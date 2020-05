Damann wird Gesundheitschef, Bucher beerbt Klöti: Wer in der St.Galler Regierung welches Departement übernimmt Es ist entschieden: Die St.Galler Regierungsmitglieder haben ihre künftigen Aufgaben, respektive Departemente unter sich aufgeteilt. Alexandra Pavlovic, Christoph Zweili 05.05.2020, 13.01 Uhr

Die St. Galler Regierung (von links): Fredy Fässler (SP, bisher), Laura Bucher (SP, neu), Stefan Kölliker (SVP, bisher), Bruno Damann (CVP, bisher), Marc Mächler (FDP, bisher), Susanne Hartman (CVP, neu), dem designierten Staatssekretär Benedikt van Spyk, und Beat Tinner (FDP, neu). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit Spannung wurde das Resultat der Departementsverteilung erwartet. Doch am heutigen Dienstag war Geduld gefragt. Die im Anschluss an die konstituierende Sitzung einberufene Medienorientierung hätte um 11.45 Uhr im Pfalzkeller starten sollen. Allerdings verzögerte sie sich um eine ganze Stunde. Erst gegen 12.45 Uhr traten die Mitglieder der neuen St.Galler Regierung vor die Medien. Nebst den bereits bekannten Wechseln in den Departementen Gesundheit, Finanzen und Inneres kommt es auch in den Departementen Volkswirtschaft und Bau zu einem Wechsel.

Und so sieht die neue Departementsverteilung der St.Galler Regierung aus:

Laura Bucher (SP, neu): Departement des Innern

SP-Regierungsrätin Laura Bucher. Ralph Ribi

Die im April im zweiten Wahlgang frisch gewählte St.Galler Regierungsrätin Laura Bucher (SP) ist künftig Vorsteherin des Innendepartements und übernimmt damit das Amt vom abtretenden Martin Klöti. Über die Wahl zeigt sie sich sehr erfreut. «Für mich als Sozialdemokratin ist es ein Schlüsseldepartement. Berührungen mit der Kultur sind automatisch gegeben.» Interessant finde sie in ihrem Departement vor allem auch die Gleichstellungs- und Genderfragen sowie all die sozialpolitischen Fragen, die während der derzeitigen Coronakrise entstanden seien. «Ich bin mit dem Entscheid sehr glücklich.»

Susanne Hartmann (CVP, neu): Baudepartement

CVP-Regierungsrätin Susanne Hartmann. Ralph Ribi

CVP-Frau Susanne Hartmann schaffte im Gegensatz zu Laura Bucher die Wahl zur St.Galler Regierungsrätin bereits im ersten Anlauf. Die Juristin hat als langjährige Stadtpräsidentin von Wil Erfahrung mit Budgets. Sie wird Chefin des Baudepartements und übernimmt somit von Marc Mächler.

Beat Tinner (FDP, neu): Volkswirtschaftsdepartement

FDP-Mann Beat Tinner. Ralph Ribi

FDP-Mann und Wirtschafter Beat Tinner, der neben Laura Bucher (SP) ebenfalls im zweiten Wahlgang in die St.Galler Regierung gewählt wurde, wird künftig das Volkswirtschaftsdepartement leiten. Damit wird er Nachfolger von Bruno Damann, der ins Gesundheitsdepartement wechselt. Mit dem Entscheid ist Tinner vollends zufrieden. «Ich sehe viele Berührungspunkte zu meiner heutigen Tätigkeit als Gemeindepräsident, als Präsident der Interessensgemeinschaft des öffentlichen Verkehrs (IGöV) oder der Biodiversität.» Es kommen aber auch Herausforderungen auf ihn zu, gerade jetzt wegen der Coronakrise. So etwa bezüglich der Kurzarbeit oder der Arbeitslosigkeit. Trotzdem: «Die thematische Bandbreite in meinem Departement finde ich sehr spannend.»

Fredy Fässler (SP, bisher): Sicherheits- und Justizdepartement

SP-Justizchef Fredy Fässler bleibt weiterhin im gleichen Amt. Michel Canonica

Keinen Wechsel gibt es im Sicherheits- und Justizdepartement. SP-Mann Fredy Fässler fühlt sich offensichtlich wohl in seinem Amt und bleibt auch für die kommenden vier Jahre Justizdirektor.

Stefan Kölliker (SVP, bisher): Bildungsdepartement

Stefan Kölliker bleibt Chef des Bildungsdepartement. Benjamin Manser

Auch bei Stefan Kölliker ist die Situation dieselbe geblieben. Der SVP-Mann ist der amtsälteste und schon seit 12 Jahren im selben Amt. Er wird auch in den kommenden vier Jahren Chef des Bildungsdepartements bleiben.

Bruno Damann (CVP, bisher): Gesundheitsdepartement

Bruno Damann.

Regina Kühne

Das Gesundheitsdepartement übernimmt künftig Bruno Damann (CVP). Der Arzt und Allgemeinmediziner kommt vom Fach und gibt nach vierjähriger Tätigkeit das Volkswirtschaftsdepartement an Beat Tinner (FDP) ab. «Als Mediziner habe ich von Anfang an gewusst, dass ich für das Gesundheitsdepartement in Frage komme», sagt Damann auf Nachfrage. Dennoch habe er zwei Seelen in seiner Brust. «Ich war glücklich im Volkswirtschaftsdepartement. Stelle mich nun aber gerne der spannenden Herausforderung im Gesundheitsdepartement.» Weiter sagt Damann, dass er mit 63 Jahren jedoch ein Ablaufdatum habe und somit höchstens noch vier Jahre in der St.Galler Regierung tätig sein werde.

Marc Mächler (FDP, bisher): Finanzdepartement

Marc Mächler.

Regina Kühne

Auch der Job von FDP-Politiker Marc Mächler ändert sich. Der Chef des Baudepartements wechselt und wird neu Finanzchef. Mächler übernimmt damit das Amt vom abtretenden Benedikt Würth (CVP). Mächler sagt: «Schon vor vier Jahren war das Finanzdepartement für mich ein Thema gewesen. Als neues Regierungsmitglied hatte ich damals aber das Gefühl, dass es für mich noch zu früh war.» Seine Erfahrungen im Baudepartement seien interessant gewesen, er konnte Einblick in einige neue Bereiche erhalten. Bei der Sitzung von heute haben die Mitglieder der neuen Regierung intensiv diskutiert in welches Departement jeder einzelne seinen Hintergrund am besten einbringen konnte. «Als ehemaliger Banker habe ich nicht nur einen gut gefüllten Rucksack, den ich einsetzten kann. Auch sass ich viele Jahre in der Finanzkommission des St.Galler Kantonsrats.»