Coronavirus: Ostschweizer Coiffeure warnen vor Schattenwirtschaft Die Coronakrise trifft auch die Coiffeusen und Coiffeure hart. Sie mussten ihre Salons schliessen. Nun ruft der Verband dazu auf, die Weisung einzuhalten, und fordert die Bevölkerung auf, auf illegale Dienste und den Home-Service zu verzichten. 27.03.2020, 13.14 Uhr

Der Präsident der Coiffuresuisse Sektion Appenzell spricht sich gegen Hintertürgeschäfte aus. Bild: Gaetan Bally/Keystone

(sda) «Die Frisur muss sitzen. Auch in der Krise. So zumindest sehen es viele Kundinnen und Kunden von Coiffeurgeschäften, die grossen Wert auf ihre äussere Erscheinung legen», heisst es in der Mitteilung der Coiffuresuisse Sektion Appenzell vom Freitag.