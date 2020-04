Coronavirus in Südamerika: Widnauer vom EDA aus Chile heimgeholt Andreas Schwinger aus Widnau wollte den Sternenhimmel in der Salzwüste Chiles fotografieren. Es kam anders. Monika von der Linden 06.04.2020, 05.00 Uhr

Andreas Schwinger am 16. März in den Fjorden Chiles: «Alles war noch in Ordnung.» Bild: Andreas Schwinger

Wie vielen Menschen im Moment ergeht es auch Andreas Schwinger. Alles kam anders als geplant. Er und seine Freundin Claudia Bucher wollten eine drei- bis viermonatige Tour durch Chile machen. Doch noch auf dem Hinweg ging die Reise zu Ende. Nun halten sich die beiden im Rheintal auf, nicht einmal in der eigenen Wohnung. Diese haben sie nämlich untervermietet und sind andernorts gut untergekommen – und in Quarantäne.

Am Sonntag, 29. März, um 10 Uhr landete die Swiss-Maschine in Zürich-Kloten. Vierzehn Stunden Direktflug von Santiago de Chile in die Schweiz lagen hinter Andreas Schwinger aus Widnau und Claudia Bucher aus Thal. Sie waren zwei von 159 Schweizern und 141 Staatsbürgern Deutschlands sowie anderer Länder an Bord des Flugzeuges, das das EDA gechartet hatte.

Europäische Touristen waren nicht willkommen

Die Gesichtsmasken, die beide Rheintaler trugen, hatten sie vor dem Abflug bei einem Gesundheitscheck erhalten. Auch das Temperaturmessen gehörte bereits zum Alltag. Denn die Möglichkeit, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, war in den letzten Tagen stets präsent. In Chile waren die Touristen aus Europa, einem Brennpunkt der Coronapandemie, nicht willkommen. Überall wo sie hinkamen, hatten die Menschen Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken. In Puerto Natales, am südlichen Zipfel Chiles, wehrten sich die Bewohner mit einem Aufstand dagegen, dass die Passagiere die Fähre verlassen und an Land gehen konnten. Und dies, obwohl sie die offiziell vorgeschriebene Quarantäne im Land eingehalten hatten und die Freigabe der Behörden vorlag.

Den Sternenhimmel über der Salzwüste fotografieren

Andreas Schwinger hat im Jahr 2018 seine Ausbildung als Fotograf abgeschlossen. Seine Leidenschaft, Licht und Farben mit der Kamera einzufangen, verbindet er gern mit seiner Freude am Reisen. Vulkane in Ozeanien und die Unterwasserwelt von Indonesien hat er bereits abgelichtet.

Der 32-Jährige will einst von der Natur- und Expeditionsfotografie leben können. «Chile wäre mein nächstes Ziel gewesen», sagt er. Berge in Patagonien besteigen, frei lebende Lamas sehen, Luchse beobachten und drei Monate mit dem Mietauto, dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuss Land und Landschaft erkunden – und all das im Bild festhalten. «Ich wollte den Sternenhimmel über der Salzwüste fotografieren», sagt Andreas Schwinger. Ihre Fläche ist grösser, als die der Schweiz, die Luft ist klar und es gibt keine Lichtverschmutzung: Der Blick auf die Sterne ist ungetrübt. Nach einem Regen versickert das Wasser nur langsam durch die Salzkruste. Das Wasser, das sich auf dem Wüstenboden gesammelt hat, spiegelt die Sterne perfekt.» Fast hätte sich Andreas Schwingers Traum erfüllt. Aber das tat er nicht.

Das neue Ziel war der Starthafen

Am 10. März brach Andreas Schwinger in das südamerikanische Land auf. Dort traf er seine Freundin Claudia Bucher. Sie war schon länger unterwegs. Am 17. März bestiegen sie in Puerto Montt die Fähre in den Süden. «Ohne Internet waren wir in den beeindruckenden Fjorden von Chile unterwegs, alles war noch in Ordnung», sagt er. Nach und nach ereilten die beiden Rheintaler Gerüchte, dass die Nationalparks in Patagonien und sogar die Grenzen zu Argentinien geschlossen seien. «Wir dachten, das sei nicht möglich und waren trotz allem noch voller Vorfreude.»

Angekommen in Puerto Natales, bestätigten sich die Gerüchte. Der Ausstiegstermin an Land wurde immer weiter verschoben. Am Nachmittag des Folgetages kam ein kleines Schiff vom Hafen zur Fähre. Es brachte eine simple Nachricht mit: «Puerto Montt!» Das neue Ziel war der Starthafen – 1200 Kilometer entfernt. Bei schlechtem Wetter dauerte die Fahrt fünf Tage lang.

Am Dock von Puerto Montt durfte die Fähre zwar anlegen, doch die Passagiere mussten weiter ausharren. Nach zwei Stunden kam der Gesundheitsbeauftragte der Region an Bord. «Er hat uns nach Einsicht der Papiere und einer kurzen Ansprache nach elf Tagen endlich befreit.»

Bereits auf der Fähre hatten Andreas Schwinger und Claudia Bucher wegen einer möglichen Rückführung E-Mail-Kontakt aufgenommen mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). «Wir gaben unsere Passnummern an und erfuhren, dass wir den Flug selbst zahlen müssen», sagt Andreas Schwinger. «Man hat uns eine Preisspanne von 1000 bis 1500 Franken garantiert.» Das lag weit unter andernorts üblichen Preisen.

Die Bestätigung für den Flug kam einen Tag vor Abflug. «Im Warten waren wir gut geübt.» Andreas Schwinger und Claudia Bucher hatten sich mit einer Schweizerin und zwei Niederländern zusammengetan. Gemeinsam legten sie die 1000 Kilometer zum Flughafen von Santiago de Chile per Bus oder mit einem Mietauto zurück. Teilweise waren die Strassen blockiert. Touristen sollten nicht auf eigene Faust in ein Dorf fahren. Die Strassen in den Städten waren menschenleer, viele Häuser verbarrikadiert. «Die Einheimischen machten einen grossen Bogen um uns.»

Ein Blick auf die Tafel mit den Abflugzeiten im Flughafen von Santiago de Chile verriet, etwa 90 Prozent der kommerziellen Flüge nach Zürich waren gestrichen. Nicht der Rückführungsflug des EDA. Andreas Schwinger und Claudia Bucher hatten einen Platz in der Maschine. Einige Tage später: «Es geht uns gut. Wir sind körperlich und psychisch gesund», sagt Andreas Schwinger. «Wir schlafen viel.» Er hat nun Zeit, um vom Sternenhimmel in der Salzwüste zu träumen.