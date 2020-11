Coronavirus Zweites St.Galler Regierungsmitglied positiv getestet – Bauchefin Susanne Hartmann fällt an Novembersession aus Nach Regierungspräsident Bruno Damann hat es auch Susanne Hartmann erwischt: Die St.Galler Bauchefin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. In der heute Nachmittag beginnenden Novembersession des Kantonsparlaments vertritt Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner die Baugeschäfte. Regula Weik Aktualisiert 30.11.2020, 12.28 Uhr

St.Galler Regierungsrätin und Bauchefin Susanne Hartmann während der Junisession des Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

Bauchefin Susanne Hartmann fällt in der Novembersession aus. Sie ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befindet sich zu Hause in Isolation. Es gehe ihr gut, sie weise bislang keine Symptome auf, teilt die Staatskanzlei mit.

Hinweise auf eine Ansteckung anderer Personen im beruflichen Umfeld von Regierungspräsident Bruno Damann gebe es nicht. So hiess es vergangene Woche, nachdem Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann positiv getestet worden war. Alle anderen Regierungsmitglieder sowie enge Mitarbeitende aus dem Generalsekretariat seien getestet worden – und hätten negative Resultate aufgewiesen. Am Montagmorgen liessen sich die Regierungsmitglieder erneut testen - und da war das Ergebnis bei Susanne Hartmann positiv.

Vertretungen in Session geregelt

St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa

Regierungspräsident Damann war vergangenen Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es ist nicht bekannt, wo er sich angesteckt habe. Damann nimmt auf digitalem Weg die meisten seiner Verpflichtungen wahr. Auch Susanne Hartmann wird laut Staatskanzlei das Tagesgeschäft auf digitalem Weg führen. Die Geschäfte aus dem Baudepartement vertritt in der Novembersession des Kantonsparlaments Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner.

Die Vertretung von Damann in der Novembersession ist wie folgt geregelt: Die Vorlage zur Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde wird von Regierungsrat Marc Mächler, Vorsteher des Finanzdepartementes, vertreten. Die restlichen Geschäfte des Gesundheitsdepartementes werden von Regierungsrätin Laura Bucher, Vorsteherin des Departementes des Innern, übernommen. Die präsidialen Verpflichtungen übernimmt während der Abwesenheit Damanns Stellvertreter Bildungschef Stefan Kölliker.

Regierung bleibt handlungsfähig

Was, wenn weitere Mitglieder der Regierung nun auch noch krank werden? Beschlussfähig bleibt die Regierung, wenn mindestens vier von sieben Mitgliedern plus der Staatssekretär oder sein Stellvertreter anwesend seien. Dafür können die Personen auch aus dem Homeoffice zugeschaltet werden - so wie dies im Frühling der damalige Regierungsrat Martin Klöti getan hatte, der wegen seiner 65 Jahre als Risikoperson galt.

Erst wenn mehr als drei Mitglieder der Regierung nicht mehr ansprechbar wären, wäre die Regierung nicht mehr ordentlich beschlussfähig. Handlungsfähig hingegen bleibe diese auch, wenn nur noch der Regierungspräsident oder ein anderes Mitglied der Regierung anwesend wäre. «Über die Präsidialverfügung könnte der Präsident oder seine Vertretung auch alleine Entscheide fällen, sofern gewisse Geschäfte unter keinen Umständen aufgeschoben werden könnten», sagt der Staatssekretär.