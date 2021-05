Coronavirus «Es ist am Abend einfach noch zu kalt»: So haben Ostschweizer Beizer die drei Wochen seit der Terrassenöffnung erlebt Von Schnee über Wind und Regen bis zu sonnigem Wetter bei rund 30 Grad: Die Aussenbereiche der Restaurants sind seit dem 19. April wieder offen ‒ und das Wetter spielt verrückt. Vertreter aus der Ostschweizer Gastrobranche ziehen Bilanz und sprechen über Probleme, die das unberechenbare Wetter mit sich bringt. Eva Wenaweser 10.05.2021, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das schöne Wetter am Wochenende hat viele Besucher auf die Terrassen der Restaurants gelockt. Bild: Laurent Gillieron / Keystone

Es laufe «mittelprächtig» in der «Osteria San Gallo», sagt Giuseppe Ventre. Der Geschäftsführer des St.Galler Restaurants zieht zwar im Grossen und Ganzen eine positive Bilanz. Allerdings stelle das Wetter die Verantwortlichen vor ein grosses Problem:

«Normalerweise machen wir am Abend 70 Prozent des Umsatzes. Es ist aber einfach noch zu kalt, um lange draussen zu verweilen.»

Giuseppe Ventre, «Osteria San Gallo». Bild: PD

Am Mittag laufe der Betrieb so gut wie normal, aber eben auch nur, wenn das Wetter mitspiele. Daher sei es auch anspruchsvoll, die Einsatzpläne der Mitarbeiter zu erstellen. «Wenn ich am Abend meine Mitarbeiter informiere, dass der eine oder andere doch arbeiten muss, hat das aber zum Glück bisher problemlos geklappt.» Im Umkehrschluss sei es für ihn mit höheren Kosten verbunden, wenn mehr Leute arbeiten, als eigentlich gebraucht werden, sagt Ventre.

Zurzeit arbeiten in der «Osteria San Gallo» sechs Personen, drei davon sind fest angestellt, die anderen drei sind Stundenlöhner. Ventre würde den Leuten gerne eine Festanstellung geben, allerdings ist die Lage zu unsicher. «Die Verträge habe ich bereits vorbereitet.» Jetzt warte er nur noch darauf, dass er den Innenbereich wieder öffnen dürfe, dann könne er die Leute am Abend nämlich wieder wie gewohnt bewirten.

«Die Wochen seit der Öffnung der Terrassen waren das beste Beispiel dafür, wie unberechenbar das Wetter ist», sagt Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen. Anfangs sei das Wetter gut gewesen, dann habe es fast bis in die tiefsten Lagen geschneit. Er könne sich aber vorstellen, dass gerade am vergangenen Wochenende alle gut arbeiten konnten.

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher (12. Januar 2017)

«Es können aber nicht alle Betriebe so kurzfristig und einfach öffnen. Das erfordert Planung, und diese kostet Geld.»

Laut Tobler ist die Koordination des Personals dabei das kleinere Problem. «Schwieriger wird es, wenn man die Lebensmittel, insbesondere die Frischprodukte einplanen muss.» Nun hoffe er sehr, dass beim nächsten Entscheid des Bundesrats die Restaurant wieder öffnen dürfen – Schutzkonzepte hätten die meisten Betriebe schliesslich schon letztes Jahr ausgearbeitet. «Wir wissen, wie es geht», sagt Tobler. Zahlreiche Wirte hätten viel Geld ausgegeben, um die Schutzkonzepte umzusetzen, und alles dafür getan, wieder wirten zu dürfen. «Wenn wir öffnen dürfen, werden wir es mit grosser Freude tun.»

Das Restaurant Frohsinn in Arbon hat seinen Aussenbereich erst seit einer Woche wieder offen. Dies, weil es in den Augen von Geschäftsführer Fritz Bartholet davor noch zu kalt war. Trotzdem finde die Planung teilweise sehr kurzfristig statt und sei vom Wetter abhängig.

Fritz Bartholet, Restaurant Frohsinn Arbon. Bild: PD

«Obwohl wir letzten Montag vier Wetter-Apps überprüft haben und die Vorhersagen gut waren, hat es schliesslich ein bisschen geregnet.»

Dann müsse man kurzfristig handeln können. «Wir sind sehr froh, dass unsere Mitarbeiter so flexibel sind», sagt Bartholet. Um den Gästen auch unter diesen schwierigen Bedingungen frische Produkte anbieten zu können, hätten sie eine kleinere Karte mit ihren Highlights. «Dafür haben unsere Gäste aber Verständnis. Wir haben schon von einigen Stammkunden gehört, dass sie froh sind, wieder bei uns essen zu dürfen.»

Langsam würden sich die Leute auch wieder trauen, essen zu gehen. Vielen seien noch unsicher gewesen, welche Regeln gelten, da diese sich schnell ändern. Am vergangenen Wochenende und insbesondere am Muttertag sei das Restaurant aber gut besucht gewesen.

«Es war sensationell, wir haben uns sehr über den grossen Gästeandrang gefreut! Da danke ich Petrus, dass er uns gut gesonnen war.»

Zum vergangenen Wochenende zieht Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau, eine positive Bilanz. Grundsätzlich lohne sich aber die Öffnung der Aussenbereiche nicht: «Wir haben den Gästen zuliebe geöffnet.» Ausserdem können die Leute, die in dieser Branche tätig sind, zumindest wieder in reduzierter Form arbeiten. Das schöne Wetter am Samstag und Sonntag habe gezeigt, dass sich die geöffneten Terrassen an Ausflugsorten wie dem See oder in erhöhten Lagen besser auszahlten.

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

«Auf dem Land sind eher weniger Leute unterwegs.»

Fernab des Sees und der grösseren Gemeinden bewirten die Beizer laut Bartel vor allem Arbeiter. Doch auch diese konnten sie an den meisten Tagen der vergangenen Woche an einer Hand abzählen. «Der Umsatz vom Sonntag entspricht bei mir dem der ganzen vergangenen Woche», sagt Bartel. Darauf, dass die Innenräume der Restaurants wieder öffnen dürfen, hoffen also die Gäste und die Wirte.

Die Frage, ob die Bilanz der letzten drei Wochen negativ ausfalle, beantwortet René Moser, Geschäftsführer des Restaurants Sonne in Appenzell, mit einem Jein. «Wir hatten zwei gute Wochenenden: Jenes vor zwei Wochen und das vergangene.» Teilweise hätten sie einen Andrang wie in der Hochsaison, und dann kämen wieder kaum Leute. Das mache auch die Mitarbeiterplanung anspruchsvoll und erfordere Flexibilität von allen. Das Positive daran:

«Die Motivation und die Arbeitsmoral der Mitarbeiter sind sehr gut. Alle sind froh, dass sie wieder arbeiten dürfen.»

Schliesslich hätten sie in den letzten vier Monaten eine Zwangspause gehabt. Das Restaurant kurzfristig zu öffnen oder zu schliessen, kann sich Moser aber nicht erlauben, dafür seien schlicht zu wenig Leute in Appenzell unterwegs. «Darum ist es dringend notwendig, dass wir die Innenräume öffnen dürfen.» Dann gäbe es nicht mehr so viele Unsicherheiten betreffend des Wetters. Denn auch dieser Woche blicke er hinsichtlich der Wettervorhersagen kritisch entgegen.

Markus Strässle, Präsident Gastro Appenzellerland, hat noch nicht viele Rückmeldungen von Gastronomen erhalten. «Die ganze Situation ist aber eine logistische Falle.» Obwohl die Betriebe gut vorbereitet seien, ist es eine Herausforderung, nicht zu viele oder zu wenige Lebensmittel und Personal bereit zu halten. Damit können die Wirte gemäss Strässle grundsätzlich umgehen, das sei im Tagesgeschäft als Restaurantbetreiber normal, aber:

Markus Strässle, Präsident Gastro Appenzellerland. Bild: PD

«Diese Rechnung geht nur auf, wenn wir am nächsten Tag wieder öffnen können.»

Da sie zurzeit vollkommen vom Wetter abhängig seien, hätten viele das Angebot reduziert. Aufgrund der unsicheren Voraussetzungen sei eine vorausschauende Planung nicht möglich. «Viele der Gäste haben auch kein Verständnis dafür, dass Hotelgäste im Innern bedient werden dürfen.» Auch wenn das nicht die Entscheidung der Hotel- und Restaurantbetreiber sei, betont Strässle. «Viele Gäste zeigen aber Verständnis für die Situation und hoffen mit uns Gastronomen auf die baldige Öffnung der Restaurants.»