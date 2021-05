FC St.Gallen: Stadt verbietet Feier bei allfälligem Cup-Sieg

FC St.Gallen Feiern im grossen Stil ausgeschlossen: Stadt und Stadtpolizei rufen dazu auf, wegen Corona auf eine allfällige Cup-Feier zu verzichten Am Pfingstmontag tritt der FCSG in Bern zum Cupfinal an. Ein erster Sieg nach 23 Jahren würde zum Feiern veranlassen. Doch die Stadt St.Gallen und die Stadtpolizei stellen klar, dass Feiern im grossen Stil nicht möglich sind. Sie rufen die Bevölkerung auf, sich an die geltenden Coronamassnahmen zu halten. 20.05.2021, 12.25 Uhr

Einen allfälligen Sieg im Cupfinal zu feiern, ist wegen der geltenden Coronamassnahmen nicht erlaubt. Bild: Michele Limina / KEYSTONE

(pd/mas) Der FC St.Gallen bestreitet am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, den Final des Schweizer Cups in Bern. Ein allfälliger Sieg des FCSG würde Anlass zum Feiern geben. Wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei St.Gallen heisst, habe man nach Absprachen zwischen dem St.Galler Stadtrat, der Stadtpolizei und dem FCSG entschieden, dass aufgrund der geltenden Coronaregeln keine öffentliche Cup-Feier stattfinden kann. Stadt und Stadtpolizei St.Gallen rufen dazu auf, sich jederzeit an die geltenden Coronaregeln zu halten, heisst es weiter in der Mitteilung..