Coronavirus «Es wäre nicht mehr verständlich, einfach abzuwarten, bis die Situation entgleist»: Der Bundesrat fordert Kantone zum Handeln auf – Auch St.Gallen will strengere Massnahmen Erneut verschärft der Bundesrat die Coronamassnahmen. Auch fordert er die Kantone mit negativer Entwicklung zu sofortigem Handeln auf. Auch der Kanton St.Gallen wolle die Massnahmen verschärfen, sagt Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann am Samstag. Wie diese Aussehen, bleibt allerdings unklar. Janina Gehrig, Adrian Lemmenmeier-Batinić, Adrian Vögele und Rossella Blattmann Aktualisiert 05.12.2020, 18.41 Uhr

Ab 22. Dezember brauchen die Skigebiete eine Bewilligung des Kantons. Bild: Benjamin Manser

«Wir müssen diese dritte Welle verhindern können. Es wäre nicht mehr verständlich, einfach abzuwarten, bis die Situation entgleist», sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vor den Medien. Der Bundesrat hat die Regeln zur Eindämmung der Coronapandemie noch einmal verschärft. Damit sollen die Fallzahlen vor den Feiertagen reduziert werden. Berset forderte insbesondere jene Kantone auf, sofort zu handeln und strengere Massnahmen zu beschliessen, in denen die Fallzahlen auf hohem Niveau stagnieren oder gar wieder ansteigen.

Dies ist etwa im Kanton St.Gallen der Fall. Dieser verzeichnet schweizweit nach dem Tessin die zweithöchste Fallzahl. Die Ansteckungszahlen stagnieren auf hohem Niveau, seit Tagen. So wurden in den letzten zwei Wochen pro 100'000 Einwohner 802 Fälle gezählt, während der Durchschnitt über alle Kantone bei 615 Fällen lag.

Doch während etwa der Kanton Graubünden diese Woche alle Restaurants geschlossen hat und freiwillige Massentests in gewissen Regionen einführt und auch der Kanton Schaffhausen ab Montag Museen und Fitnessanlagen schliesst, hüllte sich das St.Galler Gesundheitsdepartement in Schweigen. Weder zu den vom Bundesrat beschlossenen neuen Massnahmen noch zur Situation im Kanton wurden bis am Freitag Fragen dieser Zeitung beantwortet. Stattdessen lud der Kanton zur Medienorientierung am kommenden Mittwoch. Dann werde die Regierung das weitere Vorgehen kundtun.

Am Samstag tönt es bereits ein wenig anders. Der kantonale Führungsstab habe am Freitag der Regierung «neue und strengere Massnahmen» empfohlen, so der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann im Interview mit dem Regionaljournal. Mehr will Damann auch gegenüber Radio SRF nicht verraten und verweist auf die Medienorientierung vom Mittwoch. Wie es in der Sendung weiter heisst, habe Damann die neuen und strengeren St.Galler Massnahmen bereits Alain Berset vorgestellt.

Am Dienstag wird die Landesregierung eine Zwischenbeurteilung vornehmen und am kommenden Freitag, 11. Dezember, strengere Massnahmen beschliessen, sollten die Kantone nicht die nötigen Massnahmen getroffen haben, hiess es.

Für Läden, Skipisten und Restaurants hat der Bundesrat schärfere Massnahmen erlassen. So reagieren Ostschweizer Detailhändler, Beizer und Bergbahnenbetreiber:

Ab Mittwoch gelten neue Kapazitätsbeschränkungen für Läden. Um die Menschen noch besser zu schützen, wird die Zahl der Personen reduziert, die sich gleichzeitig in einem Laden aufhalten, in grösseren Läden von heute 4 auf neu 10 Quadratmeter pro Kundin oder Kunde.

«Das wird kein Problem sein für die Migros», sagt Mediensprecher Marcel Schlatter. Bereits im Frühjahr während des Lockdowns habe man dieselbe Regelung gehabt – und einzelne Kantone, so auch St.Gallen, seien seither gar nie davon abgerückt. Weniger gelassen sieht es Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat und Inhaber des Spielwarenhändlers Franz Carl Weber.

Marcel Dobler, St.Galler FDP-Nationalrat und Inhaber des Spielwarenhändlers Franz Carl Weber.

Bild: Michel Canonica

Er warnt, die Kapazitätsbeschränkung auf 10 Quadratmeter pro Person führe zu gravierenden Mehrkosten im ums Überleben kämpfenden Detailhandel – vor allem mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft mit grösserem Kundenaufkommen und längeren Öffnungszeiten. «Wenn wir in 20 Filialen permanent sicherstellen müssen, dass diese Obergrenze nicht überschritten wird, dann führt das bei uns bis Ende Jahr zu 100'000 Franken Personalmehrkosten. An jedem Ladeneingang müssten ständig die Kunden gezählt werden, auch wenn niemand im Laden ist.» Das kurzfristig umzusetzen, sei eine Herausforderung, vor allem für kleine Läden mit wenig Personal. Dabei stehe der Branche finanziell schon jetzt das Wasser bis zum Hals. «Eine flexible Beschränkung auf Spitzenzeiten würde der Branche sehr helfen.»

In Restaurants müssen die Kontaktdaten eines Gastes pro Tisch obligatorisch erhoben werden, so wie dies in verschiedenen Kantonen bereits jetzt der Fall ist. Zwar wird bei Treffen die Obergrenze von zehn Personen beibehalten, doch sowohl im Privaten wie auch in Restaurants sollen sich nur noch Personen aus zwei Haushalten zusammensetzen.

Walter Tobler, Präsident des kantonalen Wirteverbandes Gastro St.Gallen. Bild: Reto Martin

«Jetzt ist es so weit. Wir werden es nicht mehr vermögen», sagt Walter Tobler, Präsident des kantonalen Wirteverbandes Gastro St.Gallen. Die neuen Verschärfungen bedeuteten für die Gastronomie eine Halbierung der Gäste und «wirklich ein gröberes Problem.

«Viele Betriebe hat genau das Feierabendbier unter lauter Einzelmasken über Wasser gehalten. Statt vier Personen werden neu nur noch zwei an einem Tisch sitzen.»

Tobler kritisiert auch, dass die Umsetzung einmal mehr auf Personal und Wirte abgewälzt werde. Auf einer Identitätskarte stehe keine Wohnadresse, weshalb die Angaben, aus wie vielen Haushalten die Gäste stammen, unmöglich überprüfbar seien.

Ihm wäre lieber, der Bundesrat würde gleich alle Beizen schliessen und die Betreiber ordentlich entschädigen, wie dies in Österreich der Fall sei. Dort erhalten die Beizer 80 Prozent des Umsatzes, der im letztjährigen November zusammengekommen war, und zwar à fonds perdu. Stattdessen werde den Leuten gesagt, sie sollen zu Hause bleiben, die Restaurantbetreiber würden im Regen stehen gelassen. Er wisse auch von grösseren Betrieben, die sich Gedanken über eine Schliessung machten. Die Branche habe im Frühling zwar ein Darlehen erhalten, sich damit aber verschuldet.

Das Zückerchen, die Sperrstunde in der Silvesternacht ausnahmsweise von 23 Uhr auf 1 Uhr zu verlängern, sei nichts als merkwürdig.

Neue Regeln gelten auch für die Skigebiete. Ab kommendem Mittwoch dürfen in allen geschlossenen Transportmitteln, also Gondeln und Seilbahnen, nur zwei Drittel der Plätze besetzt werden. Das gilt für Stehplätze und Sitzplätze. Eine Gästebeschränkung für Skigebiete, die in der Vernehmlassung Thema war, gibt es hingegen bisher nicht. «Natürlich bedeutet die Zweidrittelregel für uns eine deutliche Einschränkung», sagt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. Damit werde man umgehen können, müsse aber den Anstehbereich bei den Talstationen erweitern. «Dass die Abstände auch eingehalten werden, da sind wir natürlich auch auf die Eigenverantwortung der Gäste angewiesen.»

Für den Betrieb ab 22. Dezember brauchen die Skigebiete zusätzlich eine Bewilligung des Kantons. «Was das für uns bedeutet, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen», sagt Nussbaumer. Und nicht nur das: Voraussetzung für den Skibetrieb ist gemäss Bundesrat, dass die epidemiologische Lage im Kanton dies erlaubt. Und dass die Kapazitäten in den Spitälern, beim Contact-Tracing und beim Testen ausreichen. Im Kanton St.Gallen ist der Zwei-Wochen-Durchschnitt der Fallzahlen pro 100'000 Einwohner derzeit in der Deutschschweiz am höchsten. Ist Nussbaumer um den Skibetrieb besorgt? «Wir sind zuversichtlich, dass der Kanton die nötigen Entscheide in der Pandemiebekämpfung sorgfältig trifft», sagt er dazu. Und gibt zu bedenken, man solle beim Skitourismus nicht nur an die Ansteckungen denken. Die frische Luft sei gut für die Gesundheit. Und am Pizol könnten sich die Gäste auf 470 Hektaren bestens verteilen. «Bei uns wird die Saison wie geplant am 12. Dezember starten.»

Heinrich Michel, CEO Bergbahnen Flumserberg AG. Bild: Urs Bucher

Bereits am Samstag rattern die Skilifte am Flumserberg. Mit den vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen könne man leben, sagt CEO Heinrich Michel; es seien nur 3 von 17 Anlagen betroffen, bei den Gondelbahnen könne man ausserdem die maximale Zahl Gondeln einsetzen, was die tiefere Kapazität pro Gondel etwas ausgleiche. «Die Frage ist allerdings, was noch auf uns zukommt?» Mit der Ankündigung kantonaler Bewilligungsverfahren habe man es verpasst, für die Skigebiete Planungssicherheit zu schaffen. «Als grosses Skigebiet sind wir für verschärfte Schutzkonzepte aber sicher bestens aufgestellt.» Und natürlich gehöre der Kanton St.Gallen zu jenen Kantonen, von denen der Bundesrat Massnahmen fordere. Fordert Michel sie auch? Der CEO bleibt diplomatisch. «Wir wünschen uns Planungssicherheit.»

Auf allen Bahnen gilt ausserdem Maskenpflicht. Gäste dürfen die Restaurants nur betreten, wenn für sie ein Tisch frei ist. Die Kantone müssen die Regeln kontrollieren. Und dem Bund über die Kontrollen Bericht erstatten.