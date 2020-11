Regierungspräsident Bruno Damann positiv getestet – weitere Mitglieder der Regierung zeigen keine Symptome Regierungspräsident Bruno Damann ist am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich zu Hause in Isolation. Die weiteren Mitglieder der Regierung zeigen keine Symptome. 26.11.2020, 08.21 Uhr

Der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann wurde positiv auf Corona getestet. Bild: Arthur Gamsa

(pd/nat) Der Vorsteher des Gesundheitsdepartementes Bruno Damann wurde am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet. Er befindet sich in Isolation und hat nur leichte Symptome. Dies teilt die St.Galler Staatskanzlei in einem Communiqué mit. Es sei nicht bekannt, wo sich Damann angesteckt hat. Der Regierungspräsident werde auf digitalem Weg die meisten seiner Verpflichtungen wahrnehmen können.