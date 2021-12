So reagiert die Ostschweiz auf die Corona-Vorschläge des Bundes

Covid-19 Bundesrat droht mit Schliessung der Innenbereiche von Restaurants, Discos und Bars – das sorgt für rote Köpfe in der Ostschweiz Künftig soll in allen Innenbereichen mindestens die 2G-Regel gelten. In einem zweiten Vorschlag geht der Bund noch weiter: So würde er wie schon im vergangenen Winter alle Bereiche schliessen, in denen das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Vor allem der zweite Vorschlag sorgt in der Ostschweiz für Ärger. Pascal Keel und Alain Rutishauser 10.12.2021, 21.00 Uhr

Der Bund hat in einer Pressekonferenz am Freitag neue Corona-Massnahmen vorgeschlagen: Er plant 2G in allen Innenbereichen. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Coronasituation bleibt angespannt. 10’163 neue Fälle meldet das BAG am Freitag. Mit durchschnittlich rund 9500 Fällen pro Tag ist der 7-Tage-Mittelwert derzeit so hoch wie noch nie. Nachdem der Bundesrat erst vor einer Woche schärfere Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus beschloss, fährt er nun noch härteres Geschütz auf.

Um bereit zu sein, falls weitergehende Massnahmen nötig sein sollten, schickt der Bundesrat am Freitag zwei Varianten in die Vernehmlassung. In der ersten Variante würde in allen Innenräumen 2G eingeführt, heisst: Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene. Zusätzlich soll in Bereichen, in denen keine Maske getragen werden kann, eine 2G-plus-regel gelten, also zusätzlich zum Zertifikat ein negativer Test nötig sein. Die zweite Variante geht noch weiter: So würden alle Bereiche geschlossen, in denen keine Maske getragen werden kann – sprich die Innenbereiche von Restaurants sowie Fitnesscentern, Discos und Bars. Die Kantone und die betroffenen Verbände haben bis Dienstag, 14. Dezember, Zeit, zu den Massnahmen Stellung zu nehmen.

So reagieren St.Galler Institutionen auf die vorgeschlagenen Massnahmen des Bundesrats:

Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes Bild: Urs Bucher

Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes, sagt auf Anfrage:

«Mit Variante 1 und der darin vorgeschlagenen 2G-Zertifikatspflicht könnten wir allenfalls leben.»

Allerdings dürfte es auch da wirtschaftlich schwierig für die Gastrobetriebe werden. Grundsätzlich gehe es mit der Ostschweizer Gastrobranche seit der Einführung der 3G-Zertifikatspflicht abwärts. «Vor allem auf dem Land sind die Einbrüche teils massiv», sagt er.

Eine erneute Schliessung wolle man laut Tobler darum unbedingt vermeiden: «Variante 2 will niemand.» In diesem Falle würde sich denn auch die Frage stellen, wer die ganzen Entschädigungen wieder bezahlen soll. Man werde den Standpunkt von Gastro St.Gallen nun innerhalb der Geschäftsleitung diskutieren und sich dann an den Kanton wenden.

Auch der Kantonale Gewerbeverband (KGV) reagiert unzufrieden auf die Vorschläge des Bundesrats. Grundsätzlich sei ein nächster Lockdown unter allen Umständen zu verhindern, heisst es in einer Mitteilung. Der KGV stelle sich klar gegen die Teilschliessungen und auch die mildere Variante entspreche nicht den Vorstellungen des Verbandes.

«Es ist sehr fraglich, ob die betroffenen Branchen ihre Unternehmen unter diesen Umständen ohne massiven Umsatzverlust betreiben können», heisst es. Der KGV fordert Bund und Kanton auf, die Härtefallprogramme wieder aufzunehmen. Die Betriebe müssten analog Frühling 2021 entschädigt und unterstützt werden. Ebenso wenig könne man die Home-Office-Pflicht nachvollziehen.

Neben neuer Massnahmen im Gastro- und Kulturbereich sieht der Bundesrat auch vor, an Universitäten und Fachhochschulen wieder Fernunterricht einzuführen. Weil viele Hochschulen allerdings die Unterrichtstätigkeit über die Weihnachtszeit sowieso unterbrechen und das Frühlingssemester an den Universitäten erst Mitte Februar 2022 beginnt, wird diese Massnahme vorerst nicht zum Tragen kommen.

«Angesichts der Volatilität der pandemischen Lage, wie wir sie alle jetzt seit bald zwei Jahren erleben, ist kaum vorauszusehen, was beim Start des Frühlingssemester gültig sein wird», heisst es von der HSG auf Anfrage. «Die Universität St.Gallen richtet ihren Betrieb selbstverständlich immer nach den aktuellen nationalen und kantonalen Vorgaben im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie aus.»

Kulturinstitutionen wie Nachtgallen, Theater St.Gallen oder Lokremise wollten noch keine Stellung zu den Massnahmen des Bundesrats nehmen.