St.Galler Wirte und Kinos zur Covid-Zertifikatspflicht

Covid-19-Zertifikatspflicht St.Galler Gastropräsident zur 3-G-Auflage für die Restaurants: «Wir müssen damit leben und werden das Beste daraus machen» Wie reagiert die Ostschweizer Gastro- und Freizeitbranche auf die Zertifikatspflicht? Einigermassen gelassen, wie unsere Umfrage zeigt. Wie die Massnahmen genau umgesetzt werden, etwa in Fitnesszentren oder Zoos, wird allerdings erst diskutiert. Schwierig abzuschätzen sind die vor allem von kleineren Land- und Quartierbeizen befürchteten Umsatzeinbussen. Marcel Elsener und Regula Weik Jetzt kommentieren 08.09.2021, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Innenräumen von Restaurants braucht es ab Montag einen 3G-Ausweis. Bild: Manuel Geisser/Imago Images

Das «Damoklesschwert», wie es der St.Galler Gastroverbandspräsident Walter Tobler nannte, schwebte schon seit Wochen über der Gastronomie. Nun ist es beschlossen, ab Montag dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in die Restaurants – jedenfalls in die Innenräume. «Wir müssen damit leben und werden das Beste daraus machen», sagt Tobler. «Die Umsatzeinbrüche können wir vielleicht in einem Monat beziffern. Für manche Betriebe dürfte die neue Auflage kein Problem sein, aber es gibt sicher solche, die richtig leiden werden.»

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Der kantonale Gastroverband erwartet bis Freitag die Ausführungen von Gastro Suisse zur Umsetzung, um die Mitglieder informieren und beraten zu können. Aufgrund der erwarteten Umsatzeinbussen wird die Geschäftsleitung rasch politische Schritte klären: Wie von SVP-Kantonsrat und Gastropolitsprecher Linus Thalmann angekündigt, müsse man wohl den Anspruch auf weitere Härtefallgelder und Kurzarbeitsentschädigungen deponieren, meint Tobler. «Auch die unregelmässigen Mitarbeitenden als <Unterste im Rattenschwanz> müssen entschädigt werden. Wenn die 3-G-Regel den Personalmangel noch verschärft, ist es nicht mehr lustig.»

Wenigstens haftet nicht mehr der Wirt allein

Viel zu reden geben dürften bei den Wirtinnen und Wirten die Kontrollen und die Bussen. Mit 100 Franken für Gäste und Wirte, die sich den Auflagen widersetzen, sind diese in der Schweiz allerdings bescheiden, etwa im Vergleich zu Frankreich: Gastro-Schweiz-Präsident Casimir Platzer schreckte die Delegierten des St.Galler Gastroverbands am Montag in Berneck mit den Bussenzahlen seiner Schwägerin im Elsass auf – 1500 Euro beim ersten Vergehen, 30000 Euro beim zweiten und «Kiste» beim dritten Mal.

Wenigstens hafte jetzt nicht nur der Wirt, wie es in der Vernehmlassung vorgesehen war, sondern auch der Gast, stellt Tobler fest. Die Zutrittskontrollen mit der entsprechenden App machten ihm wenig Sorgen, für den Service finde sich in jeder Beiz noch ein ausrangiertes Handy oder kauften grössere Betriebe günstige Angebote, um das Personal auszurüsten. Ob an der Türe oder am Platz kontrolliert werde, sei eine Frage der Betriebsgrösse.

«Dass Wirte ihre Stammgäste, denen sie ungefragt ihren Kaffee oder ihre Stange hinstellen, täglich kontrollieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber natürlich müssen sie diese Gäste daran erinnern, stets ihr Zertifikat dabei zu haben, wenn es zur Kontrolle kommt.»

Die Auflage für Ostschweizer Gastwirte, nun wie die Polizei den Zutritt kontrollieren zu müssen, ist für den Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) kein Problem. «Es ändert sich ja nichts», sagt Martin. «Wir hatten bereits eine Maskenpflicht im Restaurant, und die ist zum Teil sehr gut umgesetzt worden. Ich kenne viele Wirte, die froh sind, wenn 3-G kommt. Die Gäste seien zufriedener, wenn sie sich in einer relativ sicheren Umgebung bewegen könnten, als wenn sie nicht wüssten, wer nebenan sitzt.» Der St.Galler Gastrochef Tobler hat diese Erfahrung auch im Nachbarland Österreich gemacht, das den Ausweis bereits seit Monaten kennt. «Kein Problem, keine Diskussion, statt Grüezi zu sagen wird das Handy gezückt.»

Viele gute Ideen, aber anders als beim Rauchen gibt es keine Abteile

Die Stimmung unter den Wirten sei ein Abbild der Bevölkerung, sagt Tobler. «Wir sind ein Querschnitt, da gibt es alle möglichen Haltungen von Vorfreude auf 3-G bis zur Verweigerung und Betriebsschliessung.» In der Corona-Not hätten viele Wirte mit «guten Ideen» dagegen gehalten, wie Lieferservice, Abholdienst, gedeckte Terrassen oder Plexiglas-Konstruktionen. Auf dem Land könnten manche ihren Aussenbereich mobilisieren, bis hin zu einem Winterzelt. Dies zeigte bereits die Reaktion aufs Rauchverbot: «Unsere Gartenwirtschaften sind mittlerweile einen Monat früher und einen Monat länger geöffnet als früher.» Anders als beim Rauchen könnten aber keine Abteile oder «Lokale für Ungeimpfte» installiert werden.

«Wer keinen Ausweis hat, muss draussen bleiben.»

Ein Beispiel für viele grössere Betriebe, die auf die Zertifikatspflicht gerüstet sind, ist das St.Galler «Einstein» mit Hotel, Restaurant, Bar und Tagungsräumen. «Wir sind gut vorbereitet», sagt General Manager Michael Vogt, der auch den Hotelverband St.Gallen-Bodensee leitet. Am Anfang werde es allerdings «schwierig», dem Gast zu erklären, «dass er ohne Zertifikat übernachten, aber am nächsten Morgen nicht ans Frühstücksbuffet gehen darf».

Kulturveranstalter bleiben gelassen

Wenig Aufregung verursacht der Entscheid bei Ostschweizer Kulturveranstaltern. Die meisten Konzert- und Theaterlokale haben mit der 3-G-Auflage gerechnet oder haben sie wie das Theater St.Gallen oder das Kleintheater Gleis 5 in Frauenfeld bereits eingeführt. Dies mit «sehr hoher Akzeptanz» des Publikums. Ähnliches gilt für die Konzert- und Clublokale, wie es etwa beim Palace heisst: «Das ist der einzige gangbare Weg in die Zukunft.»

Auch die Kinos können mit der Covid-Ausweispflicht leben. Mit der 3-G-Regel entfallen bei ihnen Kapazitätsbeschränkung, Maskenpflicht und Contact Tracing. «Wir begrüssen das und sind technisch parat», sagt Peter Bötschi, Geschäftsleiter Kino Passarelle in Wattwil. Obwohl man im disparaten Publikum «vielleicht einige Leute» verliere, überwiegten die Vorteile. «Wir zeigen Filme, die die Perspektiven über die eigene Blase hinaus erweitern», sagt Bötschi.

«Die Mehrheit der Bevölkerung ist geimpft, also sollte man dies als Demokrat akzeptieren. Das gilt für die Impfgegner wie für mich damals als 20-Jähriger, der Militärdienst leisten musste.»

Die 3-G-Regel habe sich wegen der hohen Fallzahlen abgezeichnet, sagt Sandra Meier, Leiterin Kinok in St.Gallen. In den umgebenden Ländern werde sie bereits praktiziert. Wie sich die Zertifikatspflicht auf die Zuschauerzahlen auswirke, sei schwierig vorherzusagen. «Wir hoffen, dass die Zuschauerzahlen nicht wie in Frankreich einbrechen, wo in den Kinos seit Einführung von 3-G-Regel 40 Prozent weniger Gäste zu verzeichnen sind.»

Und wie wirken sich die aktuellen Entscheide des Bundesrats auf die Bäder- und Saunawelt im Säntispark aus? «Wir werden die Konsequenzen für unseren Betrieb am Donnerstag intern diskutieren und über die konkrete Umsetzung befinden», sagt Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation/Kulturprozent Genossenschaft Migros Ostschweiz. Ähnlich tönt es bei Knies Kinderzoo in Rapperswil. Benjamin Sinniger, zuständig für Medienanfragen und Direktionsmitglied, erklärt: «Wir haben für Donnerstagnachmittag ein internes Meeting angesetzt, welches sich explizit mit den Folgen für den Zoo und die Gastrobetriebe befassen wird.»

Wird gebüsst, wer sich nicht dranhält?

Die Ostschweizer Gesundheitschefs hatten früh und geschlossen dafür plädiert, dass nur noch mit Zertifikat das Schnitzel im Restaurant genossen, die Muskeln im Fitnesscenter trainiert und die Tränen im Kino weggewischt werden dürfen. Einige Tage hatten sie sich gar einen Alleingang überlegt - mit Blick auf die Auslastung der Spitäler.

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Arthur Gamsa

Die Situation der Spitäler werde vorerst angespannt bleiben, sagt der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noël Balmer. «Bis die Ausweitung der Zertifikatspflicht wirkt, werden einige Wochen vergehen.» Die Zahl der Covid-Patienten werde erst verzögert sinken. Balmer hätte es deshalb begrüsst, wenn der Bundesrat den Beschluss bereits vor einer Woche getroffen hätte. Nun wünscht er sich, dass «wieder ein grösserer Teil der Bevölkerung den Ernst der Lage erkennt». Eine Situation wie nach den Sommerferien dürfe sich nach den Herbstferien «auf keinen Fall» wiederholen. Der Bundesrat sehe dies ebenso und habe deshalb auch Einreiseregelungen in die Konsultation geschickt.

Marc Mächler, St.Galler Regierungspräsident und Finanzchef. Bild: Benjamin Manser

Die Zertifikatsausweitung sei eine sinnvolle und weit mildere Massnahme, als wenn Schliessungen erneut ein Thema würden. «Das wäre einschneidender», sagt der St.Galler Regierungspräsident Marc Mächler. Und es sei eine Massnahme, die funktioniere. Das zeige sich im benachbarten Ausland. Fasst die Regierung bei Nichteinhaltung Bussen oder gar Betriebsschliessungen ins Auge? Dazu könne er sich noch nicht äussern. Die Regierung werde solche Fragen an ihrer nächsten Sitzung beraten.

«So entstehen keine Ausweicheffekte innerhalb der Schweiz»

Urs Martin, Thurgauer Regierungsrat und Gesundheitschef. Bild: Ralph Ribi

Auch Urs Martin, Thurgauer Gesundheitschef, ist erleichtert über den Entscheid: «Wenn es der Bundesrat nicht gemacht hätte, dann hätten die Ostschweizer Kantone nächste Woche in Eigenregie so entschieden.» Dies sei bereits vorsorglich angedacht gewesen. Aber es sei erfreulich, dass nun eine schweizweite Lösung komme, «damit keine Ausweicheffekte innerhalb des Landes entstehen». Auf den immer wieder gehörten Vorwurf einer Zweiklassen-Gesellschaft aus Geimpften und Ungeimpften angesprochen, sagt Martin:

«Es gibt keine Zweiklassen-Gesellschaft, sondern verschiedene Wahlmöglichkeiten für alle. Je nachdem, welchen Weg man wählt, ergeben sich andere Folgen daraus. Jeder aber darf den Weg beschreiten, den er gehen will.»