Coronavirus Kanton St.Gallen senkt Altersgrenze trotz Lieferschwierigkeiten: Impftermine neu auch für über 55-Jährige Zwei Drittel der über 65-Jährigen sind bereits geimpft oder haben eine erste Impfung erhalten. Der Kanton St.Gallen gibt deshalb die Impfung für über 55-Jährige frei. Es ist jedoch mit Lieferschwierigkeiten zu rechnen. 22.04.2021, 10.26 Uhr

Über 55-Jährige können nun im Kanton St.Gallen geimpft werden. Bild: Patrick Pleul / dpa-Zentralbild

(pd) Im Kanton St.Gallen sind rund zwei Drittel der über 65-Jährigen geimpft oder haben einen Impftermin für die Erstimpfung erhalten. Darum wird die Altersgrenze für die Vergabe von Impfterminen nochmals gesenkt: Ab sofort werden in den Hausarztpraxen und den Impfzentren auch über 55-Jährige geimpft, heisst es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen.

Die Anmeldung für einen Termin in den vier Impfzentren in St.Gallen, Buchs, Rapperswil- Jona und Wil erfolgt über www.wir-impfen.ch. Der Kanton schreibt in seiner Mitteilung weiter, dass die Impftermine weiterhin nach Alter vergeben werden. Das heisst, dass eine Anmeldung von einer älteren Person immer mit Priorität behandelt wird. Über 55-Jährige, die sich heute anmelden, sollten noch in den nächsten drei Wochen einen Impftermin erhalten.

Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff von Moderna

Die erneuten Lieferschwierigkeiten beim Moderna-Impfstoff verzögern eine Öffnung der Impfzentren für die gesamte St.Galler Bevölkerung, heisst es in der Mitteilung des Kantons. Für den Monat Mai seien die Liefermengen rund 20 Prozent tiefer als ursprünglich angekündigt. Zudem komme eine grössere Lieferung erst Ende Mai, so dass diese Impfdosen erst im Juni verimpft werden können.

Die Impfdosen von Pfizer/BioNTech treffen wöchentlich ein. Allerdings handelt es sich hier nur um kleinere Mengen zwischen 7'000 und 10'000 Impfdosen pro Lieferung. Im Mai würde man in den Impfzentren die Kapazitäten verdoppeln. Je nach Impfstoffmenge kann der Betrieb auch noch weiter ausgebaut werden. Zudem impfen nun auch mehr als 300 Ärztinnen und Ärzten. Chronisch Kranke sollen sich nach Möglichkeit in der Hausarztpraxis impfen lassen, denn diese Patientinnen und Patienten können in der Praxis priorisiert werden.

Neue Impfstrategie des Bundes

Nach den neuesten Empfehlungen des BAG wird der Impfprozess angepasst. Personen, welche eine laborbestätigte Infektion durchgemacht haben, erhalten nur eine Impfung. Die Impfung soll sechs Monate nach der durchgemachten Infektion erfolgen. Bei der Onlineanmeldung kann eine Corona-Erkrankung vermerken werden. Eine Mail mit dieser Information wurde an alle Personen, die sich auf der Online-Plattform angemeldet haben, verschickt.

Die Impfbestätigung für diese Fälle wird entsprechend angepasst. Besonders gefährdete Personen mit einer durchgemachten Infektion sollen bereits nach drei Monaten geimpft werden. Ob bei Personen, die zusätzlich noch eine immunsupprimierte Therapie haben, zwei Impfungen notwendig sind, muss die behandelnde Ärztin beziehungsweise der behandelnde Arzt entscheiden.