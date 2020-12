Covid-Impfung «Viele Länder werden die Einreise ohne Impfnachweis nicht zulassen»: Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler fordert rasche Klärungen für den internationalen Verkehr Die Covid-Impfung könnte im kommenden Jahr helfen, den Reiseverkehr wieder zu normalisieren, sagt Marcel Dobler. Dafür sei aber ein international anerkannter Impfnachweis nötig. Der FDP-Nationalrat will wissen, was der Bundesrat in dieser Sache unternimmt. Adrian Vögele 17.12.2020, 16.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat. Bild: Benjamin Manser

Die Vorbereitungen für die Impfungen gegen Covid-19 laufen auf Hochtouren, auf Bundesebene ebenso wie in den Kantonen. Eine Frage aber, die vor allem auch in den Grenzregionen interessiert, ist noch nicht beantwortet: Welche Regeln gelten nächstes Jahr für den internationalen Reiseverkehr, wenn die Impfungen in allen Ländern in Gang sind?

Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler drängt darauf, dass der Bundesrat das Thema rasch angeht. Für die Reise- und Tourismusbranche, deren Geschäft weitgehend brachliege, seien die Impfungen ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Jedoch: «Es ist davon auszugehen, dass viele Länder eine Einreise ohne Impfnachweis oder negativen Test nicht zulassen werden.» Die Schweiz müsse darum jetzt die nötigen Schritte aufgleisen, damit der Reiseverkehr nächstes Jahr wieder funktioniere. Und sie müsse sich um eine Koordination mit dem Ausland bemühen.

«Ich befürchte, dass ein administratives Chaos entsteht, wenn jedes Land eigene Regeln für Zulassungsdokumente erlässt oder diese dann nicht akzeptiert werden.»

Die Ausgangslage sei komplex, nur schon wegen der verschiedenen Impfstoffe, die im Umlauf seien.

Internationaler Impfausweis – und später eine App

In einer Interpellation fragt Dobler deshalb, ob der Bund ein einfaches, international anerkanntes Dokument einführen werde, das in der Reisebranche und bei Grenzübertritten als Impfnachweis akzeptiert werde. Auch will der FDP-Nationalrat wissen, ob kurzfristig der internationale gelbe Impfausweis der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für das Eintragen der Covid-19-Impfung dienen könne, und ob der Anbieter des schweizerischen elektronischen Impfausweises in die Diskussionen involviert sei.

Dobler schlägt vor, dass so bald wie möglich eine App zum Nachweis der Impfung zum Einsatz kommt – sodass Reisende den Grenzbehörden oder Fluggesellschaften nur noch einen Code auf dem Smartphone vorweisen müssten. «Führt der Bundesrat diesbezüglich Diskussionen auf internationaler Ebene und mit der WHO?»

Führt das Fernweh zu einer höheren Impfbereitschaft?

Das Reisen könne auf die Impfbereitschaft der Schweizer Bevölkerung einen wesentlichen Einfluss haben – und damit auch auf den Verlauf der Pandemie, sagt Dobler.

«Ich selber bin gegen eine Impfpflicht und gehöre nicht unbedingt zu jenen, die sich sofort als erste impfen lassen wollen, sobald das möglich ist. Falls aber ein Impfnachweis für das internationale Reisen notwendig ist, werde ich es tun.»

Viele Bürgerinnen und Bürger würden sich wohl ähnlich verhalten – und sich impfen lassen, damit sie zum Beispiel wieder in die Ferien verreisen könnten.

Erste Auskünfte zum Thema muss der Bundesrat noch vor Ende der Session morgen Freitag erteilen: Ein dringlicher Vorstoss der FDP-Fraktion zur Impfstrategie ist hängig, inklusive Fragen zu Reisevorschriften für geimpfte und ungeimpfte Personen.