Coronavirus Thurgau und die beiden Appenzell setzen auf Impfzentren, St.Gallen verzichtet – vorerst zumindest Die Ostschweizer Kantone bereiten sich auf die Impfungen gegen Covid-19 vor. Alle wollen Anfang 2021 loslegen können, aber sie verfolgen unterschiedliche Strategien: So plant der Thurgau zwei bis vier Impfzentren, derweil St.Gallen zunächst nur mit Spitälern und mobilen Equipen arbeiten will. Die Gesundheitschefs wissen um ihre «impfkritische» Bevölkerung und betonen, wie wichtig Aufklärung sei. Marcel Elsener, Silvan Meile 11.12.2020, 05.00 Uhr

Impfkabinen in Mainz: Rheinland-Pfalz probt im Testzentrum Massenimpfungen gegen Covid-19. Andreas Arnold / DPA



14. April 2021: Hunderte, ja Tausende St.Gallerinnen und St.Galler lassen sich an diesem Frühlingsmittwoch wie jeden Tag in einer Olmahalle mit dem Corona-Vakzin impfen. Ein fiktives Szenario, das derzeit so nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen ist. Denn der Kanton St.Gallen richtet noch keine Impfzentren ein, sondern setzt zunächst auf die bestehenden Strukturen, wie Regierungs- und Gesundheitschef Bruno Damann sagt, also auf Spitäler, Apotheken, Hausärzte.

Regierungs- und Gesundheitschef Bruno Damann setzt auf bestehende Strukturen. Arthur Gamsa

Keine Impfzentren in St.Gallen, derweil andere Kantone fast täglich solche Einrichtungen ankündigen? Soeben meldete beispielsweise das Tessin, sechs Zentren aufzubauen. Tatsächlich wundert man sich: Müsste der fünftgrösste Schweizer Kanton mit seinen hohen Fallzahlen und seiner umstrittenen Coronapolitik nicht ein dringliches Interesse haben, dass es mit dem Impfen schnell und breit losgeht?

«Sobald die Impfungen da sind können wir loslegen»

Selbstverständlich habe der Kanton dieses Interesse, sagt Bruno Damann. «Wir sind vorbereitet: Sobald die Impfungen kommen, können wir loslegen.» Und wenn es mit einem geeigneten und reichlich vorhandenen Impfstoff in die Breite gehe, sei man auch darauf vorbereitet: «Wir können innerhalb einer Woche ein grosses Impfzentrum auf die Beine stellen.» Das Ziel sei klar: Bis zum Juli sollen von den 500000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons St.Gallen «alle geimpft sein, die sich impfen lassen wollen», so Damann.

«70 Prozent wären gut, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.»

Man werde vom ersten Tag an dabei sein, «St.Gallen schläft nicht», bestätigt Karin Faisst, kantonale Präventivmedizinerin und Amtsleiterin Gesundheitsvorsorge. Die St.Galler «Impfchefin» verantwortet die Impfstrategie, hält aber mit weiteren Informationen bis nächsten Donnerstag zurück: Dann stellen die Präventivmedizinerin, der Kantonsapotheker sowie je eine Vertretung der Ärzteschaft und des Spitals die kantonale Impfstrategie im Detail vor.

Impfstoff-Lagerung im Kantonsspital und im Stephanshorn

Wann die erste Person in St.Gallen geimpft wird, lässt sich schwerlich schätzen. Weil die Schweiz kein Schnellbewilligungsverfahren kennt und das Heilmittelinstitut Swissmedic demnach aufgrund von abgeschlossenen Studien entscheidet, erscheint Ende Januar als optimistisches Ziel. Die Verteilung des bewilligten Impfstoffs liegt beim Bund; St.Gallen erhält wie alle Kantone einen Prozentsatz Dosen gemäss Einwohnerschaft.

Von den drei Impfstoffen, die der Bund jeweils millionenfach bestellt hat, dürften laut Mediziner Damann zunächst jene von Biontech/Pfizer und von Moderna zum Einsatz kommen. Diese müssten aber bei Minustemperaturen von bis zu 80 Grad gelagert werden. «Entsprechende Kühllager haben wir nur im Kantonsspital und in der Klinik Stephanshorn», sagt Damann.

«Da können wir mit Impfen beginnen und den Stoff mit mobilen Equipen in die Altersheime bringen.»

Einige Tage lang lasse sich der empfindliche Impfstoff auch bei Kühlschranktemperatur lagern. Die breite Verteilung an Arztpraxen und allfällige Impfzentren erlaube erst der dritte Impfstoff von Astra Zeneca, der nur Kühlschranktemperatur benötigt. Bis dahin könne es aber Mitte Jahr werden, vermutet Damann.

Die bereits genannte Zahl von 70000 täglichen Impfungen in der Schweiz, was für St.Gallen anteilsmässig 5000-6000 bedeuten würde, hält der St.Galler Gesundheitschef für «fragwürdig». Bis nach dem Pflegepersonal und den Risikogruppen die «Normalbevölkerung» zum Zug komme, sei es noch ein weiter Weg, sagt Damann. Und wie sein Thurgauer Kollege schätzt er die St.Galler Bevölkerung als «impfkritisch» ein. «Da braucht es noch viel Arbeit.» Aufgrund der hohen Skepsis und der geringen Erfahrung mit den Impfstoffen lässt der CVP-Regierungsrat durchblicken, dass die gesammelte Erfahrung der bereits impfenden Länder wie England und wohl demnächst Deutschland der Schweiz zugute komme.

Vorarlberg impft in drei Phasen

Zwar könnte die EU-Heilmittelkontrolle den Impfstoff bereits Ende Jahr und somit noch vor der Schweiz freigeben (die wohl Mitte Januar folgt), doch dürfte das am Donnerstagabend publizierte Vorarlberger Impfkonzept ähnlich auch für St.Gallen gelten. Die Impfungen im 400'000-Einwohner-Bundesland erfolgen demnach in drei Phasen:

Im Januar und Februar (Phase 1) sollen mit den ersten Lieferungen das Gesundheitspersonal (Spitäler, Arztpraxen, Apotheken) und die Leute in den Alters- und Pflegeheimen (alle inklusive Reinigung, Küche usw.) geimpft werden.

Von Februar bis April (Phase 2) kommen die zusätzlichen Dosen den „systemkritischen“ Organisationen des öffentlichen Lebens zugute (Polizei, Justiz, Armee, Bildung).

Ab April (Phase 3) geht es dann via Impfung in Arztpraxen „mit ausreichend Dosen in die Breite“, wie Vorarlberg vermeldet: „Ausrollung für die Bevölkerung, vorrangig über 65-jährige Personen“ sowie Grossbetriebe mit eigenen Betriebsärzten und öffentliche Verwaltung.

Dabei betont auch der österreichische Nachbarkanton, wie wichtig die jetzt beginnende Information und Aufklärung der Bevölkerung sei.

Drei Tage für ein Impfzentrum

Breite Impfstrassen sind im Kanton St.Gallen nicht spruchreif. Bis jetzt habe die Olma noch keine Anfrage erhalten, sagt Olmadirektorin Christine Bolt. Dies müsse nichts heissen, denn die Anfrage für das Testzentrum im Frühling, das sogenannte «Covid-Konsultationszentrum», sei «sehr kurzfristig eingetroffen», sagt Bolt.

«Mit raschem Aufbau waren wir drei Tage später parat.» Für ein Corona-Impfzentrum hätte man «sicher Platz» und würde «gerne Hand bieten», meint die Olmadirektorin. Das eingangs geschilderte Szenario von Mitte April ist also realistischerweise vorstellbar.



Der Thurgau bereitet sich auf Massenimpfungen vor. Sobald der Bund grünes Licht gibt und die Armee den Impfstoff anliefert, will der Kanton loslegen. Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt:



«Wir planen, bereit zu sein, wenn der Impfstoff zugelassen ist»

Dies könne frühestens ab Ende Januar der Fall sein. Wer sich als Erstes impfen lassen soll, entscheidet das Bundesamt für Gesundheit: Ältere und das Pflegepersonal zuerst.

Zwei bis vier Impfzentren im Kanton Thurgau

Im Thurgau ist angedacht, dass sich ältere Personen beim Hausarzt impfen lassen können, sagt Martin. Für die grosse Bevölkerungsmasse werden Impfzentren aufgebaut. Dabei konzentriere sich der Kanton eher auf zentrale Lösungen mit vielleicht zwei bis vier Standorten. Das biete den Vorteil einer effizienten Durchführung. Bezüglich Logistik mache eine kleinere Anzahl Zentren ebenfalls mehr Sinn, weil die Impfdosen in speziellen Kühlgeräten bei äusserst frostigen Temperaturen gelagert werden müssen.

In Corona-Impfzentren sollen im nächsten Jahr Massenimpfungen stattfinden können.

Bild: Focke Strangmann /Key

Die genauen Standorte der geplanten Impfzentren seien noch nicht definiert. Martin sagt:

«Geprüft werden derzeit Lösungen mit Containern, aber auch die Möglichkeit, bestehende Infrastrukturen wie etwa Hallen nutzen zu können.»

Klar ist, dass die Impfdosen, die der Kanton nach einem Verteilschlüssel des Bundes erhalten wird, über die Kantonsapotheke beim Spital Münsterlingen vertrieben werden.

Thurgauer sind impfkritisch

Die Impfung wird für die Bevölkerung kostenlos sein, teilt das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch mit. «Gemäss dem Epidemiengesetz werden die nicht von der Krankenversicherung gedeckten Kosten von Bund und Kantonen getragen.» Dennoch äussert der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin seine Bedenken, dass grosse Teile der Bevölkerung sich möglicherweise nicht impfen lassen wollen.

«Die Schweiz ist im Vergleich zum Ausland eher impfkritisch.»

Und innerhalb der Schweiz seien die Thurgauer bei diesem Thema nochmals zurückhaltender. Auch die Grippeimpfung könne man gratis abgeben, und dennoch würden sie nur wenige machen. Deshalb besteht die Befürchtung, dass eine grosse Impfinfrastruktur bereitgestellt wird, grosse Kreise der Bevölkerung sich aber gar nicht impfen lassen wollen. «Wir planen trotzdem für den Fall, dass alle eine Corona-Impfung machen wollen. Dieses Risiko gehen wir ein», sagt Martin.

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitsdirektor. Bild: Andrea Stalder

Man müsse sich aber tatsächlich ernsthaft Gedanken machen, wie man die Bevölkerung fürs Impfen gewinnen könne. Mit dem Betrieb von Impfzentren als erhofftem Meilenstein im Kampf gegen die Pandemie steigt allenfalls die Bereitschaft in der Bevölkerung. Dabei könnte auch plötzlich Druck von unterschiedlichen Seiten entstehen. Martin nennt das Beispiel von Fluggesellschaften, die nur noch Passagiere aufnehmen könnten, die gegen Corona geimpft sind.

Auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden laufen Vorbereitungen: «Der Kantonale Führungsstab ist unter Hochdruck dran. Das Ziel ist, bereit zu sein, wenn die Impfstoffe verfügbar sind», sagt Georg Amstutz, Leiter des kantonalen Kommunikationsdiensts.

Bei Bedarf werde in Oberegg ein Impfzentrum betrieben

Im Kanton Innerrhoden sollen gemäss Mathias Cajochen, Departementssekretär des Gesundheitsamtes, die Impfungen durch die Hausarztpraxen in Appenzell und Oberegg durchgeführt werden. Und bei Bedarf werde ein Impfzentrum in Oberegg geführt. (red)