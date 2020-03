Coronasession in Bern: Dringend notwendig oder überflüssig und unseriös? Das sagen Ostschweizer Parlamentarier Seit der Bundesrat das 40-Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft lanciert hat, wird über eine ausserordentliche Session der eidgenössischen Räte diskutiert. Ostschweizer Politiker sind uneins – teils auch innerhalb der Parteien. Adrian Vögele 24.03.2020, 18.40 Uhr

Im Bundeshaus sind die Platzverhältnisse für eine Krisensession – falls sie denn stattfindet – wohl zu eng. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Bundesrat hält das Heft in der Coronakrise fest in der Hand. Derweil ringt das Parlament um seine Rolle. Nachdem die Frühjahrssession Ende der vergangenen Woche wegen des Virus abgebrochen wurde, steht nun eine ausserordentliche Coronasession zur Debatte. So wurde das milliardenschwere Wirtschaftshilfepaket des Bundesrats lediglich von der sechsköpfigen Finanzdelegation des Parlaments abgesegnet. Der Bundesrat hat darum gleich selber eine ausserordentliche Session beantragt. Stimmt ein Viertel der Bundesversammlung zu, findet sie statt, und zwar innert drei Wochen. Der Entscheid soll im Lauf dieser Woche fallen.