Pietro Vernazza spricht über Zertifikatspflicht und Impfskepsis

Covid-19 «Social Distancing macht für Geimpfte keinen Sinn mehr»: Pietro Vernazza über die Zertifikatspflicht, Impfskepsis und politische Ambitionen In der TVO-Sendung «Zur Sache» sprach der abgetretene St.Galler Infektiologe Pietro Vernazza an seinem ersten Tag als Pensionär nicht nur über die neuesten Corona-Entwicklungen, sondern auch über Zukunftsprognosen und seine Zukunftspläne. Noemi Heule 01.09.2021, 20.06 Uhr

Der Infektiologe Pietro Vernazza stellt sich in der TVO-Sendung «Zur Sache» vom Mittwoch den Fragen von Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Bild: Donato Caspari

Der Bundesrat hat am Mittwoch keine Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen. Eher unentschlossen zeigt sich anschliessend der Infektiologe Pietro Vernazza einen Tag nach seiner Pensionierung in der TVO-Sendung «Zur Sache». Der Frage von Moderator und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid zur Zertifikatspflicht weicht er zunächst aus. Er lehne eine Ausweitung der Zertifikatspflicht nicht grundsätzlich ab, sagt er. «Wichtig ist, dass die Massnahmen ein klares Ziel haben.»

Ob auch eine regionale Zertifikatspflicht sinnvoll sei, hakt Schmid nach. In der Ostschweiz ist das Thema mit dem Bundesratsentscheid schliesslich noch nicht vom Tisch. Am Donnerstag treffen sich die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren, um die angespannte Lage in den hiesigen Spitälern zu besprechen. Er sei nicht in der Situation, dass er die Ostschweizer Regierungen berate, stellt Vernazza klar, dem wiederholt eine Beraterfunktion nachgesagt wurde. Als liberal denkender Mensch beurteile er Massnahmen kritisch, wenn sie nicht unbedingt nötig seien. Aber:

«Eine Zertifikatspflicht ist das bessere Mittel, als alle gleichermassen einzuschränken.»

Massnahmen in Richtung Social Distancing machten schliesslich für alle Geimpften oder Genesenen keinen Sinn mehr. «Man kann nicht 50 bis 70 Prozent aller Leute einer Massnahme unterwerfen, die für sie keine Wirkung mehr erzielt.»

Dennoch stellt Vernazza ein Fragezeichen hinter die Covid-Zertifikate, da diese auch für Getestete ausgestellt werden und drei Tage gültig bleiben. Dies sei aus epidemiologischer Sicht «Hafechäs».

«Theoretisch kann ich heute negativ getestet und morgen ein Superspreader sein.»

Ob er denn für lediglich 2-G plädiere? Nein, so weit möchte er nicht gehen.

Ein bekennender Impfbefürworter

Sichtlich wohler fühlt sich Pietro Vernazza beim Thema Impfen, für das er sich wiederholt ausgesprochen hat. Eine Durchimpfungsrate von 58 Prozent sei «erstaunlich gut, wenn man es mit anderen Impfungen vergleicht». Schliesslich sei die Schweiz für Impfskepsis bekannt, sagt er und fügt das Beispiel Masern an. «Es gibt Kreise, die Bedenken schüren und Zweifel streuen.» Bedenken, die nicht nachvollziehbar seien.

Andere Massnahmen überzeugen ihn dagegen weniger. In einem Interview mit dieser Zeitung stellte er kürzlich die Hypothese auf, dass durch das Social Distancing die natürliche Immunantwort geschwächt und der Körper deshalb anfälliger auf Infektionen sein könnte. Diese Hypothese verteidigt er auch in der TVO-Sendung. «Das Immunsystem muss mit Viren trainieren, um fit zu bleiben.»

Eine «Ikone der Massnahmekritiker»

Weil er gerne mit Hypothesen hantiere, sei er in der Vergangenheit zur «Ikone der Massnahmekritiker» geworden und gar von Verschwörungstheoretikern instrumentalisiert worden, merkt Schmid an. Hätte er vorsichtiger sein müssen?

Er habe gelernt, vorsichtiger zu formulieren, entgegnet Vernazza, der dies in der Sendung sogleich unter Beweis stellt. Man müsse aber auch Hypothesen in die Welt stellen dürfen. «Die Öffentlichkeit muss wissen, dass nicht alle Informationen gesichert sind.»

Vernazza schliesst politische Ambitionen nicht aus

Für den Winter rechnet Vernazza «nicht mit schwerwiegenden Problemen». So stimme ihn die Impfung positiv, die als wichtigste Massnahme einen schweren Verlauf verhindern könne.

Zum Schluss spricht Moderator Stefan Schmid den Neo-Rentner auf seine Zukunftspläne und insbesondere auf allfällige politische Ambitionen an. Auch diese formuliert der ehemalige Ständeratskandidat der St.Galler GLP vorsichtig, lässt aber durchblicken, dass er sich auch im Ruhestand nicht auf Velofahren und Chorsingen beschränken will. Sollte sich eine zweite Chance auf ein politisches Amt ergeben, könne er sich durchaus vorstellen, sich erneut zur Wahl zu stellen.