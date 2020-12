coronavirus Im Kanton St.Gallen wird die Skisaison auf Eis gelegt: «Es schmerzt brutal, in der wichtigsten Zeit des Jahres ein Arbeitsverbot zu erhalten» Auf den insgesamt 237 Pistenkilometer in den Flumserbergen, Wildhaus und im Pizol kurven ab Dienstag keine Skifahrer und Snowboarder mehr herum. Die St.Galler Regierung schliesst alle Bahnen, bis sich die epidemiologische Lage entspannt hat. Janina Gehrig 19.12.2020, 18.15 Uhr

Zu Beginn der Medienkonferenz dankte Regierungspräsident Bruno Damann allen voran dem Personal in den Spitälern und Heimen, das in den letzten Monaten «einen enormen Einsatz» geleistet habe. Michel Canonica

«Eine Reise durch die Schweiz hat einen ganz besonderen Reiz…. Oh, holla. Ja wir leben und lieben am Flumserberg», singt die fröhliche Stimme in der Telefonwarteschleife, ehe de CEO der Flumserbergbahnen an den Apparat kommt. Bald wird in den Hütten der letzte Après-Ski-Hit gespielt. Am Samstag hat das St.Galler Gesundheitsdepartement entschieden, die Skigebiete ab kommendem Dienstag zu schliessen.

«Wir mussten mit diesem Szenario rechnen. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als dies so zu akzeptieren», sagt Heinrich Michel, CEO der Flumserbergbahnen. Dennoch schmerze es brutal, in der wichtigsten Zeit des Jahres ein Arbeitsverbot zu erhalten. Das Betriebsverbot sei denn auch nicht ausgesprochen worden, weil sie die Hausaufgaben nicht gemacht hätten. Das Schutzkonzept auf den Pisten habe sich in den letzten zehn Tagen bewährt. Auch sei bereits andiskutiert worden, wie ein Minimalbetrieb mit gewissen Verpflegungsmöglichkeiten auf den Pisten hätte gewährleistet werden können.

Jetzt werde man die 330 Mitarbeitenden informieren und für die meisten Kurzarbeit anmelden, wobei die Lohnfortzahlung sichergestellt werde. Michel sagt:

«Der Entscheid ist für die Mitarbeitenden, ein harter Schlag.»

Es seien vor allem Leute aus der Land- und Bergwirtschaft oder Saisonniers aus dem Ausland, die nun Lohneinbussen in Kauf nehmen müssten.

Kopfzerbrechen gibt Michel auch die weitere Planung. Während etwa der Kanton Schwyz seine Skigebiete am 29. Dezember wieder öffnen möchte, bleibt in St.Gallen offen, ob und wann die Skisaison weiterläuft. Klar sei auch:

«Die Leute wollen raus und etwas unternehmen. Ob dies der richtige Weg ist, die Menschen von den Bergen, der Natur und der frischen Luft fernzuhalten, ist fraglich.»

Damit sperre man die Leute in ihren Wohnsiedlungen ein oder treibe sie in Einkaufszentren und in andere Skigebiete, was der Sache auch nicht unbedingt dienlich sei.

Disziplinierte Skigäste

Etwas gelassener reagiert Jürg Schustereit, Leiter Marketing und Kommunikation der Bergbahnen Wildhaus. «Der Entscheid ist nachvollziehbar, es gilt ihn zu akzeptieren. Die Gesamtlage im Kanton ist sehr angespannt.» Man habe zwar gehofft, dass sich die Situation noch in die richtige Richtung entwickle.

Bedauerlich sei, dass man bereits viele infrastrukturelle Massnahmen und ein aufwändiges Schutzkonzept erarbeitet und implementiert habe. Die bisherigen Skitage hätten nämlich gezeigt, dass sich die Gäste sehr diszipliniert verhalten hätten. Auch Schustereit sagt, die Konsequenzen seien noch schwierig abzuschätzen. Mit dem Bundesratsentscheid, die Gastronomie zu schliessen, sei ohnehin die Frage aufgekommen, inwieweit der Ausflugstourismus noch möglich gewesen wäre.

Noch unklar ist, was ab nächster Woche im Bündner- und Glarnerland gilt. Ob die Skigebiete in Graubünden über die Weihnachtstage offen bleiben, entscheidet sich erst am Montag.

Anästhesiepersonal wird auf Intensivstationen gebraucht

Er hoffe, dass dies die letzte Medienkonferenz in diesem Jahr sein werde, sagte ein etwas müde wirkender Regierungspräsident Bruno Damann im Pfalzkeller. Die Regierung stehe hinter dem Entscheid des Gesundheitsdepartements, die Skigebiete zu schliessen.

«Die Lage ist weiterhin sehr ernst.»

Die Anzahl der Hospitalisationen habe fast den Höchststand erreicht, jene der intubierten Personen auf den Intensivstationen des Kantons liegt bei 28, steige leicht an und die positiven Fallzahlen bewegten sich weiterhin auf sehr hohem Niveau. Pro 100'000 Einwohner sind im Kanton 954 Personen mit dem Virus infiziert, was schweizweit nach dem Tessin (991) die höchste Zahl ist. Auch der R-Wert, der angibt, wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem Kranken angesteckt werden, liegt noch immer über 1, nämlich bei 1,07.

Die epidemiologische Lage lasse es deshalb nicht zu, die Pisten zu öffnen, sagte Damann. Die Ansteckungsgefahr auf den Pisten werde zwar als «nicht so gross» eingeschätzt. Aber Ski- oder Autounfälle könnten schnell zu einem Engpass in den Spitälern führen. Denn für die Behandlung von Unfällen würde Anästhesiepersonal gebraucht, das derzeit auf den Intensivstationen eingesetzt werden müsse.

«Das Spitalpersonal ist gefordert, teils überfordert.»

Man werde die Lage weiterhin beobachten und den Skigebieten erst dann eine Bewilligung erteilen können, wenn der R-Wert über sieben Tage unter eins liege.

Am Freitag hatte der Bundesrat beschlossen, Restaurants, Sport- und Freizeiteinrichtungen ab 22. Dezember für einen Monat zu schliessen. Den Entscheid über die allfällige Schliessung von Läden, Schulen und Skigebieten überliess er den Kantonen.

Auch Appenzell Innerrhoden stellt den Betrieb der Skilifte ab 22.Dezember ein, wie die Ratskanzlei am Samstag mitteilte. Bergbahnen mit präparierten Schlittelpisten könnten einzig für Personen, die Bergwanderungen unternehmen wollen, offenbleiben. Schlitten dürften diese nicht mehr transportieren. Keine Bewilligung bräuchten Schlittelpisten ohne Transportanlagen und Langlaufloipen.

In den Kantonen Wallis, Waadt und Bern bleiben die Skigebiete vorläufig offen.

Für Schüler der Sekundarstufe II gilt Fernunterricht

Die St.Galler Regierung hat auch im Bildungsbereich neue Massnahmen entschieden. So gilt für Mittel- und Berufsfachschüler nach den Weihnachtsferien für zwei Wochen Fernunterricht, «damit die Ansteckungen nach intensiven familiären Kontakten nicht in die Schulhäuser getragen werden», sagte Regierungsrat Stefan Kölliker. Für Prüfungen gälten Ausnahmen. An Kindergärten, Primarschulen und Schulen der Sekundarstufe I wird am Präsenzunterricht festgehalten. Auf Sekundarstufe I gilt weiterhin Maskenpflicht.