«3000 Stunden Freizeit investiert»: Statt auf günstig und schnell setzte man bei diesem Gebäude in Hefenhofen auf Traditionshandwerk – treten Sie ein Ohne Köbi Diem wäre der Weiler Tohueb in Hefenhofen nur halb so schön. Er holt mit viel Geschick und Leidenschaft alles aus alten Gebäuden heraus. Auf ein Werk ist er besonders stolz. Wir zeigen es Ihnen. Sheila Eggmann 03.10.2021, 11.00 Uhr

Köbi Diem. Bild: Tobias Garcia

Köbi Diem ist einer der Alten. Das sagt er von sich selbst und meint damit: Einer, der das alte Bauhandwerk beherrscht. Diem läuft um das letzte Gebäude im Hefenhofer Weiler Tohueb Richtung Fehlwies und zeigt auf die selbstgefertigten Rosenschnitzereien, sie sind Rot auf grauem Holz. Sie zieren die Hausecken einer Fassade, die er im vergangenen Jahr fertig gestellt hat. Er sagt mit Blick auf das Haus: «Auf das Gesamtbild bin ich stolz.»

Bis das Gebäude so aussah, wie er sich das vorstellte, hat Diem zusammen mit Familie und Freunden viel investiert. Unter anderem erneuerter er den gesamten Dachstock und legte innen die Fachwerkwände frei. Über 3000 Stunden verbrachte er hier in der Freizeit, weitere mit seiner Firma.

Die Fassade bestand zuvor aus Verputz und Brettern auf Eternit. Und auf der Westseite des Hauses war eine, positiv ausgedrückt, interessante Anordnung weniger Fenster:

Bild: Sheila Eggmann Bild: Tobias Garcia Zuvor bestand die Fassade aus Brettern und Verputz. Köbi Diem brachte Rundschindeln an und schmückte die Ecken mit Rosenschnitzereien. Bild: Sheila Eggmann Bild: Tobias Garcia

An der Fassade wurden 270 Quadratmeter Rundschindeln verarbeitet, so wie man es von traditionellen Häusern aus dem Thurgau kennt. Es wurde eine alte Sandsteinmauer freigelegt, passende Fensterläden wurden angefertigt und gar die Balkenköpfe geschnitzt. Diem wollte möglichst viel aus dem Haus herausholen, respektive es möglichst wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen. Auch aussen.

Bei neuen Häusern werde nichts mehr in die Fassaden investiert, sagt er. Innen müsse es jeweils schön sein, und aussen dürfe es nichts kosten.

«Heute muss immer alles günstig und schnell gebaut sein. Mir ist wichtig zu zeigen, dass es auch anders geht.»

Wenn man sich für einen Neuaufbau eines Bauernhauses in einem Weiler entscheide, dann sollte das Gesamtbild passen. Das braucht aber Zeit, Geduld und Einsatz. Diem sagt: «Mir ist das Wurst, denn es hat sich gelohnt. Ich habe das für mich und die Familie gemacht.»

Sogar die Velofahrer halten an

Diem ist Handwerker durch und durch. Im Jahr 2002 gründete er zusammen mit einem Geschäftspartner die Firma Holzbau Aachtal, welche Arbeiten im Bereich Zimmerei, Holz- und Elementbau erledigt. Im Jahr 1987 hat er sein Elternhaus renoviert, es steht ebenfalls im Weiler Tohueb.

Die schön renovierten Häuser wirken auch auf andere anziehend. Schon manch ein Velofahrer habe angehalten und sich nach einem der Gebäude erkundigt. Einer habe mit Blick auf das hier vorgestellte Haus gesagt:

«Wieso war dieses Haus nie in der Zeitung?»

Als Diem das erzählt, lacht er. An einen Bericht habe er gar nie gedacht. Passiert ist es schliesslich, weil eine Kundin eines anderen Projekts bei der Zeitung angerufen hat. Man soll sich das Gebäude doch mal anschauen, meinte sie.

Hereinspaziert: Bewohnerin öffnet die Türen

Die Geschichte der Liegenschaft in Tohueb reicht bis ins Jahr 1882 zurück, davon zeugt der Keller mit den alten Sandsteinmauen, der vermutlich früher ein Weinkeller war. Heute wohnen im Gebäude zwei Parteien. Die oberen beiden Stockwerke zählen 240 Quadratmeter. In den unteren beiden Stockwerken mit 220 Quadratmetern wohnt Diems Tochter Rahel Romano mit ihrer Familie. Sie öffnet für uns die Türen.

