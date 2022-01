Maskenpflicht ab der vierten Primarklasse: Das sagen die Kinder

Covid-19 Von «blöd» zu «normal»: Was Schülerinnen und Schüler von zwei Wiler Primarklassen zur Coronamaske sagen Seit dieser Woche gilt im Kanton St.Gallen Maskenpflicht ab der vierten Klasse. Ein Einblick in zwei Schulklassen der Primarschule Lindenhof in Wil. Rossella Blattmann Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Seit Schulbeginn am Montag müssen Schülerinnen und Schüler im Kanton St.Gallen ab der vierten Primarklasse im Unterricht eine Maske tragen. Bild: Donato Caspari

Primarschule, Maske und Corona: Sie erregten diese Woche zahlreiche Gemüter. Seit Montag gilt – erstmals seit Pandemiebeginn – die Maskenpflicht in den Primarschulen des Kantons St.Gallen. Ab der vierten Klasse müssen die Mädchen und Buben während des Unterrichts eine Maske tragen. So hatte es das Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen kurz vor Jahresende verfügt.

Behörden, besorgte Eltern, Verbände: Die Erwachsenen haben in den vergangenen Tagen ihre Meinung zur Maskenpflicht in der Primarschule auf verschiedenen Kanälen kundgetan. Doch was sagen die direkt Betroffenen – die Kinder – dazu, dass sie bis auf weiteres im Klassenzimmer eine Maske tragen müssen?

Primarschule Lindenhof, Wil, 11 Uhr vormittags. Der Pausenplatz der grauen Beton-Schulanlage im Westen der Stadt ist um diese Uhrzeit wie leergefegt. Auch in den Gängen und im Treppenhaus ist es ruhig. An den Kleiderhaken hängen bunte Jacken, Schals, Mützen. Durch eine halb offene Türe lugen Kindergesichter, die sich rasch wieder konzentriert über ihre Pulte beugen, hie und da sind gedämpfte Geräusche zu hören.

Nicht nur die Lehrpersonen, auch die Schülerinnen und Schüler tragen Maske. Bild: Donato Caspari

Der Unterricht ist in vollem Gange. So auch in der vierten Klasse von Alisha Marti. Die Schülerinnen und Schüler der jungen Lehrerin zerbrechen sich gerade die Köpfe darüber, wie man die Flächen von geometrischen Figuren berechnet. Ob hellblau, dunkelblau mit breiteren weissen Bändeln, aus Stoff oder mit Sternchen bedruckt: Sämtliche Buben und Mädchen tragen an diesem Januarmorgen Masken.

An neues Accessoire gewöhnt

«Als meine Eltern mir gesagt haben, dass ich jetzt in der Schule eine Maske tragen muss, dachte ich zuerst: Oh nein, warum nur?», sagt etwa die neunjährige Nicole. «Es war schon ungewöhnlich.» Doch der anfängliche Ärger hat sich bei Nicole bereits wieder gelegt.

«Die Maske ist jetzt für mich ganz normal.»

Als er am letzten Ferienwochenende vor Schulbeginn am Radio von der Maskenpflicht erfuhr, war Nicoles Gspänli Trim wenig begeistert. «Es war ein Schock», sagt er. Die Maske sei unbequem und drücke an den Ohren. Doch am meisten stört den Bub etwas anderes. «Der Mundgeruch!» Und ergänzt:

«Je nach dem, was ich gerade gegessen habe, stinkt es hinter der Maske manchmal schon ein bisschen.»

Der zehnjährige Valerio trägt stolz eine schwarze Stoffmaske seines Lieblingsfussballvereins Juventus Turin. «Als mir mein Papi sagte, dass ich in der Schule jetzt Maske tragen muss, dachte ich zuerst, das ist ein Witz!», sagt der Fussballfan, der in seiner Freizeit beim Nachwuchs des FC Wil spielt. Doch wie Nicole hat sich auch Valerio rasch an das neue Accessoire gewöhnt.

«Die Maske ist ganz weich, wie ein Kissen auf dem Gesicht.»

Sie habe auch einen grossen Vorteil, meint Valerio bestimmt. «Wenn mein Mami etwas kocht, dass ich nicht gerne esse, ziehe ich die Maske einfach auch zu Hause an – so merke ich gar nicht, wenn es nicht so gut riecht.»

Er sei am Montag zu spät in die Schule gekommen und habe gar nicht gewusst, dass er jetzt eine Maske tragen müsse, sagt der neunjährige Rayyan leicht verlegen. Seine Lehrerin, Frau Marti, habe ihm dann zum Glück eine gegeben. «Ich bekomme ja gar keine Luft», habe er gedacht. Doch auch für Rayyan ist die Maske, die er am Anfang «ein bisschen blöd» fand, normal geworden, wie er sagt.

Teurere Kindermasken

Katharina Stoll, Schulleiterin Primarschule Lindenhof Wil. Bild: Donato Caspari

Mit raschen Schritten geht Katharina Stoll übers Gelände. Die Schulleiterin arbeitet seit über zehn Jahren in der Primarschule Lindenhof, wo rund 540 Kinder den Unterricht besuchen und knapp 70 Lehrpersonen unterrichten. Hätte die Maskenpflicht auf der Primarstufe früher kommen müssen? Diese Frage möchte Stoll nicht beantworten. Es sei nicht ihre Aufgabe, zu beurteilen, ob die Massnahmen richtig seien, oder ob sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt würden. «Dafür ist das Bildungsdepartement zuständig. Wir suchen, die Massnahmen sinnvoll umzusetzen», sagt Stoll.

Gab es zur seit Montag geltenden Maskenpflicht Proteste von Eltern? «Nein», sagt Stoll. Die Massnahme werde von den Eltern gut mitgetragen. Viele Kinder seien am Montagmorgen mit einer eigenen Maske in die Schule gekommen. Dies, obwohl der Schulträger Masken in verschiedenen Grössen zur Verfügung stellt. «Für einige Schülerinnen und Schüler sind die kleineren Kindermasken mit den weicheren Ohrbändeln angenehmer zu tragen» sagt Stoll.

«Sie sind leider knapper verfügbar und teurer.»

Die Schulverwaltung der Stadt Wil habe die Masken bereits Anfang Dezember organisiert und die Primarschule, «zumindest bis jetzt», ausreichend damit versorgt.

Mathe büffeln mit Maske. Bild: Donato Caspari

Die Mittagspause naht. In der Klasse von Lehrerin Rita Mautz läuft noch der Französischunterricht. Was sagen die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler dazu, dass sie im Unterricht bis auf weiteres Maske tragen müssen? Die elfjährige Aliza sagt:

«Der Dampf unter der Brille ist nervig.»

Dass für Schülerinnen und Schüler der ersten bis dritten Primarklasse keine Maskenpflicht herrscht, finde sie in Ordnung. «Für kleinere, jüngere Kinder ist es schwieriger als für uns, eine Maske zu tragen.»

Spucke und Gestank

Alizas Klassenkamerad Genti sagt derweil: «Ich trage eine Spange, und wenn ich rede, gelangt darum manchmal Spucke in die Maske. Das ist nicht so angenehm.» Dass er neu mit Maske zum Unterricht muss, sieht der 11-Jährige gelassen. Er feiert in zwei Wochen seinen zwölften Geburtstag. «Ab dann muss ich die Maske sowieso auch im Bus, in den Läden, fast überall tragen», sagt Genti. Weniger begeistert ist Kamil. «Ich hasse es!», sagt er zur neuen Regelung. «Die Maske stinkt!» Doch das Maskentragen sei schon nicht mehr ganz so unangenehm wie am Montag, so der 11-Jährige.

Die Glocke klingelt und läutet die Mittagspause ein. Die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler von Rita Mautz verabschieden sich – coronakonform – nicht mit einem Händedruck, sondern mit einem Ellenbogengruss. Auf Lehrerinnenpult liegt ein kleines, weisses Kästchen. Kein Coronaselbsttest, sondern ein CO2-Messegerät. Ein grün blinkendes Lämpchen signalisiert, dass nach der Französischstunde noch nicht gelüftet werden muss. «Blinkt es orange, müssen wir die Fenster aufmachen, blinkt es rot, nutzen wir Zeit des Lüftens für eine Bewegungspause draussen», sagt Mautz.

Es gebe in allen Klassenzimmern CO2-Messgeräte, sagt Schulleiterin Katharina Stoll: «Sie erinnern ans regelmässige Lüften, was auch ausserhalb der Pandemie für gesundes Lernen sorgt.» Lehrpersonen und Kinder müssten auch andere Coronamassnahmen mittragen, darunter Sport ohne Körperkontakt, weniger Singen, sowie harte Einschränkungen bei besonderen Unterrichtswochen und Schulanlässen. «Für weitere Massnahmen gehe ich von einer sorgfältigen Abwägung von Aufwand und Nutzen der Fachleute aus», sagt Stoll. Das gelte für die Ausweitung der Maskenpflicht auf tiefere Schulstufen, ebenso wie für regelmässiges Testen, fügt die Schulleiterin der Primarschule Lindenhof hinzu.

Wärme an kalten Wintertagen

An diesem Januartag herrschen in Wil winterliche Temperaturen: Es ist minus ein Grad kalt. Beim Verlassen des Schulzimmers sagt der 11-jährige Fünftklässler Fatos, dass die Maske gerade im Winter praktisch sei. Der Schüler sagt:

«Die Maske schützt vor Kälte, mit ihr hat man schön warm im Gesicht.»

Und macht sich sodann auf den Weg in Richtung Mittagessen.

