Thurgau prüft Konzept für flächendeckende Coronatests an Schulen

Coronavirus Wechsel bei der Teststrategie: Der Kanton Thurgau prüft Umstellung auf flächendeckende Coronatests an Schulen Die erneut hohen Fallzahlen seit Beginn des aktuellen Schuljahres haben zur Folge, dass sich viele Schülerinnen und Schüler in Quarantäne begeben müssen. Daher prüft der Kanton Thurgau nun ein Konzept für flächendeckende präventiv-repetitive Testungen. Jetzt kommentieren 16.09.2021, 08.17 Uhr

Eine Schülerin mit einem Corona-Selbsttest Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat den Projektauftrag zur Erstellung eines Konzepts «Umsetzung repetitives, präventives Testen zur Kontrolle des Virus Sars-Cov-2 an den Thurgauer Schulen» genehmigt. Das schreibt der Kanton am Donnerstag in einer Medienmitteilung. Um zu prüfen, wie diese Tests in den 87 Schulgemeinden, sieben Berufsfachschulen und vier Mittelschulen nach den Herbstferien konkret umgesetzt werden können und wie hoch der Aufwand dafür ist, hat der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Die erhöhten Fallzahlen seit Beginn des Schuljahrs 2021/2022 haben zur Folge, dass bei positiven Fällen in einer Klasse für viele Schülerinnen und Schüler der Volksschule eine Quarantäne von zehn Tagen angeordnet wurde. Die durch das Amt für Bevölkerungsschutz und Armee bereitgestellten Ressourcen für die Ausbruchstestungen gelangten mit rund 70 Ausbruchstestungen seit den Sommerferien an ihre Kapazitätsgrenzen. Im Communiqué heisst es weiter:

«Das freiwillige Angebot für präventiv-repetitives Testen wird bisher nur von wenigen Schulgemeinden genutzt.»

Um den Präsenzunterricht weiter aufrechterhalten und die Ausbruchstestungen entlasten zu können, will der Regierungsrat im Hinblick auf die kältere Jahreszeit eine Umstellung der Teststrategie an den Schulen von den Ausbruchstestungen zu flächendeckend präventiv-repetitiven Testungen prüfen. Deshalb habe er eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Konzept zur allfälligen Umsetzung des präventiv-repetitiven Testens in den 87 Schulgemeinden mit insgesamt 140 Schulleitungseinheiten sowie den Schulen der Sekundarstufe II, inklusive der Darstellung der Prozesse und des Aufwands, erstellen solle. Ob und in welcher Form das repetitive, präventive Testen an den Schulen aufgenommen werde, darüber entscheide der Regierungsrat basierend auf den Erkenntnissen des Konzepts, heisst es abschliessend. (SK/evw)