Nationalrat will wieder Gratistests: Dobler kritisiert Kosten

Covid-Debatte Mehrheit des Nationalrats will wieder Gratistests – Dobler kritisiert: «Ständiges Testen kostet den Steuerzahler 20-mal mehr als Impfen» Das Covid-19-Gesetz erhitzte am Donnerstag einmal mehr die Gemüter im Nationalrat. Ostschweizer Mitglieder waren rege an der Debatte beteiligt. Adrian Vögele aus Bern 02.12.2021

Die St.Galler Nationalräte Roland Rino Büchel (SVP) und Marcel Dobler (FDP). Bilder: Michel Canonica

Das Seilziehen im Bundesparlament um die neueste Version des Covid-19-Gesetzes ist in vollem Gang. Am Donnerstag hat der Nationalrat eine Reihe von Anpassungen beschlossen, die den Gesundheitsbereich direkt betreffen. So sollen Tests neuerdings wieder für alle gratis sein. Die SVP verlangt das schon lange, nun stand die Mehrheit des Nationalrats dahinter – mit Ausnahme von FDP und GLP. Marcel Dobler (FDP/SG) kritisierte namens seiner Fraktion, es sei unfair, jetzt erneut Gratistests anzubieten:

«Wussten Sie, dass eine Person, die sich dreimal pro Woche auf Covid-19 testen lässt, innerhalb eines halben Jahres dem Steuerzahler 20-mal mehr Kosten verursacht als eine geimpfte Person?»

Stets werde für eine Gleichbehandlung von Geimpften, Getesteten und Genesenen plädiert, so Dobler. Die Wiedereinführung der Gratistests mit hohen Kostenfolgen auch für die Geimpften und Genesenen widerspreche diesem Grundsatz. Der St.Galler FDP-Politiker legte seine Rechnung gleich offen: «Nehmen wir einmal an, dass der Impfschutz alle sechs Monate 100 Franken pro Person kostet. Wenn sich eine Person dreimal pro Woche testen lässt, um ein Zertifikat zu erhalten, entstehen in sechs Monaten Kosten von mehr als 2000 Franken.» In Wahrheit sei das finanzielle Ungleichgewicht sogar noch höher, «weil die Gesundheitskosten bei den Ungeimpften höher sind, da sie häufiger erkranken und die Krankheitsverläufe schwerer sind».

Roland Rino Büchel (SVP/SG) zog diese Zahlen in Zweifel: Er wollte von Dobler wissen, wie dieser auf die «abenteuerlichen» 2000 Franken pro halbes Jahr komme. Der Preis für die Tests sei ja deutlich tiefer als noch zu Beginn der Pandemie. Dobler erklärte: «Die Testkosten belaufen sich im Moment auf 15 bis 45 Franken. Für meine Berechnung habe ich den Schnitt von 30 Franken genommen.»

Berset warnt vor Überlastung der Labors

Gesundheitsminister Alain Berset (SP). Bild: Peter Schneider / Keystone

Die Mehrheit des Nationalrats war allerdings der Meinung, Gratistests könnten helfen, die aktuelle fünfte Welle zu bewältigen, wenn sich dadurch mehr Personen testen lassen würden. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) befürchtet das Gegenteil, wie er im Parlament sagte: Es könne dadurch zu einer Überlastung der Labors kommen, was dazu führen würde, dass die Auswertung der Resultate noch länger dauere als jetzt schon. Mit dem gleichen Argument lehnen die Ostschweizer Regierungen etwa auch ein nationales Obligatorium für flächendeckende Tests an den Schulen ab.

Der Nationalrat stimmte der Wiedereinführung der Gratistests deutlich zu. Ostschweizer Gegenstimmen kamen nebst Dobler einzig von Verena Herzog (SVP/TG), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) und Thomas Brunner (GLP/SG).

Keine Zugangsbeschränkungen für Geimpfte: Würths Artikel bleibt im Gesetz

Das heisst allerdings nicht, dass in der Schweiz nicht doch auch die 2G-Regel zum Thema werden könnte - also Zutritte in gewissen Bereichen nur noch für Geimpfte und Genesene. Der Nationalrat will die Option zumindest offenhalten: Die SVP versuchte, 2G- und 1G-Regeln per Gesetz zu verbieten, auch Ausgangssperren für Ungeimpfte wollte sie ausschliessen - ohne Erfolg.

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Anthony Anex / Keystone

Die 2G-Diskussion befeuern könnte ein Artikel im Gesetz, der auf Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte/SG) zurückgeht: Die Regel schreibt vor, dass der Bundesrat die Personenkapazität von Innenräumen und Veranstaltungen nicht mehr beschränken darf, sobald die impfwilligen Erwachsenen in der Schweiz «ausreichend geimpft» sind. Das Parlament hatte diesen Artikel im vergangenen Juni eingefügt, als die Pandemiesituation deutlich besser aussah als heute. Schon damals hatte Paul Rechsteiner (SP/SG) im Ständerat vor diesem Schritt gewarnt: Damit werde eine «milde Massnahme» zur Bekämpfung der Pandemie ausgeschlossen - das könne sich rächen, falls sich die Lage wieder verschlechtere.

SP befürchtet Schliessungen statt Beschränkungen

Würths Standpunkt ist aber auch jetzt: Kapazitätsbeschränkungen zu Lasten der Geimpften seien nicht angebracht. Die Geimpften hätten ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen, so Würth gegenüber unserer Zeitung.

Am Donnerstag im Nationalrat versuchte die SP, die Regelung zu streichen – denn Kapazitätsbeschränkungen etwa in Hochschulen oder in Kirchen seien immer noch besser als eine komplette Schliessung. Vergeblich: SVP, FDP und Mitte hielten am Artikel fest. Bundesrat Berset kündigte an, man werde diese Regelung nun wohl oder übel durchziehen.

Das Covid-19-Gesetz geht nun zurück in den Ständerat.

