St.Gallen und Thurgau: Neue Härtefallprogramme für Unternehmen

Covid-19-Gesetz St.Galler und Thurgauer Regierungen schaffen neue Härtefallprogramme für besonders betroffene Unternehmen Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat basierend auf dem Covid-19-Gesetz das Härtefallprogramm 2 verabschiedet. Auch die St.Galler Regierung hat sich mit den gesetzlichen Grundlagen für zusätzliche Corona-Härtefallhilfen für Unternehmen befasst. 11.03.2022, 09.27 Uhr

Die Eventbranche steht bei den Härtefallgelder unter anderem im Scheinwerferlicht. Bild: Walter Schwager

Aufgrund der Ende 2021 noch pandemiebedingten Unsicherheiten, hat die Bundesversammlung die Gesetzesgrundlage für das Härtefallprogramm am 17. Dezember 2021 um ein Jahr verlängert. Trotz der inzwischen positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der im Februar erfolgten Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen, gebe es Branchen, die in den vergangenen Monaten – insbesondere aufgrund der 2-G-Regel – beeinträchtigt waren. Wie die Staatskanzlei des Kanton Thurgau in einer Medienmitteilung festhält, gehören dazu vor allem die Gastronomie-, Event- sowie die Freizeitbranche.

Kanton Thurgau: Vom 1. bis 30. April Gesuche einreichen

Betroffene Unternehmen können im Thurgau vom 1. bis 30. April Härtefallbeiträge für die Monate Dezember 2021 sowie Januar und Februar 2022 beantragen. Die zur Bemessung notwendigen Dokumente müssen bis spätestens 30. Juni 2022 bei der Härtefallabteilung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) eingereicht werden. Detailinformationen zum Härtefallprogramm 2 werden spätestens am 1. April 2022 auf der Webseite des AWA publiziert.

Kanton St.Gallen: Ab 21. April Gesuche einreichen

Die St.Galler Regierung hat an der Sitzung vom 8. März die Botschaft zum IV. Nachtrag zum Gesetz über die wirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen sowie von durch die öffentliche Hand geführten Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie verabschiedet. «Der Kantonsrat wird an der April-Session über die Vorlage befinden. Der Vollzugsbeginn erfolgt unmittelbar nach der Beschlussfassung durch den Kantonsrat. Ab diesem Zeitpunkt wird die Einreichung von Gesuchen möglich sein», heisst es in der Mitteilung des Kantons St.Gallen.

Inhaltlich umfasse die Vorlage drei Punkte, die alle auf Änderungen im Bundesrecht zurückgehen: die Härtefallmassnahmen 2022, eine Verlängerung des Schutzschirms für Publikumsanlässe von überkantonaler Bedeutung sowie die Unterstützung von Seilbahnunternehmen.

Das Härtefallprogramm 2022 des Kantons St.Gallen sehe nicht rückzahlbare Unterstützungsbeiträge zunächst für das erste Quartal 2022 vor. Als Basis für die Berechnung würden die ungedeckten Kosten herangezogen. «Die Anspruchsvoraussetzungen wie auch die finanzielle Beteiligung des Bundes entsprechen weitgehend der bisherigen Härtefallunterstützung», so der Wortlaut der Mitteilung. «Die Härtefallmassnahmen 2022 sollen gezielt jenen Unternehmungen helfen, die schon im vergangenen Jahr auf Härtefallhilfe angewiesen waren und die auch im Jahr 2022 aufgrund der Epidemie beziehungsweise der von den Behörden getroffenen Schutzmassnahmen Umsatzausfälle erlitten.»

Da sich die wirtschaftliche wie auch die epidemiologische Situation mittlerweile deutlich entspannt habe, gehe die Regierung davon aus, dass der Bedarf an Härtefallmassnahmen 2022 deutlich tiefer sein werde als noch im Jahr 2021. Die Regierung möchte im Juni 2022 entscheiden, ob das Härtefallprogramm 2022 für das zweite Quartal 2022 nochmals fortgeführt werden muss.

Im Thurgau alle Branchen zugelassen

Damit ein Unternehmen als Härtefall gelte, müsse es wie im ersten Härtefallprogramm verschiedene Bedingungen erfüllen, teilt der Kanton Thurgau weiter mit. Diese seien im Covid-19-Gesetz und der dazugehörenden Covid-19-Härtefallverordnung 2022 definiert. Unter anderem müsse es in den Jahren 2018 und 2019 im Durchschnitt einen Umsatz von mindestens 50’000 Franken erzielt haben.

Es müsse zudem behördlich geschlossen worden sein oder aufgrund behördlicher Massnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Covid-19- Pandemie einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent erlitten haben. «Im Unterschied zu anderen Kantonen lässt der Thurgau alle Branchen für das Härtefallprogramm zu», heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Volksabstimmung käme zu spät

Im Kanton Thurgau stehen für das Härtefallprogramm 2 maximal 25,3 Millionen Franken zur Verfügung, wovon höchstens 5,06 Millionen Franken durch den Kanton zu tragen sind. Dieser kantonale Beitrag überschreitet die Finanzbefugnis des Grossen Rates; es bedürfte einer Volksabstimmung für die Bereitstellung der Mittel. Eine Volksabstimmung wäre aber frühestens am 25. September 2022 möglich. «Damit könnten Auszahlungen im Rahmen des Härtefallprogramms 2 erst im vierten Quartal 2022 erfolgen. Das Härtefallprogramm 2 würde bei diesem Vorgehen seine Wirksamkeit und seinen Zweck verfehlen.»

Unter dem nachvollziehbaren Termindruck erachtet es der Regierungsrat als notwendig und rechtlich vertretbar, erneut den Paragrafen 44 der Kantonsverfassung anzuwenden, um schnellstmöglich wirtschaftliche und soziale Notstände mit dem Härtefallprogramm 2 zu lindern. Der Beschluss des Regierungsrats werde umgehend zur nachträglichen Genehmigung dem Grossen Rat unterbreitet, heisst es im Mediencommuniqué des Kantons Thurgau. (pd/red)

95 Millionen Franken im Thurgau ausbezahlt Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau registrierte beim ersten Härtefallprogramm von Februar 2021 bis Juni 2021 999 Gesuche. Nach einer Überprüfung im Zwei-Stufen-Prinzip zahlte der Kanton über 95 Millionen Franken als Härtefallentschädigung aus. 713 kleinere Firmen wurden mit 40,2 Millionen Franken Härtefallgeldern unterstützt, 35 grössere Unternehmen mit einem Umsatz von über 5 Millionen Franken erhielten rund 55,2 Millionen Franken. (pd)