Coronavirus «Ich persönlich wäre nicht so weit gegangen wie der Bundesrat»: Spitäler rüsten sich für die dritte Welle Die Auslastung der Intensivpflegebetten an Ostschweizer Spitälern bleibt stabil hoch, weshalb man die Lockerungen des Bundes mit Sorge zur Kenntnis nimmt. Janina Gehrig 24.04.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton St.Gallen liegen derzeit 57 Covid-Patienten in den Spitälern, elf davon werden auf einer Intensivstation beatmet. Bild: Michel Canonica

Seit Montag werden Gäste auf Restaurantterrassen wieder bedient, in Fitnessstudios, Kinos und Museen dürfen sich Besucher wieder in kleineren Gruppen vergnügen. Kaum hatten Wirtschaftsvertreter und bürgerliche Politiker ob des Bundesratsentscheids freudig in die Hände geklatscht, folgte auch schon der Mahnfinger Martin Ackermanns. Mit diesen Lockerungen gehe man ein beträchtliches Risiko ein, sagte der Präsident der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes. Mehr Öffnungen bedeuteten mehr Mobilität und mehr Kontakte. Die jetzige Situation sei ein Wettlauf zwischen dem Anstieg von Neuinfektionen und der Durchimpfungsrate.