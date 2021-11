Booster-Impfung: Weshalb ein St.Galler Hausarzt nicht mitmacht

Covid-19 «Ich plane keine Impfungen»: Weshalb ein St.Galler Hausarzt keine Booster-Impfungen spritzt und welche Fragen noch offen sind Hausärzte und Spitäler können seit Anfang November erste Auffrischungsimpfungen verabreichen – geschätzte 170'000 Personen im Kanton St.Gallen haben Anspruch auf die dritte Impfung für Ältere und für Risikopatienten. Regula Weik und Christoph Zweili Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Hausärztin impft in ihrer Praxis eine ältere Patientin. Bild: Christoph Schmidt/DPA

Es ist ein Dienstag, der sich wie ein Montag anfühlt. Nur struber. Jedenfalls in vielen Arztpraxen im Kanton St.Gallen. Wer gestern in eine Hausarztpraxis anrief, hörte geschäftiges Stimmengewirr im Hintergrund. Auskünfte? Schwierig, vielleicht später, lieber morgen. Es sei wie in einem Bienenhaus, heisst es in mehr als einer Praxis. Nach einem Wochenende sei dies üblich, nach einem verlängerten Wochenende nun eben noch hektischer und intensiver.

Während die einen Ärztinnen und Ärzte mit Arbeit mehr als ausgelastet sind, mögen sich die andern nicht äussern, und bei den dritten bleibt das Band die einzige Ansprechperson - «Es sind im Moment sämtliche Mitarbeitenden beschäftigt. In Notfällen rufen Sie bitte auf folgende Telefonnummer an.»

Die Geschäftigkeit in den Arztpraxen könnte sich in den nächsten Wochen noch verstärken. Nicht wegen Grippeerkrankungen oder verstauchten Handgelenken nach Stürzen auf vereisten Trottoirs. Dies auch, aber nicht nur. Vielmehr wegen der Booster-Impfung. Seit einer Woche ist sie offiziell zugelassen – aber nicht für alle.

Sie hätten von ihrem Hausarzt bereits einen Termin für die Auffrischungsimpfung erhalten. In zehn Tagen sei es soweit, teilt ein älteres Ehepaar freudig seinen Familienangehörigen mit. Beide sind 84 und wohnen noch selbstständig in ihrer Wohnung. Andere zögern noch. So meint die 74-jährige Begleitung beim Mittagessen: Er habe noch nicht entschieden, ob er die Auffrischungsimpfung wolle. «Ich warte mal ab, ob sich die Hausärztin meldet.»

Damann: «Wir müssen keine zusätzlichen Impfdosen bestellen»

Gesunde über 65-Jährige können sich im Kanton St.Gallen in den Impfzentren St.Gallen, Wil, Rapperswil-Jona und Buchs sowie in der Praxisgemeinschaft Pizol Care in Sargans die Auffrischungsimpfung spritzen lassen. Das Gesundheitsdepartement rechnet damit, dass die Hausarztpraxen ab Mitte November erste Booster-Impfungen für die über 65-Jährigen, Hochrisiko-Patientinnen und -patienten sowie Personen, die mit Hochrisikopatienten engen Kontakt haben, verabreichen werden.

St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann.

Bild: Benjamin Manser

Auch der Kanton plant die dritten Dosen für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ab Mitte Monat. Dann wird er wieder mit mobilen Impfteams die Heime aufsuchen. Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann sagt: Exakte Zahlen zu den Berechtigten habe er nicht. Doch:

«Wir müssen keine Impfdosen bestellen, es sind noch genügend vorrätig. Wir müssen sie nur bei der Armeeapotheke abholen.»

Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch. Bild: PD

Laufen in den Hausarztpraxen die Drähte wegen der Auffrischungsimpfung bereits heiss? «Wir haben erste Anfragen von Patientinnen und Patienten, die gerne die Booster-Impfung hätten», sagt Thomas Ammann, Hausarzt in Waldkirch. Vor allem älteren Personen würden sich erkundigen. Ammann hat rund 375 Patientinnen und Patienten in seiner Praxis geimpft - doppelt.

Auf die Frage, wann er mit den Booster-Impfungen starte, antwortet er nüchtern: «Ich plane keine Impfungen.» Der Grund sei rein organisatorischer Natur. Die Hausärztinnen und Hausärzte impfen mit Moderna. «Wir können den Impfstoff in 10-Milliliter-Dosen beziehen.» Für die Auffrischungsimpfung, so Ammann, benötige man bei Moderna noch die Hälfte der ersten Dosen.

«Man kann, respektive muss also mindestens 20 Impfungen innerhalb

von 5 Stunden durchführen.»

Der organisatorische Aufwand dafür sei «riesengross». Er habe bereits mehrmals den Vorschlag gemacht, doch endlich vorgefertigte Einzelimpfspritzen zur Verfügung zu stellen – leider ohne Erfolg. Ammann ist überzeugt: «Das würde vor allem bei den Hausärztinnen und Hausärzten zu deutlich höheren Impfquoten führen.»

Der Waldkircher Hausarzt rennt damit beim St.Galler Gesundheitschef offene Türen ein. «Es sollten dringend Einzeldosen auf den Markt kommen – wie bei anderen Impfungen», hatte Damann im Oktober gegenüber dieser Zeitung festgehalten.

Kantone erhöhen Entschädigung für Hausärzte

Zahlreiche Hausärztinnen und Hausärzte haben in den letzten Wochen die Spritzen niedergelegt. Seit Anfang Oktober hatten sie noch 16.50 Franken pro Impfung erhalten. Ungenügend, so das Urteil der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren. Geschlossen setzten sie sich für eine adäquate Vergütung für die Ärztinnen und Ärzte ein. Dies kommt nicht von ungefähr.

Die Hausärztinnen und Hausärzte sind bei der Booster-Impfung - wie bereits bei den ersten und zweiten Impfungen – wichtige Partner. Sie kennen ihre Patientinnen und Patienten am besten. Die Kantone haben ein reges Interesse, sie bei den Auffrischungsimpfungen wieder mit im Boot zu haben.

In einem Schreiben an die Arztpraxen hat der Kanton St.Gallen den Ärztinnen und Ärzte Ende vergangener Woche 50 Franken pro Impfung zugesichert. Der grösste Ostschweizer Kanton hatte von Beginn weg 30 Franken pro Impfung bezahlt, auch dies bereits deutlich mehr als der Bund damals mit den Krankenkassen ausgehandelt hatte. Um die Hausärztinnen und Hausärzte nun wieder mit dabei zu haben, erhöht der Kanton bis Ende März 2022 den Preis pro Impfung auf 50 Franken wie dies auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Zürich tun - letzterer hat der Ärzteschaft von Beginn weg 50 Franken pro Impfung vergütet.

Eine Entschädigung von 50 Franken sei in Ordnung, sagt Ammann. Er kennt aber Kolleginnen und Kollegen, die wegen des wiederholten Kampfes für eine angemessene Entschädigung ausgestiegen sind und auch nicht mehr einsteigen werden.

Definitive Empfehlung des Bundes fehlt noch

Lukas Moll, Hausarzt in Rorschach. Bild: Ralph Ribi

Der Mehraufwand sei schon extrem, sagt auch die medizinische Praxisassistentin in der Hausarztpraxis von Lukas Moll in Rorschach. Sie hätten zirka 670 über 60-Jährige zweimal in der Praxis geimpft und rechneten deshalb nun mit rund 600 Booster-Impfungen. Die genaue Planung würden sie Ende nächster Woche an die Hand nehmen. Dann sollte auch klar sein, wann die Impfdosen verfügbar sind und welche Patientinnen und Patienten geimpft werden sollen.

Da besteht nämlich eine gewisse Verwirrung. Das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössischen Kommission für Impffragen empfehlen allen Personen über 65 Jahren eine Auffrischungsimpfung. Auch jüngere Risikopatienten können sich erneut impfen lassen.

Aber für diese Personengruppen hat der Bund noch keine explizite Empfehlung ausgesprochen. Können sich jüngere Risikopatienten nun also auch melden – oder doch nicht? Der Kanton habe ihnen für nächste Woche weitere Informationen versprochen, sagt die Praxisassistentin. Dann sollte die definitive Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen vorliegen und damit auch die Umsetzung geklärt sein.