Covid-19 Kinder gelten nicht als Risikopatienten – weshalb trotzdem zehn Mädchen und Buben im Ostschweizer Kinderspital behandelt werden mussten Laut der Statistik des Kantons St.Gallen sind seit Pandemiebeginn zehn Kinder in der Altersgruppe 0–9 Jahre wegen des Coronavirus hospitalisiert worden. Was hinter den Hospitalisationen bei Kleinkindern steckt, berichten zwei Chefärzte des Ostschweizer Kinderspitals. Tabea Leitner 11.12.2020, 05.00 Uhr

Bei Neugeborenen und Kleinkindern muss die Ursache von hohem Fieber sofort abgeklärt werden. Bild: Urs Bucher (Ostschweizer Kinderspital, 23. Januar 2018)

Eine Hospitalisation wegen des Coronavirus bei erwachsenen Patienten ist meistens ein Alarmzeichen dafür, dass der gesundheitliche Zustand dieser Person kritisch ist. Nicht so bei Kindern. Laut der Statistik des Kantons St.Gallen wurden seit Pandemiebeginn zehn Kinder unter zehn Jahren wegen des Coronavirus hospitalisiert. Das sind mehr als doppelt so viele Hospitalisationen als in der Altersgruppe zwischen 10 und 19 Jahren. Doch bisher galten Kinder nicht als Risikopatienten. Was steckt dahinter?

Bei den hospitalisierten Kindern handelt es sich vorwiegend um Babys. «Wenn Säuglinge oder Kleinkinder hohes Fieber haben, wird das meist sofort im Krankenhaus abgeklärt, weil bakterielle Infektionen für diese jungen Patienten sehr schnell gefährlich werden können», sagt Roger Lauener Chefarzt des Ostschweizer Kinderspitals. Seit der Pandemie hätte man im Rahmen dieser Abklärungen die Kleinkinder ebenfalls auf das Coronavirus getestet. Lauener:

Roger Lauener, Chefarzt Pädiatrie am Ostschweizer Kinderspital Bild: PD

«Sobald das Testresultat positiv ist und eine bakterielle Infektion ausgeschlossen werden konnte, entlässt man diese Kinder wieder nach Hause.»

Mit der Diagnose Covid-19 werden diese Kleinkinder dann automatisch in der Statistik des Kantons unter Hospitalisationen aufgrund des Coronavirus aufgelistet. «Diesen Kindern ging es nicht auffällig schlecht», erklärt der Chefarzt. Die These, dass Kinder vor allem Träger des Virus sind oder bei einer Infektion lediglich einen milden Verlauf aufweisen, stimme nach wie vor. Jedoch könne es in seltenen Fällen auch bei Kindern zu schweren Verläufen kommen.

«Geht weiterhin zum Arzt»

Risikopatienten konnten laut Lauener bei Kindern bisher nicht identifiziert werden. «Man hatte zu Beginn der Pandemie Angst, dass es bei jungen Patienten mit chronischen Krankheiten oder mit Behinderungen zu schweren Covid-19-Verläufen kommen könnte», sagt er. Jedoch gebe es bisher kaum Hinweise dafür, dass solche Kinder besonders gefährdet seien.

Die Gefahr liege bei diesen Patienten an einem anderen Ort: Viele Eltern hätten während der Pandemie Termine für Kontrolluntersuchungen im Kinderspital abgesagt. Lauener:

«Wenn Diabetiker, Krebspatienten oder Asthmatiker ihre Therapien nur aus Angst vor einer Corona-Infektion nicht plangemäss weiterführen, kann das gravierende Folgen für die Gesundheit dieser Kinder haben.»

Deshalb appelliere er an die Eltern, dass sie sich keine Sorgen machen müssten und unbedingt die Konsultationen im Spital und in Kinderarztpraxen wahrnehmen sollten.

Folgeerkrankung von Covid-19 eher bedrohlich

Es gab einen einzigen Fall, in dem ein Kind im Zusammenhang mit Covid-19 auf der Intensivstation des Ostschweizer Kinderspitals behandelt werden musste. Das Kleinkind entwickelte nach einer Coronavirus-Infektion die sogenannte Kawasaki-like-Disease. Laut der Fachliteratur ähnelt der Krankheitsverlauf des neu entdeckten Syndroms dem Kawasaki-Syndrom, welches eine allgemeine Entzündung der Blutgefässe auslöst, die bis zur Herzentzündung führen kann, und mit Fieber und Hautausschlägen einhergeht.

Bei der Kawasaki-like-Disease, welche nicht ansteckend ist, treten zusätzlich Bauchschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden auf. Wissenschafter haben herausgefunden, dass nach einer Infektion mit Sars-CoV-2 das Immunsystem von Kindern zwischen 5 und 14 Jahren besonders anfällig für einen solchen Krankheitsausbruch ist. Die genauen Ausbruchsursachen sind jedoch unbekannt. Lauener sagt:

«Doch auch hier besteht kaum Grund zur Sorge, denn in der Schweiz erkrankten bisher seit Pandemiebeginn erst ungefähr zehn Kinder nach Covid-19 an der Kawasaki-like-Disease.»

Christian Kahlert, Facharzt für Infektiologie am Ostschweizer Kinderspital Bild: PD

«Schutzmassnahmen aus Kinderaugen unnötig»

In der Diskussion um mögliche Coronaschutzmassnahmen liegt den Kinderärzten ein Thema besonders am Herzen: die Schliessung von Primarschulen. Der Infektiologe des Ostschweizer Kinderspitals Christian Kahlert sagt:

«Je jünger die Kinder sind, umso weniger ansteckend sind sie. Kinder können zwar andere anstecken, sind jedoch nicht so ansteckend wie Erwachsene.»

Deshalb wäre eine Schliessung der Primarschulen aus seiner Sicht eine Massnahme von kleinem Nutzen, aber mit grossen Nebenwirkungen.

Laut den Kinderärzten leiden viele Kinder unter den Umständen der Coronakrise. Bild: Nana do Carmo

«Schon mit den jetzigen Massnahmen bekommen die Kinder wegen der Maskenpflicht die Mimik der Klassenlehrperson nicht mit und können sich nicht auf ein Skilager freuen – eine gesamte Schulschliessung wäre schlimm», sagt Chefarzt Lauener. Ein kompletter Wegbruch des sozialen Aspektes durch eine Schulschliessung könne zudem gravierende psychische und entwicklungspsychologische Auswirkungen haben. In funktionierenden Familien könne viel aufgefangen werden. Kahlert sagt:

«Doch es gibt auch Familien, die ihre Kinder in diesen schwierigen Zeiten nicht unterstützen können, weil zum Beispiel Geschwister erkrankt sind oder finanzielle Sorgen Raum einnehmen.»

Seit Ausbruch der Coronakrise sei der Anteil an Kindern, die aufgrund von psychosomatischen oder psychischen Krankheiten im Ostschweizer Kinderspital behandelt werden, deutlich angestiegen.

Beide Ärzte hätten noch nie ein Kind erlebt, welches sich über die Coronaschutzmassnahmen beklagt hat. Erwachsene hingegen schon oft. «Aus Kinderaugen sind diese Massnahmen nicht nötig und trotzdem tragen alle die Einschränkungen mit. Dafür möchten wir den Kindern ein grosses Lob aussprechen!», sagt Roger Lauener.