Ausweitung der Zertifikatspflicht: Die Ostschweiz ist gespalten

Covid-19 «Dann sollen sie doch eine Impfpflicht einführen»: In der Ostschweiz ist man sich über eine Ausweitung der Zertifikatspflicht uneins Der Bundesrat hat am Mittwoch entschieden, dass er eine Ausweitung der Zertifikatspflicht prüft. Was in der Politik Anklang findet, löst in anderen Branchen Entsetzen aus. Noemi Heule, Christian Kamm, Silvan Meile und Alain Rutishauser 25.08.2021, 18.47 Uhr

Familienessen nur noch mit Zertifikat? Die Gastronomen in der Ostschweiz wehren sich gegen die Pläne des Bundesrats. Bild: Ralph Ribi

Das Zertifikat als Schlüssel für das Schnitzel im Restaurant, Schwitzen im Fitnesszentrum oder den lauschigen Filmabend im Kino. Geht es nach dem Bundesrat könnte eine Ausweitung der Zertifikatspflicht anstehen. Entschieden ist allerdings noch nichts: Der Vorschlag geht nun bis zum 1. September in die Vernehmlassung.

Die Ausweitung der Zertifikatspflicht hätte einschneidende Auswirkungen auf das öffentliche Leben. Demnach würde das Zertifikat in den Innenbereichen der Gastronomie und Veranstaltungen in Innenräumen zum Einsatz kommen. Auch für den Einlass in Museen, Zoos, Fitnesscenter, Kletterhallen, Hallenbäder, Billardhallen oder Casinos wäre ein gültiges Covid-19-Zertifikat vonnöten. Ausgenommen sind Orte, die ausschliesslich Aussenbereiche umfassen.

Regierungsrat Urs Martin, Thurgauer Finanz- und Gesundheitsdirektor. Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin (SVP) hält den Vorschlag des Bundesrats und den Zeitpunkt für «absolut nachvollziehbar». Es sei auch der Wunsch der Gesundheitsdirektoren selbst, über eine einheitliche Lösung zu diskutieren «und keinen kantonalen Flickenteppich entstehen zu lassen».

Die Lage in den Thurgauer Spitälern ist laut Martin «angespannt wie selten». Verschiedene Patienten müssten ausserkantonal versorgt werden, weil kein Platz vorhanden sei. Die vierte Coronawelle sei so schnell herangerollt, dass man das übrige Spitalgeschäft noch nicht habe herunterfahren können. «Zum Teil wollen wir das auch gar nicht, weil wir finden, jetzt müssen auch mal die anderen Patienten operiert werden können.» Werde in dieser Situation zu lange mit Massnahmen gewartet, riskiere man schliesslich, mit einer Triage-Situation dazustehen. «Die will glaube ich niemand.»

Und die angeheizte Stimmung in der Bevölkerung? Wird mit der Ausweitung der Zertifikatspflicht nicht ein Keil in die Gesellschaft getrieben – zwischen Geimpfte und Ungeimpfte? Regierungsrat Urs Martin sagt:

«Diesen Keil muss man nicht hineintreiben, der ist schon lange da.»

In der Gesellschaft gebe es in Bezug auf Covid bereits maximal divergierende Meinungen.

Letztlich stelle sich jedoch folgende Frage: Wolle man es einfach «tschäderen» lassen unter Inkaufnahme einer Triage und vielen Coronapatienten, die dann sterben würden, weil es keinen Platz für sie gebe. Oder wolle man gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen. «Wir alle hoffen aber, dass dies nicht nötig sein wird.» Zumal die Thurgauer Regierung nicht dafür bekannt sei, dass sie gerne Einschränkungen beschliesse.

Die St.Galler Regierung will sich nicht zum Bundesratsentscheid vom Mittwoch äussern. Sie werden den Entscheid analysieren und das weitere Vorgehen beraten, lässt sie verlauten. Bereits vergangene Woche hat Gesundheitsdirektor Bruno Damann eine Ausweitung der Zertifikatspflicht allerdings selbst aufs Tapet gebracht, um eine Überlastung der Spitäler in der dritten Welle zu vermeiden. Im Kanton hat die Zahl der Hospitalisationen zuletzt einen neuen Höchststand seit Mai erreicht: 67 Covid-19-Patienten befinden sich momentan in Spitalpflege, davon 18 auf der Intensivstation.

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Regierungsrat und Gesundheitschef Bild: Arthur Gamsa

Ein Alleingang einzelner Kantone mache keinen Sinn, sagt der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noël Balmer in der TVO-Sendung «Zur Sache» vom Mittwoch. «Die Massnahmen sind nur dann glaubwürdig, wenn sie abgestimmt sind.» Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren würden sich denn auch in der jetzigen Konsultation des Bundes untereinander absprechen. Er befürwortet wie seine Kollegen aus den Nachbarkantonen eine allfällige Ausweitung der Zertifikatspflicht.

«Das Zertifikat ist ein Instrument, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und einen weiteren Lockdown zu verhindern.»

Der SP-Regierungsrat tritt unter Moderation von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid gegen SVP-Nationalrätin Esther Friedli an, welche das Zertifikat als «Spaltpilz» energisch ablehnt. Statt die Beizer nun in die Pflicht zu nehmen, sollte die Regierung die Impfquote mit gezielten Kampagnen für die Landbevölkerung erhöhen, sagt die Toggenburger Gastwirtin. Sie befürchtet, dass sich Treffen wiederum vermehrt in den privaten Rahmen verlagern könnten.

Walter Tobler, Präsident des Gastroverbandes St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Entsetzt» zeigt sich auch Walter Tobler, Präsident des kantonalen Gastroverbandes St.Gallen. Entsetzt, dass erneut die Gastrobranche in den Fokus der Einschränkungen rücke.

«Die Gastronomie ist erwiesenermassen nicht Pandemietreiber.»

Sollte die Zertifikatspflicht für den Restaurantbesuch tatsächlich kommen, rechnet er mit Einbrüchen, welche wiederum Kurzarbeit oder Härtefallgelder nach sich ziehen könnten. «Man würde 45 Prozent der Bevölkerung ausschliessen», sagt er. Daran will er jedoch noch nicht denken und hofft, dass der Ausschlag der Infektionszahlen und Hospitalisationen nach den Sommerferien rasch wieder abflacht. Der Verband stehe mit der St.Galler Regierung in engem Kontakt und werde sich auch während der Vernehmlassung vehement gegen 3G in der Branche einsetzen, sagt er. Noch härter als eine nationale Lösung würde die hiesige Gastronomie allerdings ein Alleingang des Kantons St.Gallen treffen.

Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau.

Bild: Reto Martin

Bei Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, kommen die Signale aus Bern schlecht an. «Es ist verrückt, was die jetzt wieder in Betracht ziehen», sagt der Thurgauer Gastropräsident. Einmal mehr werde der Kampf gegen die Pandemie auf dem Buckel der Wirte ausgetragen.

In einer Branche, in der seit Monaten Sicherheitskonzepte umgesetzt und laufend neuen Anforderungen angepasst worden sind, soll jetzt also auch noch ein Zertifikat vom Gast eingefordert werden. Und wer keines vorweisen kann, müsste abgewiesen werden. Das nervt den Wirt in der «Krone» Balterswil so sehr, dass er sagt:

«Dann sollen sie doch gleich eine Impfpflicht einführen.»

Eine Zertifikatspflicht werde die Umsätze in den Restaurants erneut einbrechen lassen. «Ich habe viele Gäste, die sich nicht impfen lassen», sagt Bartel. «Die kommen dann halt einfach nicht mehr.» Diese Massnahme würde ausserdem ganze Gruppen wegen einzelner Ungeimpfter vom Besuch im Lokal abhalten. «Und Bankette werden ausfallen.» Da nütze es nichts, dass Gäste ohne Zertifikat draussen auf der Terrasse Platz nehmen könnten. «Sie dürfen ja dann das Lokal nicht betreten, wenn sie auf die Toilette müssen», sagt Bartel. Das sei doch lachhaft.

Dass der Bundesrat in seiner Ankündigung am Mittwoch auf die Bremse tritt und sagt, man wolle die Zertifikatspflicht «vorsorglich» diskutieren, um vorbereitet zu sein, vermag Bartel nicht beruhigen.

«Das ist doch schon beschlossene Sache.»

So seien diese Vernehmlassungen jeweils abgelaufen. Ausserdem seien bereits viele Kantone dafür. «Ich habe schlimme Befürchtungen.»

Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Im Vergleich zur Gastrobranche, könne ein Museum die Sicherheitsmassnahmen – etwa Abstände oder Maskenpflicht – besser wahren, sagt Peter Fux, Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. «Dennoch ist es nur solidarisch, wenn sich eine allfällige Zertifikatspflicht nicht nur auf die Gastronomie beschränkt.» Ohnehin begrüsst Fux den Vorschlag des Bundesrates, der sich nun in der Konsultationsschlaufe der Kantone befindet.

«Eine Zertifikatspflicht gibt sowohl den Besuchern als auch den Angestellten Sicherheit.»

Da das Museum ohnehin Eingangskontrollen durchführt, halte sich auch der logistische Aufwand in Grenzen.

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf des Walter Zoos. Bild: Reto Martin

Für den Walter Zoo in Gossau kommt die Ankündigung dagegen einer «Hiobsbotschaft» gleich. «Das Herbstgeschäft ist enorm wichtig für den Zoo», sagt Thomas Harder. Der Leiter Marketing und Verkauf rechnet mit einem deutlichen Besucherrückgang, sollte der Zoo unter die Zertifikatspflicht fallen. Die Fixkosten und Aufwände blieben dagegen gleich oder würden mit der zusätzlichen Kontrollpflicht gar zunehmen. Zwar würde in der Theorie nur der Zugang zu den Innenräumen eingeschränkt, diese könnten jedoch kaum separat kontrolliert werden. Bevor man sich allerdings mit der Detailplanung beschäftige, warte man die Vernehmlassung ab, sagt Harder.

«Die Krise hat uns gelehrt, flexibel zu reagieren.»

Und: «Natürlich ist uns die Einführung von 3G lieber als eine erneute Zooschliessung.»

Kinok-Leiterin Sandra Meier.

Bild: Michel Canonica

Für Sandra Meier, Leiterin des Kinok St.Gallen, ist es noch etwas zu früh, um sich konkret über die Ankündigung zu äussern. Doch: «Wir sind gespannt, wie die Leute auf die Zertifikatspflicht reagieren, falls sie kommen sollte.» Sie hofft, es werde nicht so herauskommen, wie in Frankreich. Dort gilt bereits seit Ende Juli eine Zertifikatspflicht. Daraufhin sind die Besucherzahlen in den Kulturinstitutionen massiv eingebrochen.

Meier würde eine geplante Zertifikatspflicht allerdings begrüssen. «Die Massnahme dient dazu, den Druck auf Nichtgeimpfte zu erhöhen. Nur wenn möglichst viele Menschen geimpft sind, sind diejenigen geschützt, die sich nicht impfen lassen können: Kranke und Kinder.»

Tunç Karapalanci, Inhaber der Well Come Fit AG. Bild: PD

Bei den Fitnesszentren hingegen ist man alles andere als erfreut über die Neuigkeiten. «Wenn die Zertifikatspflicht wirklich kommen sollte, dann sind das keine rosigen Aussichten für uns», sagt Tunç Karapalanci, Inhaber der Fitnesskette Well Come Fit AG, die unter anderem drei Zentren in St.Gallen und eines in Frauenfeld besitzt. Der Entscheid sei ein herber Schlag für alle Dienstleister. «Einmal mehr werden wir bestraft. Wir müssen uns wahrscheinlich auf 50 Prozent der Kundschaft begrenzen.»

Bereits jetzt habe man schon 30 Prozent weniger Kundschaft. Wenn davon nun nochmals die Hälfte wegfallen sollte, sei dies eine relativ einfache Rechnung. «Dann wird es knapp für uns», sagt Karapalanci. Ausserdem hätten alle, die nicht mehr kommen könnten, noch laufende Abos, die sie nicht einlösen könnten.

«Das ist Geld, das wir zurückzahlen müssten. Der Bundesrat hat sein Vorhaben nicht fertig gedacht.»

Der Sommer sei allerdings gut verlaufen, wohl auch wetterbedingt. Die Fitnesskette konnte überdurchschnittlich viele Mitglieder zurückgewinnen und musste auch keine Kurse schliessen. Karapalanci: «Wir haben uns auf einen guten Herbst gefreut. Dieser fällt nun wohl ins Wasser.»