Keine neuen Massnahmen nach Herbstferien an St.Galler Schulen

Coronavirus «Nur wenn effektiv nötig und zielführend»: In St.Gallen gelten ab Montag zum Schulbeginn nach den Ferien nebst Maskenpflicht keine weiteren Massnahmen Die Herbstferien sind vorbei. Wie schon davor gilt ab Montag an den St.Galler Schulen eine Maskenpflicht, diese ist noch zwei Wochen lang gültig. Andere Kantone versuchen sich zusätzlich mit repetitiven Tests, in St.Gallen werden keine weiteren Massnahmen verhängt. Die Situation an den Schulen sei vor den Ferien gut gewesen, heisst es. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Nach den Herbstferien, sowie auch davor, gilt an den Schulen eine Maskenpflicht. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Ab Montag heisst es wieder Rucksack packen, Ufzgi machen, Maske tragen. Drei Wochen Herbstferien sind um, die Schule startet wieder. Bereits vor den Herbstferien, am 13. September, hat der Kanton St.Gallen eine Maskenpflicht an Schulen eingeführt. Schon damals wurde die Massnahme bis zwei Wochen nach den Herbstferien, bis zum 7. November, verabschiedet, um die «heikle Zeit nach der Ferienrückkehr abzudecken», wie es in einer Mitteilung hiess. Deshalb tragen Schülerinnen und Schüler der Volksschul-Oberstufe und der Sekundarstufe II sowie alle Lehrpersonen und anderen Erwachsenen ab Montag eine Maske in den Schulräumen. Kinder der Primarschule sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Zusätzliche Schutzmassnahmen für die Rückkehr von den Herbstferien hat der Kanton St.Gallen keine ausgesprochen. Beim Erlass der Weisung zur Maskenpflicht sei bewusst entschieden worden, die Maskenpflicht bis zwei Wochen nach den Herbstferien gelten zu lassen, heisst es auf Anfrage beim Bildungsdepartement beim Kanton St.Gallen. Weiter heisst es:

«Weitere Massnahmen sind nach heutiger Einschätzung nicht angezeigt.»

Repetitive Tests sind nach wie vor unverhältnismässig

Der Kanton Thurgau zum Beispiel führt nach den Herbstferien freiwillige, repetitive Tests durch. Der Regierungsrat verabschiedete diese Massnahme aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen nach den Sommerferien. Man wolle einem Anstieg der Fallzahlen nach den Herbstferien wirksam begegnen. Wie der Kanton St.Gallen schon wiederholt festgehalten hat, erachte er repetitive Tests in Schulen – auf Basis der medizinischen Expertise – im Verhältnis von schulorganisatorischem Aufwand und pandemiepräventivem Ertrag nicht als zielführend. An dieser Beurteilung habe sich nichts geändert.

Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St.Gallen.

Bild: Benjamin Manser

Im Sommer starteten die Schulen ohne Maskenpflicht, später mussten die Massnahmen verschärft werden. Ob sich die Situation wiederholt? Von Seiten des Regierungsrates Stefan Kölliker heisst es:

«Dass nötigenfalls erneut rasch Massnahmen getroffen werden müssen, lässt sich in einer Pandemie nicht verhindern.»

Weiter sagt er: «Allerdings ist es auch in einer Pandemie angezeigt, die Verhältnismässigkeit von Massnahmen kontinuierlich zu prüfen und nur dann Massnahmen zu erlassen, wenn sie effektiv nötig und zielführend sind.» Ob dies der Fall sei, lasse sich erst beurteilen, wenn die Schule wieder begonnen habe. Die Lage würde kontinuierlich beurteilt werden. Allfällige Massnahmen würde man der aktuellen Lage anpassen.

Gute Lage vor den Herbstferien

Martin Annen, der Leiter der St.Galler Dienststelle Schule und Musik.

Bild: Benjamin Manser

Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik der Stadt St.Gallen, ist zuversichtlich: «Aktuell gehen wir davon aus, dass die Maskenpflicht an den Schulen bis 7. November gilt und nicht verlängert wird.» Denn auch nach den Sommerferien sei es wohl zu kleineren Ausbruchsherden des Virus gekommen, jedoch nicht zu einem markanten Anstieg der Fallzahlen in den städtischen Schulen.

«Es hat mir zwar nicht ganz eingeleuchtet, dass die Maskenpflicht vor den Sommerferien aufgehoben wurde.»

Dennoch: «Wir hatten nach den Ferien keinen grossen Anstieg», sagt Annen. Die Hygienevorschriften, später das Maskentragen sowie der Impffortschritt bei den über 12-Jährigen und bei den Lehrpersonen dürfte dazu beigetragen haben. Die Stadt halte sich strikt an das Musterkonzept des Kantons.

Die Beurteilung der aktuellen Lage würde laufend stattfinden. Jeden Montag erhebt die Dienststelle die Zahlen der Lehrpersonen und Kinder in Quarantäne sowie der positiv Getesteten. Die Zahlen hätten zwischen den Sommer- und Herbstferien geschwankt. Aber:

«Tendenziell gab es eine Reduktion.»

Bis auf einzelne Ausbruchsherde seien die Zahlen tief gewesen. So auch vor den Herbstferien. «Keine Klasse war in Quarantäne.»

Eine Woche vor den Herbstferien, am 27. September, wurden 15 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrpersonen positiv getestet, verteilt auf mehrere Schulen. Eine Schule hatte drei positive Fälle, alle anderen weniger. «Es muss auch im Verhältnis gesehen werden: Nur 15 Schülerinnen und Schüler von insgesamt 6500 in der Stadt St.Gallen waren positiv.» 27 Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrperson waren in Quarantäne, dies verteilt auf zwölf Schulhäuser.

Annen sei nun positiv eingestellt, aber man müsse flexibel bleiben.

«Ziel ist es, dass die Schulen offen bleiben.»

Impfen an den Schulen

Um den Impffortschritt voranzutreiben und Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren den Impfzugang zu erleichtern, plante Chur, Interessierte auf den Schulanlagen zu impfen. Das Vorhaben musste dann aber angepasst werden, da Impfgegner laut wurden. So können sich die Schülerinnen und Schüler nun dezentral mit der Einwilligung der Eltern impfen lassen.

Für die Volksschule sei dies im Kanton St.Gallen nicht angedacht, heisst es beim Bildungsdepartement. Für die Schulen der Sekundarstufe II und die Hochschulen wurde die Frage zwar zusammen mit dem Amt für Gesundheitsvorsorge geprüft, in der Folge aber nicht umgesetzt.

Martin Annen, Dienststellenleiter Schule und Musik, sagt zudem: «Diejenigen, die sich impfen lassen wollen, haben genug Möglichkeiten dazu. Ich sehe es nicht als notwendig, dass die städtischen Schulen ein Angebot schaffen.» Man habe aber den Lehrpersonen eine Impfung empfohlen.