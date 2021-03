Covid-19-Impfung «Dies ist ein Witz»: Hausärzte kritisieren die Impfentschädigung – die Ostschweizer Kantone halten sich an den nationalen Tarif, einzig St.Gallen zahlt etwas mehr 24.50 Franken – so viel erhalten Hausärztinnen und Hausärzte pro Covid-19-Impfung. Dies sei bei weitem nicht kostendeckend. 50 Franken wäre das absolute Minimum, sagt der Waldkircher Hausarzt Thomas Ammann. FHM-Präsidentin Yvonne Gilli stimmt dem zu: Aktuell müssten die Arztpraxen dafür bezahlen, dass sie impfen dürfen. Regula Weik 18.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufgezogene Spritze und Patientenblatt: Impfen in der Hausarztpraxis ist mit viel Organisation und Administration verbunden. Bild: Alex Spichale / LTA

Es sei schon klar, weshalb der Kanton St.Gallen bei der Corona-Impfung auf die Hausärztinnen und Hausärzte setze und nicht auf Impfzentren wie andere Kantone. «Es bringt Geld für die Arztpraxen, wenn sich Impfwillige bei ihnen melden müssen. Jeder Besuch kostet und bringt somit den Praxen viel Geld.» Die Erklärung sei eine ganz simple, so der Leser in seiner Zuschrift weiter: Regierungspräsident Bruno Damann habe als ehemaliger Arzt schlicht ein «Herz» für die Ärzteschaft. Ist das Impfen für die Hausärztinnen und Hausärzte tatsächlich lukrativ? Wie viel verdienen sie pro Impfung?

Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch und FDP-Fraktionschef im St.Galler Kantonsparlament. Bild: PD

Die Hausärztinnen und Hausärzte spielen in zahlreichen Kantonen eine wichtige Rolle bei der Impfkampagne. Auch in St.Gallen. Einer, der früh eingestiegen ist, ist Thomas Ammann. Verdient sich der Waldkircher Hausarzt und Fraktionschef der Freisinnigen im St.Galler Kantonsparlament mit der Covid-19-Impfung eine goldene Nase? Ammann winkt ab und nennt eine ganze Reihe von Aufgaben, die damit verbunden sind: Liste der Impfwilligen führen. Auswahl der Patienten, die als nächste geimpft werden. Terminvereinbarung. Abholen des Impfstoffs. Aufklärung des Patienten über Impfung. Impfung. Überwachung des Patienten, 15 Minuten bei erster Impfung, 5 bei zweiter. Abgabe des Impfausweises. Dokumentation.

«Sie sehen selber: Die heutige Entschädigung ist ein Witz.»

50 Franken pro Impfung, so Ammann, wären ein «absolutes Minimum».

Einzig St.Gallen zahlt mehr als der nationale Tarif

Wie viel die Hausärztinnen und Hausärzte für ihre Impfarbeit erhalten sollen, war von Beginn weg umstritten. Ein erster Vorschlag von 14.50 Franken pro Impfung empörte die Ärzteschaft quer durch das ganze Land. Im Februar wurde eine Anpassung vorgenommen: Neu beträgt der national festgelegte Impftarif für Hausärzte 24.50 Franken. Erneut mucksten Ärzte in der ganzen Schweiz auf: Dies sei schlicht nicht kostendeckend. Auf nationaler Ebene fanden sie kein Gehör. Wohl aber in einzelnen Kantonen.

Anfang Woche wurde bekannt, dass die Zürcher Hausärztinnen und Hausärzte neu 50 Franken erhalten, wenn sie eine über 65-jährige Person impfen – also doppelt so viel wie bisher. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat eingelenkt und richtet ihnen zusätzlich 25.50 Franken aus.

Wie ist die Situation in der Ostschweiz? Haben auch hier einzelne Kantone die Vergütung für die Hausärzte freiwillig aufgestockt? Als einziger Kanton hat dies St.Gallen getan. Er zahlt aktuell 30 Franken. Thurgauer und Ausserrhoder Hausärzte müssen sich mit dem nationalen Tarif von 24.50 Franken begnügen. Für Hochrisikopatienten, die eine vertiefte Beratung oder Abklärungen brauchen, könne ein Zusatzaufwand abgerechnet werden, heisst es im Thurgau. Auf die Frage, ob diese Entschädigung kostendeckend sein, heisst es:

«Der Tarif wurde national ausgehandelt und verabschiedet. Dabei wurde der Faktor Kostendeckung sicher berücksichtigt.»

Ärzte fühlen sich übergangen

Yvonne Gilli, FHM-Präsidentin.



Bild: Michel Canonica

Ist die Kritik der Ärzte berechtigt? Oder jammern sie auf hohem Niveau? Yvonne Gilli, Präsidentin der Vereinigung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, sagt:

«Die aktuelle Entschädigung von 24.50 Franken ist bei weitem nicht kostendeckend. Das leuchtet jeder Person ein, die schon einmal einen Handwerker im Haushalt beanspruchen musste.»

Differenzierte Kostenberechnungen der FHM hätten gezeigt: Eine faire Entschädigung für die Impfung inklusive Beratung, Überwachung und Administration müsste bei rund 60 Franken liegen, so die Wilerin.

Hat der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte derart schlecht verhandelt? Gilli stellt klar:

«Wir waren nie Verhandlungspartner.»

Die FMH sei erst im Dezember am Rande einer Sitzung im Bundesamt für Gesundheit über die Gespräche zwischen dem Bundesamt, den Versicherern und der Gesundheitsdirektorenkonferenz informiert worden – «jedoch nicht über deren Inhalt, auch nicht auf explizite Nachfrage». Später sei die FMH dann wohl angehört, jedoch erneut von den Verhandlungen ausgeschlossen wurden. Sie sei dann lediglich über das verhandelte Ergebnis von 24.50 Franken informiert worden.

Gilli hält klar fest:

«Wir wurden in unserem Anliegen, eine kostendeckende Vergütung zu erreichen, nicht gehört.»

Nun müssten die Arztpraxen dafür bezahlen, dass sie impfen dürfen – ohne Zusatzentschädigung durch den Kanton. Anders als etwa die Impfzentren. Dort kämen die Kantone für die Infrastruktur auf. Und, so Gilli, um Kostendeckung zu erreichen, würden «die anfallenden Kosten direkt dem Kanton in Rechnung gestellt und über Steuergelder querfinanziert». Die ärztlichen Praxen dagegen trügen die Vollkostenrechnung selbst.

Daher die Frage an die Ostschweizer Kantone: Sind sie bereit, mit den Hausärzten über eine Erhöhung der Entschädigung zu diskutieren? «Im April werden weitere Gespräche mit einer Delegation der kantonalen Ärzteschaft stattfinden», heisst es beim St.Galler Gesundheitsdepartement. Auch in Ausserrhoden laufen Gespräche, denn laut Ärzteschaft sei der aktuelle Tarif nicht kostendeckend. Und auch im Thurgau gibt es Gespräche:

«Es ist aber unsicher, ob die Regierung den national ausgearbeiteten Tarif erhöhen möchte.»

Denn gemäss Bundesamt für Gesundheit müsste dieser ausreichen.

«Man setzt auf die Gutmütigkeit der Hausärztinnen und Hausärzte»

Hat die FMH-Präsidentin Rückmeldungen, wonach Hausärzte wegen der nicht kostendeckenden Entschädigung aufs Impfen verzichten? Gilli verneint. Den Hausärzten sei es ein grosses Anliegen, ihren Beitrag zum raschen Schutz der Hochrisikopatienten zu leisten. Allein deshalb hätten viele Praxen bereits Ende 2020 mit Impfen begonnen – «im Unwissen, wie sie schlussendlich entschädigt werden». Hausarzt Ammann sagt: «Wir sind unseren Patientinnen und Patienten verpflichtet.» Und fügt dann an:

«Man setzt auf die Gutmütigkeit der Hausärztinnen und Hausärzte, die die Impfung so oder so machen – was auch stimmt.»

650 Hausärztinnen und Hausärzte gibt es im Kanton St.Gallen. 400 davon impfen. Im Thurgau wird aktuell in 30 Praxen geimpft; in den nächsten zwei Wochen kommen 30 weitere dazu. Insgesamt gibt es 290 Hausärztinnen und Hausärzte im Thurgau. In Ausserrhoden schliesslich haben sich 20 Hausarztpraxen – von insgesamt 26 – als Impfstellen registriert und bereits Impfungen durchgeführt.