Coronavirus Ab dem Herbstsemester: Universität St.Gallen führt in einer Woche die Zertifikatspflicht ein Die HSG will das Herbstsemester 2021 mit Präsenzunterricht starten. Deshalb hat die Universität beschlossen, auf dem Campus ab Montag, 20. September die 3G-Regel einzuführen. Die Studierenden werden in einem Schreiben darüber informiert. Der Rektor ruft zum Impfen auf. Alexandra Pavlović 1 Kommentar 12.09.2021, 14.30 Uhr

Für Studentinnen und Studenten startet das Herbstsemester an der Universität St.Gallen in Vollpräsenz. Archivbild: Christian Beutler/KEY

Den Hochschulen steht es frei, die Zertifikatspflicht, die an vielen öffentlichen Orten in der Schweiz ab Montag, 13. September gilt, ebenfalls einzuführen. Einige machen davon Gebrauch. So die Universität St.Gallen. In einem Schreiben an die Studierenden und Doktorierenden heisst es: