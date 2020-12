Coronavirus «Wir begrüssen das Vorgehen ausdrücklich»: Nur der Thurgau steht voll hinter dem «Festtagspaket» des Bundesrats Der Kanton Thurgau und Appenzell Ausserrhoden begrüssen die geplanten Verschärfungen des Bundesrats. Ausgerechnet der Kanton St.Gallen, der nach dem Tessin die zweithöchsten Ansteckungszahlen aufweist, äussert sich aber vorerst nicht dazu. Janina Gehrig 03.12.2020, 19.27 Uhr

Geht es nach dem Bundesrat, soll Homeoffice zur Pflicht werden statt nur Empfehlung bleiben. Bild: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE

Um die Festtage zu retten, möchte der Bundesrat die Coronaregeln noch einmal verschärfen. Das sogenannte «Festtagspaket »sieht etwa eine Miniquarantäne vor. So sollen bei Treffen zu Hause nach wie vor maximal zehn Personen gleichzeitig erlaubt sein. Allerdings dürfen diese neu nur noch aus maximal zwei Haushalten stammen. Auch in Restaurants dürfen sich nur noch Gäste aus höchstens zwei verschiedenen Haushalten zusammensetzen. Gelten sollen die Regeln bis und mit 23. Dezember. Aus der Homeoffice-Empfehlung soll ausserdem eine Pflicht werden.

Weitere Verschärfungen plant der Bundesrat zudem für Bildungseinrichtungen. So sollen Präsenzveranstaltungen verboten werden – wobei der Unterricht und Prüfungen davon nicht betroffen sind. Im nicht professionellen Bereich ist zudem das gemeinsame Singen ausserhalb des Familienkreises nicht mehr erlaubt. Auch für Skigebiete sollen Kapazitätsbeschränkungen gelten. Gesundheitsminister Alain Berset hatte diese am Montag zur Stellungnahme an die Kantone verschickt, wie verschiedene Medien berichteten.

Lockerung in der Silvesternacht

Mit den strengeren Massnahmen sollen die Ansteckungszahlen in der Schweiz vor den Festtagen abgeflacht werden. Da die Regeln am

23. Dezember ablaufen, wären danach Weihnachtsfeiern mit bis zu zehn Personen aus verschiedenen Haushalten erlaubt. Berset plant zudem für die Silvesternacht eine Lockerung der Sperrstunde: An Neujahr sollen Gastronomiebetriebe bis 1 Uhr morgens offen bleiben können.

Die Kantone konnten bis am Mittwoch Stellung dazu nehmen. Wie sie zu den geplanten Verschärfungen stehen, darüber wollten sie mit Ausnahme des Kantons Thurgau jedoch keine konkreteren Angaben machen.

«Wir wollen die Pläne nicht kommentieren»

Zu den geplanten Massnahmen äussere man sich nicht, bevor der Bundesrat diese beschlossen habe, heisst es aus dem Gesundheitsdepartement Appenzell Innerrhoden. Die Fallzahlen seien zurzeit rückläufig, was sich aber unter Umständen rasch ändern könne. «Weitere Verschärfungen sind seitens Kanton aktuell keine geplant», schreibt Departementssekretär Mathias Cajochen. Auch Appenzell Ausserrhoden will sich nicht in die Karten blicken lassen. «Wir wollen die Pläne nicht im Detail kommentieren, bevor diese vom Bund kommuniziert werden», sagt Yves Noël Balmer, Gesundheitsdirektor im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Im Grundsatz begrüsse man das Vorgehen jedoch. Zu den einzelnen Verschärfungen nimmt Balmer nicht Stellung, einzig zur Miniquarantäne lässt er sich entlocken: Diese sei nur dann erfolgreich, wenn bis zu den Festtagen die Fallzahlen auch tatsächlich sinken würden. «Diesen Weg begrüssen wir.» Man müsse sich bewusst sein, dass sich die Schweiz im Vergleich zum Ausland auf einem «besonderen und sehr offenen Weg» befinde. Balmer sagt:

«Wir und auch der Bund sind uns der Verantwortung bewusst.»

St.Gallen hat nach dem Tessin am meisten Ansteckungen

Am vagsten antwortet das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen. Die Regierung werde aufgrund der nächsten Schritte des Bundesrates das weitere Vorgehen diskutieren, heisst es lediglich. Dabei, monieren Politiker immer wieder, bestehe gerade in diesem Kanton Handlungsbedarf. Gemäss der am Donnerstag vom BAG veröffentlichten Statistik wurden für die ganze Schweiz in den letzten zwei Wochen 577 laborbestätigte Fälle pro 100'000 Einwohner gezählt. Unter den Kantonen finden sich die höchsten Zahlen aber mittlerweile nicht mehr in der Westschweiz, sondern im Tessin und im Kanton St.Gallen. Letzterer zählt die zweithäufigsten Fälle (789) nach dem Tessin (889).

Die Zahlen der anderen Ostschweizer Kantone liegen bei dieser statistischen Momentaufnahme teilweise deutlich tiefer als in St.Gallen: Im Thurgau sind es 512 Fälle, für Appenzell Ausserrhoden wurden 746 Fälle berechnet, für Appenzell Innerrhoden 372. Auch der Kanton Zürich steht deutlich – um 193 Fälle – besser da als der Kanton St.Gallen. Für seine vergleichsweise laxen Massnahmen wurde dieser in den vergangenen Wochen immer wieder kritisiert. In Bundesbern sei es ein offenes Geheimnis, schreibt der «Blick» am Donnerstag, dass Kantone wie Zürich oder St.Gallen Berset ein Dorn im Auge seien, weil sie sich in der Krise «kaum bewegten».

Die Regierung des Kantons Thurgau begrüsst das Vorgehen des Bundesrats «ausdrücklich» – wenn auch das Wort «Festtagspaket» als unpassend angesehen wird. Im Kanton entwickelten sich die Fallzahlen in der letzten Woche wieder leicht ansteigend, was eine gefährliche Tendenz darstelle. Die Spitalauslastung sei sehr angespannt und die Intensivbetten seien belegt, schreibt die Regierung an den Bundesrat. Einzig die Massnahme, dass sich in Gastrobetrieben nur Gäste aus zwei Haushalten an einen Tisch setzen können, geht der Regierung zu weit. Diese sei noch einmal kritisch zu hinterfragen, schreibt sie.