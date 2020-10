Da staunen sogar Pilz-Experten: Wöchentliches Rätselraten bringt neues Wissen ans Tageslicht Bilder: Raphael Rohner Rund 9000 Pilzarten gibt es in der Schweiz zu unterscheiden. Diese Kunst will gelernt sein. Ohne das enorme Wissen erfahrener Pilzkundler geht da nichts. Raphael Rohner 16.10.2020, 19.21 Uhr Drucken Teilen

In einer dreiteiligen Reportage-Serie tauchen wir ein in die Welt der Pilzsammler. Sie lesen hier nun Teil zwei.

Es ist ein ganz gewöhnlicher Abend unter der Woche und an den Fenstern des Grünen Pavillons im Botanischen Garten der Stadt St.Gallen sind noch Tropfen vom Regen zu erkennen. Währen draussen der Garten geschlossen wird und die Schlösser der Besuchereingänge zugemacht werden, herrscht hier drinnen Hochbetrieb. Es haben sich rund 25 Mitglieder des Vereins für Pilzkunde versammelt, um die unterschiedlichsten Pilze zu bestimmen.

Auf einem Tisch hinten im Raum werden die mitgebrachten Pilze alle in farbige Schalen aus Styropor gelegt. Unterschiedliche Gerüche liegen in der Luft. Es duftet nach Waldboden, Erde, Meerrettich und nach faulen Eiern. Einige der etwa 40 mitgebrachten Pilze sehen sich ziemlich ähnlich. Andere sind fast nicht als Pilze zu erkennen. Die Pilzler nehmen sich eine Schale mit einem oder mehreren Pilzen drin und starten mit dem Erkunden der Pilzart. Mit sogenannten Schlüsseln werden die Merkmale der Pilzklassen und Pilzarten erst gegliedert, dann bestimmt werden.

Schweizweit über 9000 Pilzarten bekannt

«Das ist gar nicht so leicht für Anfänger», sagt Rolf Schättlin, der über 20 Jahre lang Pilzkontrolleur der Stadt St.Gallen war. «Das Erkennen und Bestimmen von Pilzsorten will gelernt sein. In der Schweiz sind bisher über 9000 unterschiedliche Pilzarten bekannt, doch kann es immer wieder vorkommen, dass jemand mit einem Pilz daherkommt, der noch nicht beschrieben wurde.»

In jeder schale wartet am Bestimmungsabend ... ... des St.Galler Pilzkundevereins ein Pilz um erkannt zu werden. Die Pilzler "schlüsseln" jeden Pilz nach seinen Eigenheiten ... ... auf und bestimmen die Art und Gattung des jeweiligen Pilzes. Einige Pilze werden sofort von den erfahrenen Pilzern erkannt, andere ... ... geben sie ihren weniger erfahrenen Kollegen weiter. Diese rätselnd dann ... ... weiter über die Typen. Der ehemalige Pilzkontrolleur ... ... Rolf Schättin hilft den Jung-Pilzlern gerne bei der schwierigen Aufgabe. Der Fichtenreizker wurde schliesslich erkannt. Bei manchen Pilzen müssen optische Hilfsmittel eingesetzt werden. Viele Pilze verbergen ihre Geheimnisse im ganz Kleinen. Eva Stieger ist erfahrene Pilzlerin aber auch sie ist jedes mal ... ... darüber erstaunt, was man so herausfindet. Es kann vorkommen, ... ... dass die Pilzler an einem Bestimmungsabend ... ... Details über einen Pilz herausfinden oder Sachen beobachten, die man so ... ... noch nicht gross beschrieben hat. Einie Pilze sind regelrechte ... ... Raritäten. Die Pilzexperten müssen einige Pilze mit Chemikalien auf ... ... Reaktionen testen um sicher zu gehen, dass es die vermutete Art ist. Viele der Pilzlerinnen und Pilzler gehen schon seit Jahrzehnten ihrem Hobby nach. Die Geheimnisse der Pilze liegen oft in Details, oder ... ... man erkennt sie am Geruch. Die Pilzfreunde bestimmen nebst Speisepilzen ... ... auch Giftpilze. Damit sie diese auch unterscheiden und bestimmen können. Am Abend werden schliesslich alle Rätsel gelöst und die Pilze erkannt. Für den ehemaligen Pilzkontrolleur und Technischen Leiter des Vereins ... ... Rolf Schättin sind die Pilze eine richtige Faszination. Er geht gerne ... ... ganz nah ran um die Geheimnisse der Pilze zu lüften. Da finden sich ... ... manchmal auch andere kleine Pilzfreunde. «Faszinierend!»

Auch Eva Stieger ist wieder da, sie hat von ihrer Tour im Wald gleich mehrere Pilze mitgebracht, die sie bestimmen möchte: «Man lernt immer wieder dazu bei diesem Hobby. Ich bin schon sehr gespannt, was wir heute Abend für Pilze haben.» Auch Stieger ist an diesem Abend daran Pilze zu erkennen und katalogisieren. Doch warum eigentlich? «Wir haben hier eine Art wöchentliche Weiterbildung für alle Mitglieder. Nicht nur Speisepilze kommen auf den Tisch, sondern einfach alles, was unsere Mitglieder so finden und bestimmen möchten. Ab und zu werden auch Raritäten gefunden, über die wir alle etwas lernen.»

Erst vergangenen Woche habe jemand einen Pilz vorbeigebracht, über den noch nichts detailliert beschrieben war: «Der Pilz sah aus wie ein Rüebli. Erst unter dem Mikroskop konnten wir ihn dann bestimmen. Es war ein sehr seltener Karottentrüffel – das erstaunt einem schon immer wieder!»



Mikroskop und Chemie lüften letzte Rätsel

Rolf Schättlin wird an einen Tisch gerufen, wo jemand über die Art eines kleinen Pilzes rätselt. Er nimmt den kleinen Pilz in seine grossen Hände, riecht daran und hält ihn schliesslich ganz vor seine Augen. Mit einer Lupe guckt er dem Pilzlein unter den Schirm:

«Gewisse Pilze geben ihr Geheimnis erst mit einer speziellen Lupe oder einem Mikroskop preis.»

Unter der Vergrösserung können sie dann etwa die Sporenstruktur oder auch die Beschaffenheit einer Oberfläche oder die des Stiels erkennen. «So kommt man auch bei den kleinsten Pilzchen dahinter was er für einer ist», erklärt Schättlin weiter. Bei manchen Pilzen würden winzige Unterschiede, die weniger als einen Millimeter gross sind, entscheiden, ob die Art giftig oder essbar sei. Andere Arten reagieren gar, wenn man sie mit Alkohol oder andere Stoffen in Kontakt bringt.

Der fragliche Pilz landet schliesslich unter dem Mikroskop. Der Pilzexperte erkennt, dass es sich bei dieser Art um einen giftigen «Struppigen Risspilz» handelt.

Ehemalige Kaufleute untersuchen Pilze

An einem Tisch in der Mitte des Raumes sitzen Hugo und Elisabeth Klaus. Beide sind pensionierte Kaufleute und sind begeistert von der Pilzkunde. Hugo Klaus sagt zu seiner Frau:

«Dieser Pilz hat einen besonders intensiven Geruch. Ich bin gespannt, was das am Ende ist und ob man diesen essen kann.»

In einer Schale vor ihnen liegt ein für sie noch unbekannter Pilz, den es heute Abend zu untersuchen und zu bestimmen gilt. Die beiden sind zwar schon etwas länger Pilzler, doch haben sie erst vor kurzem so richtig zum Hobby gefunden.

Für die ehemaligen Kaufleute ist die Bestimmung der verschiedenen Pilze eine Sache, die sie richtig gepackt hat: «Wir hätten nie gedacht, dass das so komplex ist. Auch die ganzen Lateinischen Namen und Bezeichnungen sind wirklich eine Herausforderung für uns.»

Neben dem pensionierten Ehepaar Klaus liegen auf einem Stapel mehrere Bücher über Pilzarten in der Schweiz und andere Fachliteratur.

Pilze bestimmen ist keine leichte Aufgabe

Unter den Besuchern an diesem Abend ist auch die 32-jährige Oona Magri aus Mörschwil. Sie ist erst seit kurzem eine Pilzlerin. Auch sie ist gerade dabei einen Pilz zu begutachten und zu bestimmen. Sie schaut akribisch auf jedes Detail des Pilzes vor ihr auf der Schale, nimmt ihn in die Hand, schnuppert dran und liest in ihren Büchern. Während Magri den Pilz untersucht, dreht Schättlin seine Runde von Tisch zu Tisch und lässt die Pilzler bewusst raten und rätseln:

«Ich verrate den Leute nicht sofort, was sie da untersuchen. Ich gebe ihnen lediglich Tipps, damit sie dann selber draufkommen.»

Er grinst freundlich über seine Brille hinweg, die auf seiner Nase sitzt. Dann schreitet er weiter. Seine Augen nehmen schon beim nächsten Tisch den Pilz von Oona ins Visier:

«Ich denke, das ist ein Fichtenreizker, was meinst du Rolf?»

Er schaut sie mit fragendem Blick an und fragt einige Details nach. Dann erhebt er seinen Daumen und zwinkert der 32-jährigen Kollegin zu: «Richtig! Das ist einer. Man erkennt ihn an den Lamellen und dem orangefarbenen Hut, der im Alter grünliche Flecken bekommt.»



Anfänger sollen Pilze kontrollieren lassen

«Der persönliche Austausch von erfahrenen Pilzlern und Neulingen ist Gold wert», sind sich Stieger und Schättlin einig. Kein Buch und keine App könne die persönlichen Erkenntnisse der Menschen, die seit Jahrzehnten Pilze bestimmen, toppen. Gerade die Apps auf den Smartphones seien nicht empfehlenswert. Sie seien zu ungenau und man müsste viel mehr Details von den Pilzen kennen, um sie eindeutig bestimmen zu können. Und es könne zu bösen Überraschungen kommen, die am Ende mit gesundheitlichen Schäden enden könnten.

Anfängern raten die Experten sich an erfahrene Pilzler zu wenden und die gefundenen Pilze kontrollieren zu lassen.



Lesen Sie im dritten Teil der Reportage-Serie, wie der Pilzkontrolleur den Neulingen bei ihren ersten Pilzgängen ins Körbli schaut und wie es vorkommen kann, dass Gift- und Speisepilze verwechselt werden.