sängerinnen und Sänger tragen sie mittlerweile auch beim Proben. Die Bereitschaft dafür ist da. Die Sänger haben mir gesagt, dass sie auch mit Maske singen würden, «solange wir dürfen».

Was erhoffen Sie sich vom Innenminister?

Sinnvolle Massnahmen, die Publikum und Ausführende schützen, aber doch Gemeinschaftlichkeit ermöglichen.

Sprechen wir noch einmal Ihr Künstlernetzwerk an: Gehen andere Länder und Regionen anders mit den Corona-Einschränkungen um als die Schweiz?

Das ist unterschiedlich: Die einen Regionen in Österreich und Deutschland dürfen noch singen, andere nicht mehr. Es gibt Musikerkollegen, die berichten, dass bei ihnen bis März 2021 alles verboten ist. Veranstalter befürchten, dass Konzerte finanziell nicht mehr tragbar sind, wenn es Publikumsbegrenzungen gibt.

Die Coronamassnahmen machen den Schweizer Chören bereits jetzt zu schaffen. Vereinzelt stehen Gesangsvereine, welche schon seit längerer Zeit über einen Mitgliederschwund klagen, vor dem Ende. Wie beurteilen Sie die Situation?

Die Sorge ist berechtigt, davon höre ich viel. Für uns an der Kathedrale gilt das aber nicht: Vier von fünf Sängerinnen und Sängern kamen stets zu den Proben. Die Identifikation ist riesig. Die Verbindlichkeit der vielen Sängerinnen und Sänger, die bei uns freiwillig mitwirken, ist enorm. Die wenigsten haben sich aus Furcht vor Corona zurückgezogen.

Was tun Sie, um die Laiensängerinnen und -sänger zu schützen?

Wir sind äusserst diszipliniert und setzen alles daran, der Gefahr beim Singen professionell zu begegnen. Für den Kathedralbetrieb haben wir die aktuell geltende Vorschrift gar verschärft: Wir proben bei offenen Fenstern und haben die Abstände zwischen den Sängern noch vergrössert, damit diese möglichst sicher sind. Bisher hatten wir in unseren Kreisen, Gott sei Dank, keinen Covid-19-Fall.

Wir haben über drohende Restriktionen gesprochen: Was ist Ihr Vorschlag, wie der Bundesrat am Mittwoch auch reagieren könnte?

Er könnte die Maskenpflicht erweitern, die Abstände vergrössern, die Hygienemassnahmen beibehalten und alles streng beobachten.

Wie könnte das aussehen?

Andreas Gut Bild: PD

Wir hatten zwei Konzerte in der Kathedrale im September. Im Vorfeld haben wir kommuniziert, dass die Abstandsregel und die Handdesinfektion Pflicht sind. Es gab vereinzelte Besucher, die das abgelehnt haben. Nachdem ich sie aber am Eingang auf die Pflicht aufmerksam gemacht habe und ankündigte, dass sie nicht eingelassen werden, wenn sie das ablehnen, haben sie ihre Hände dann doch desinfiziert.

«Wenn Besucher am Eingang auf Maskenpflicht und Desinfektionsregeln aufmerksam gemacht und ihnen die Sitzplätze mit Abständen zugewiesen werden, lassen sich solche Konzerte durchführen.»