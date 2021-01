INterview Pflegefachfrau des mobilen Impfteams: «Für die Heimbewohner ist die Impfung eine Art Highlight» Am Mittwoch ist im Kanton St.Gallen die Impfaktion gegen das Coronavirus gestartet. Nadine Bär ist Teil eines mobilen Teams, das die Betagten in Pflege- und Altersheimen besucht und impft. Für diese Aufgabe ist die 39-Jährige in ihren alten Beruf zurückgekehrt. Janina Gehrig 11.01.2021, 05.00 Uhr

An die 100 Personen hat Nadine Bär letzte Woche bereits geimpft. Bild: PD

Wie viele Nadeln haben Sie in den letzten Tagen bereits in Oberarme gestochen?

Nadine Bär: Es müssen an die 100 gewesen sein. Am Mittwoch haben wir in zwei Teams 225 Personen geimpft, am Donnerstag 120, am Freitag 121. Keiner impft vier Stunden am Stück. Wir wechseln uns ab. Manchmal stellen auch die Heime noch Pflegepersonal, das impft.

Wer arbeitet mit Ihnen im selben Impfteam?

Wir sind im Kanton in zwei Teams mit jeweils sechs Personen unterwegs. In der nächsten Zeit werden weitere Teams dazukommen. Es sind Pflegefachpersonen, aber auch Ärzte und Leute für administrative Aufgaben dabei. Unser Team hat sich schon gut eingespielt. Zwei von uns holen jeweils den Impfstoff in der Spitalapotheke ab und fahren ihn in die Heime, wo er in den Kühlschrank kommt. 30 Minuten vor der Verabreichung nehmen wir ihn heraus, vermischen ihn mit Kochsalzlösung und ziehen die Spritzen auf. Zwei von uns verabreichen die Impfungen, zwei machen die Administration.

Wie wurden Sie für den ausserordentlichen Einsatz vorbereitet?

Wir wurden am Tag vor unserem Einsatz von Ärzten und Apothekern geschult. Man hat uns den Umgang mit dem Impfstoff nochmals erklärt: Wie er wirkt und aufgebaut ist, wie er transportiert und gespritzt werden muss und welche Nebenwirkungen er haben kann. Auch hatten wir eine Fortbildung für Notfallsituationen.

Wie haben Sie die Stimmung in den Heimen erlebt?

Wir waren bisher in drei Heimen und die Stimmung war gut, zuweilen fröhlich. Für die Bewohner war es eine Art Highlight, auch wieder einmal andere Menschen zu sehen, und sie freuen sich, ihre Familien bald wieder treffen zu können. Das Personal habe ich als sehr zuvorkommend, hilfsbereit und wertschätzend erlebt. Es gab weder Stress noch Hektik. Die Bewohner sollen trotz Massenimpfung spüren, dass wir individuell auf sie eingehen wollen.

Gab es Zwischenfälle?

Bisher gab es keine Zwischenfälle oder Probleme. Der Impfstoff wird sehr gut vertragen. Mögliche Nebenwirkungen wie ein schwerer Arm oder Übelkeit sind bisher nicht vorgekommen. Wir sind aber darauf vorbereitet, was bei einem anaphylaktischen Schock – einer schweren allergischen Reaktion – zu tun wäre.

Wo arbeiten Sie normalerweise?

In den letzten vier Jahren habe ich Theologie und Pädagogik studiert und in Kreuzlingen als Kinderbetreuerin beim Projekt Arche gearbeitet. Mein Mann und ich sind erst Mitte November letzten Jahres nach Hauptwil-Gottshaus (TG) gezogen. Nach dem Kistenauspackenhabe ich in der Zeitung gelesen, dass Personal für die Impfaktion gesucht wird. Da habe ich mich spontan beworben. In Deutschland hatte ich vor meinem Studium während 20 Jahren auf verschiedenen chirurgischen Stationen als Krankenschwester gearbeitet.

Wie lange dauert Ihr Einsatz noch?

Das können wir noch nicht abschliessend sagen. Wir müssen noch sehr viele Heime «abarbeiten» und dann in einem weiteren Schritt die zweite Impfung verabreichen.