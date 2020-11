Coronavirus Immer weniger Leute lassen sich testen - was die Ostschweizer Kantone dagegen tun wollen In der ganzen Schweiz wird immer weniger getestet. Das liege vorwiegend an mangelnder Disziplin, sagt die St. Galler Kantonsärztin. Die Ostschweizer Kantone warten auf Anpassungen der Teststrategie, Massentests sind nicht ausgeschlossen. Elias Hostettler 26.11.2020, 18.00 Uhr

Die Anzahl durchgeführter Coronatests ist schweizweit rückläufig. Auch im Kanton St. Gallen werde in den letzten Wochen immer weniger getestet, sagte die Kantonsärztin Danuta Zemp an der Medienkonferenz vom Dienstag. Täglich werden rund 1500 Tests durchgeführt, erst waren es noch deren 2000. Dies obwohl die Testkapazitäten sehr hoch seien, so Zemp. Wer sich testen lassen wolle, könne das im Kanton St. Gallen problemlos tun, die Kantonsärztin spricht von täglich 4000 verfügbaren Tests.

«Dass weniger getestet wird, ist nicht wünschenswert. Es fehlt an der Bereitschaft der Betroffenen.»

Nach wie vor sei es sehr wichtig, dass sich alle Personen mit grippeähnlichen Symptomen auf das Coronavirus testen lassen. Dies gelte auch bei leichten Krankheitszeichen. Nebst den wiederholten Aufrufen an die Bevölkerung sei nun zudem der Schwerpunkt der nationalen Kampagne auf die Bestrebung gelegt, mehr Tests durchzuführen, sagt Zemp.

Ein Rückgang der Testaktivität ist auch im Thurgau zu beobachten. Seit zwei Wochen habe das Interesse am testen nachgelassen, sagt Alex Steinacher, Präsident der Thurgauer Ärztegesellschaft. Ähnlich wie die St.Galler Kantonsärztin führt er diese Entwicklung auf das veränderte Verhalten der Kranken zurück.

«Möglicherweise lassen sich viele Leute nicht testen, weil sie des Coronavirus müde sind oder nur geringe Beschwerden haben.»

Die Bestimmungen des Bundes, wonach er die Kosten der PCR-Tests nur unter gewissen Bedingungen übernimmt, blieben trotzdem sinnvoll, so Steinacher. Symptomfreie Leute zu testen, mache keinen Sinn. Braucht jemand einen Test, um zu reisen, werde dieser aber genauso durchgeführt, einfach auf Kosten des Getesteten. Solange die Nachfrage das Angebot nicht übersteige, weisen die Ärzte keine Testanfragen ab. Tests und Material seien auch im Thurgau genug vorhanden, sagt Steinacher.

Bei der nationalen Teststrategie werde zum aktuellen Zeitpunkt an einer Anpassung gearbeitet, sagt die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp. Dabei soll vermehrt auf Schnelltests und die kommenden Selbsttests gesetzt werden. Die Haltung gegenüber Massentests hat sich ebenfalls geändert. Anfang Monat schloss der Kanton Screenings noch aus. Heute sagt Zemp, diese seien zwar nicht immer sinnvoll, müssten aber als Instrument gezielt eingesetzt werden.

Nach der Slowakei und dem Südtirol finden am ersten Dezemberwochenende auch in Vorarlberg freiwillige Corona-Massentests statt, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtet. Dabei hoffen die Behörden auf eine Beteiligung von 70 Prozent der Bevölkerung, im ganzen Bundesland sind 80 Testzentren geplant. In allen österreichischen Bundesländern sollen solche grossflächige Screenings durchgeführt werden. Ziel sei es, rechtzeitig vor Familientreffen an Weihnachten möglichst viele unentdeckte Infizierte zu finden, sagte der Österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz.



Von dem Rückgang der Testzahlen sind laut Zemp sowohl die PCR-Tests als auch die Schnelltests betroffen, die erst seit diesem Monat grossflächig im Kanton St. Gallen zum Einsatz kommen. In den Apotheken mache man da andere Erfahrungen, sagt Claudia Meier-Uffer, Präsidentin des Apothekerverbands St. Gallen-Appenzell und Inhaberin der «Apotheke in Gossau».

«Wir werden überrannt mit Testanfragen, Tendenz steigend.»

Die Nachfrage sei viel grösser als die personellen und zeitlichen Ressourcen ihrer Apotheke, sagt Meier. Im Kanton St. Gallen teste bereits jede vierte Apotheke, in den beiden Appenzell noch keine. Sie versuche laufend, weitere Apotheken zur Durchführung von Schnelltests zu motivieren. Weniger getestet werde vor allem mit den PCR-Tests, vermutet Meier.

Ähnliche Beobachtungen macht Stefan Ullmann, Präsident des Verbands Apotheken Thurgau und Inhaber der Passage Apotheke in Frauenfeld. Dass gesamthaft weniger getestet werde, sei klar, die Anzahl Schnelltests bewege sich jedoch auf einem konstanten Niveau.

Dass auch PCR-Tests in Apotheken zugelassen werden, wie es seit knapp einem Monat im Kanton Zürich bereits erlaubt sei, würde er begrüssen. Darüber sei der Thurgauer Apothekerverband seit längerem im Gespräch mit dem Kanton. Ullmann sagt:

«Damit könnten wir dem Rückgang entgegenwirken.»

Als mögliche Gegenwirkung sieht Claudia Meier-Uffer vom st.gallisch-appenzellischen Apothekerverband auch die Zulassung der Schnelltests für Personen ohne Symptome. Im Gegensatz zu den PCR-Tests, die dann einfach nicht vom Bund finanziert werden, sind Schnelltests bei asymptomatischen Personen nicht erlaubt, selbst wenn sie es selbst bezahlen. Das sei ein Witz, sagt Meier. Gerade wenn wie jetzt genug davon vorhanden seien. Der nationale Berufsverband der Apotheker habe das beim BAG gemeldet, Meier erwartet hier eine gesetzliche Anpassung.