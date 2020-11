CVP soll neu «Die Mitte» heissen: Wie die Kantone abgestimmt haben, weiss aber niemand – das stösst in der Ostschweiz auf Kritik Rund 60 Prozent der CVP-Mitglieder in der Schweiz haben sich für «Die Mitte» als neuen Parteinamen ausgesprochen. Ostschweizer CVP-Politiker bemängeln, dass die Abstimmung nicht nach Kantonen ausgewertet wurde. Über den neuen Namen ist längst nicht jeder begeistert. Silvan Meile und Adrian Vögele 04.11.2020, 05.00 Uhr

Neuer Name, neues Logo: Die CVP Schweiz wird sich voraussichtlich in «Die Mitte» umtaufen. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Schweizer CVP-Mitglieder haben sich entschieden. «Die Mitte» soll die Partei künftig heissen. Das ist das Ergebnis einer landesweiten Umfrage innerhalb der Parteibasis. 60,6 Prozent der CVP-Mitglieder, die sich an der Abstimmung beteiligten, sprachen sich dabei für den neuen Namen aus. 27,2 Prozent der rund 80 000 angeschriebenen Parteimitglieder beteiligten sich an der Umfrage.

Den neuen Parteinamen sollen nun die CVP-Delegierten aus der Taufe heben, voraussichtlich am 28. November. Das gilt aber nur für den Namen der CVP Schweiz. Die Kantonalparteien entscheiden selber, ob sie den neuen Namen übernehmen oder nicht. In der Ostschweiz zeichnen sich dazu kontroverse Diskussionen ab.

Kantonale Ergebnisse liegen nicht vor

Paul Rutishauser, Präsident CVP Thurgau. Bild: Donato Caspari

Wie die schweizweite Abstimmung in den einzelnen Kantonen ausgefallen ist, bleibt unklar. Deshalb werden auch die nationalen Delegierten Ende Monat, wenn sie den neuen Parteinamen absegnen, nicht wissen, wie die Basis in ihrem Kanton tatsächlich gestimmt hat. Das bestätigt Paul Rutishauser, Präsident der CVP Thurgau. Er weiss, dass sich verschiedene Kantone eine regionale Auswertung wünschen. Bis zum 28. November sei dies aber nicht möglich.

«Ob später die Resultate noch nach Kanton ausgewertet werden können, wird juristisch abgeklärt.»

Die Stimmunterlagen würden bei der mit der Abstimmung beauftragen Anwaltskanzlei liegen, sagt Rutishauser.

Bühler: «Mir kommt das vor wie ein Ausweichmanöver»

Peter Bühler, Thurgauer CVP-Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

Vor allem jene Parteimitglieder, die weiterhin für das C im Parteinamen einstehen, erachten dieses Vorgehen als intransparent. «Ich habe das Resultat für den Thurgau sowohl bei der kantonalen wie auch bei der nationalen Parteileitung angefordert», sagt der Thurgauer Kantonsrat Peter Bühler. Vergeblich. Darüber zeigt sich Bühler erstaunt. «Mir kommt das vor wie ein Ausweichmanöver.»

Bühler vermutet, dass die Thurgauer CVP-Mitglieder stärker am C hängen als Parteikollegen in städtischen Kantonen. Er sagt:

«Es gab bei uns unterdessen sogar schon Parteiaustritte, die mit der beabsichtigten Streichung des C begründet worden sind»,

Dem neuen Namen werde er sich nicht verweigern, falls tatsächlich die meisten Thurgauer Parteimitglieder auch eine Umbenennung wollen. «Solange aber nicht belegt ist, dass in unserem Kanton eine Mehrheit für den neuen Namen ist, setze ich mich für den Beibehalt des C ein.»

«Nicht glücklich»: Fässler erwartet grossen Widerstand in Innerrhoden

Daniel Fässler, Innerrhoder CVP-Ständerat. Gaetan Bally / KEYSTONE

Auch in Appenzell Innerrhoden hat das C viel Gewicht. «Ich gehe davon aus, dass eine Namensänderung auf grossen Widerstand stossen würde», sagt Ständerat Daniel Fässler. Er selber könne sich zwar eine Namensänderung oder -ergänzung vorstellen. Mit dem vorgesehenen Namen «Die Mitte» sei er aber nicht glücklich. «Die Mitte ist primär ein arithmetisches Resultat. Der Begriff wird zudem regelmässig auch von anderen Parteien verwendet, insbesondere von der GLP.» Die CVP laufe Gefahr, bisherige Wähler zu verlieren, ohne den Verlust kompensieren zu können. Eine etablierte Marke aufzugeben, sei daher ein grosses Risiko. Zum Ergebnis der Urabstimmung sagt Fässler:

«Eine Offenlegung der kantonalen Resultate hätte ich erwartet.»

Vielleicht sei es aber auch gut, wenn die Kantonalparteien nun eine eigene Abstimmung durchführen könnten.

Claudia Frischknecht, Präsidentin CVP Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

In Ausserrhoden hingegen scheint der Wechsel zum neuen Parteinamen schon so gut wie beschlossen. «Wir sind mit dem Ergebnis der Urabstimmung sehr zufrieden und werden den neuen Namen ‹Die Mitte› voraussichtlich übernehmen», sagt Claudia Frischknecht, Präsidentin der CVP Appenzell Ausserrhoden.

Würth: «Ich hätte mir einen griffigeren Namen gewünscht»

Benedikt Würth, St.Galler CVP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

St.Galler CVP-Schwergewichte äussern sich zurückhaltender. «Ich hätte mir zwar einen griffigeren Namen gewünscht», sagt Ständerat Benedikt Würth. «Trotzdem ist es wichtig, dass wir den Aufbruch nun vollziehen – mit dem neuen Namen und Auftritt für die nationale Partei.» Auf kantonale Auswertungen der Urabstimmung habe die CVP Schweiz bewusst verzichtet. Die Parteibasis in den Kantonen solle sich nun zur Namensfrage äussern. «Ich persönlich werde mich auf kantonaler Ebene zurückhalten, fände aber einen Wechsel wie auf Bundesebene richtig und sinnvoll», sagt Würth.

Kantonalparteien entscheiden im kommenden Jahr

Die Kantonalparteien starten nun den Meinungsbildungsprozess. Im Thurgau würden Parteileitung und Parteivorstand die Namensfrage an ihrer nächsten Sitzung analysieren und die entsprechenden Massnahmen einleiten, sagt Kantonalpräsident Rutishauser. Das letzte Wort werde aber die kantonale Delegiertenversammlung haben. Schliesslich müssen dafür die Statuten der Partei geändert werden. «Ich rechne damit, dass wir diesen Prozess im ersten Halbjahr 2021 abschliessen können», sagt Rutishauser. Ähnlich geht die St.Galler CVP vor – sie rechnet Mitte 2021 mit dem definitiven Entscheid der Delegierten.

Ein Kompromiss zur Rettung des «C»?

Markus Ritter, St.Galler CVP-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Vielleicht wird sich im ein oder anderen Kanton auch ein Kompromissvorschlag durchsetzen. Peter Bühler sagt, ihm schwebe die Idee vor, dass sich die Partei im Thurgau «CVP – die Mitte» nennen könnte. Auch der St.Galler Nationalrat Markus Ritter spricht sich für eine Kombination aus, etwa «Die Mitte – CVP des Kantons St.Gallen». Die Marke CVP sei in St.Gallen nach wie vor wichtig und breit akzeptiert.