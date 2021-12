Covidgesetz im Ständerat: Ostschweizer streiten über Verlängerung

Covid-Debatte im Ständerat «Wir stimmen ja nicht über die Dauer der Pandemie ab»: Jakob Stark will Gültigkeit des Covid-Gesetzes verkürzen – Paul Rechsteiner hält dagegen Der Ständerat will das Covid-Gesetz bis Ende 2022 verlängern. Bei den Ostschweizer Mitgliedern waren die Meinungen geteilt. Adrian Vögele aus Bern 1 Kommentar 01.12.2021, 15.27 Uhr

Uneins beim Covid-Gesetz: Jakob Stark (SVP/TG) und Paul Rechsteiner (SP/SG). Bilder: Keystone

Kaum ist die Volksabstimmung vorbei, kommt das Covid-Gesetz erneut auf den Tisch: Weil viele Regelungen in den kommenden Monaten auslaufen, befasst sich das Parlament in der aktuellen Wintersession mit der Verlängerung und Aktualisierung der Vorlage. Der Ständerat hat am Mittwoch die Fortsetzung diverser Massnahmen zu Gunsten der Gesundheitsversorgung, des Sports und der Kultur beschlossen, ausserdem verlängerte er auch wirtschaftliche und soziale Unterstützungsmassnahmen, etwa im Bereich der Arbeitslosenentschädigung und der Kurzarbeit. Auch die Artikel, die es dem Bundesrat erlauben, Massnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu ergreifen, werden verlängert.

Paul Rechsteiner (SP/SG) sagte namens der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit, die Debatte finde «zu einem etwas speziellen Zeitpunkt» statt.

«Zum einen steigen die Infektionszahlen in der fünften Welle in einem Ausmass, das wir uns noch vor kurzem so nicht hätten vorstellen können.»

Zum anderen sei das Abstimmungsresultat vom Wochenende «eine Bestätigung der Politik und der Beschlüsse des Parlamentes» in der Coronakrise. «Wir stehen weiterhin mitten in der Pandemie und müssen dafür sorgen, dass die nötigen Massnahmen zur Krisenbewältigung vorgekehrt werden.»

«Ohne Schutzschirm wäre die Olma nicht möglich gewesen»

Anders als der Bundesrat will der Ständerat etwa auch den finanziellen Schutzschirm für Grossveranstaltungen beibehalten. Rechsteiner: «Eine Grossveranstaltung wie beispielsweise die Olma in St.Gallen wäre ohne Schutzschirm nicht möglich gewesen.» Wenn die finanziellen Mittel am Ende dann nicht benötigt würden, umso besser.

Stark verlangt Beschränkung bis Ende Juni

Nicht einig waren sich die Mitglieder des Ständerats aber in einer Grundfrage: Wie lange soll das Covid-Gesetz nun gelten? Jakob Stark (SVP/TG) stellte den Antrag, das Gesetz nicht bis Ende Dezember 2022 zu verlängern, sondern nur bis Ende Juni 2022. Es handle sich um Dringlichkeitsrecht, um eine Sondergesetzgebung. Das Parlament müsse sich fragen: «Wie viel ist wirklich nötig?» Die Entwicklung der Pandemie sehe zwar zurzeit nicht so gut aus, räumte Stark ein.

«Wir können aber davon ausgehen, dass die Covid-19-Wellen kleiner werden und dass Medikamente gegen Covid-19 entwickelt werden.»

Es gehe auch um ein Signal nach aussen, betonte Stark. «Wollen wir der Bevölkerung wirklich sagen, dass das Parlament und der Bundesrat damit rechnen, dass das jetzt immer so weitergeht?» Stark beantragte, das Gesetz für ein halbes Jahr zu verlängern. Falls nötig, könne man die Frist dann in der Sommersession wieder anpassen, «massgeschneidert auf die Situation, die dann bestehen wird».

Gesetz für drei Monate? «Schildbürgerhaft»

Rechsteiner wehrte sich gegen Starks Antrag:

«Wir stimmen ja hier nicht über die Dauer der Pandemie ab, sondern über die Massnahmen für den Fall, dass es wirtschafts- und sozialpolitische Hilfen braucht.»

Konkret bedeute Starks Antrag, dass man das Gesetz nur für die Dauer von April bis Juni beschliesse – nur drei Monate, das sei «schildbürgerhaft». Niemand wisse, wie lange die Krise dauere. «Wir hoffen ja, dass es sich um die letzte Verlängerung der Massnahmen handelt. Aber niemand kann die Zukunft voraussehen. Das ist das Prinzip Hoffnung.» Es sei sinnvoll, die Massnahmen für ein ganzes Jahr zu treffen, analog etwa zum Budget des Bundes.

Geteilte Meinungen bei den Ostschweizern

In der Debatte blieb Stark mit seinem Einwand allein, in der Abstimmung allerdings nicht. Die Kleine Kammer entschied mit 28 zu 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen, das Gesetz bis Ende 2022 zu verlängern. Bei den Ostschweizer Mitgliedern war das Bild gemischt: Rechsteiner und Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG) stimmten gegen Starks Antrag, Daniel Fässler (Die Mitte/AI) und Andrea Caroni (FDP/AR) jedoch dafür. Benedikt Würth (Die Mitte/SG) enthielt sich.

Fässler sagt nach der Abstimmung: «Auch wenn mit der 4. Welle und vor allem mit dem Auftreten der Omikron-Variante Prognosen zur weiteren Entwicklung der Pandemie schwierig sind, plädiere ich dafür, die vom ordentlichen Recht abweichenden Massnahmen immer nur so weit zu verlängern, wie wir mit einiger Zuverlässigkeit in die Zukunft schauen können.»

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Darum hätte er eine Verlängerung vorerst nur bis Ende Juni 2022 für richtig erachtet, so Fässler. «Dann wissen wir mehr darüber, wie sich die Pandemie entwickelt und welche Massnahmen effektiv noch nötig sind. Hinzu kommt, dass ich die weitgehende Delegation an den Bundesrat und damit die Fokussierung auf Bundeslösungen als nicht mehr in allen Teilen für angebracht finde.»

Als Nächstes muss sich nun der Nationalrat wieder mit dem Covid-Gesetz befassen.

