Ostschweiz zufrieden mit Corona-Massnahmen des Bundesrats

Coronapandemie «Wir haben es eigentlich schlimmer erwartet»: So reagieren das Ostschweizer Gewerbe und die Politik auf die Massnahmen des Bundes Keine Homeoffice-Pflicht, dafür Zertifikatspflicht bei Veranstaltungen ab 300 Personen. Am Freitag gab der Bundesrat die neu geltenden Coronamassnahmen bekannt. In der Ostschweiz ist man grösstenteils erleichtert, dass die Regeln nicht ganz so strikt ausfallen, wie erwartet.

Die Pflicht zum repetitiven Testen an Schulen wird nun doch nicht eingeführt, wie der Bundesrat am Freitag bekannt gab. Bild: Severin Bigler

Neuer Tag, neue Coronamassnahmen. Am Freitag, nur einen Tag nachdem in den Ostschweizer Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell die verschärften Regeln in Kraft getreten waren, gab der Bundesrat bekannt, welche Massnahmen nun schweizweit gelten.

In der Ostschweiz ändert sich vorerst nicht viel. Am Mittwoch beschlossen die Ostschweizer Regierungen, die Masken- und Zertifikatspflicht auszuweiten, weiter wurde eine Homeoffice-Empfehlung ausgesprochen.

Keine repetitiven Tests an Schulen

Entgegen des Vorschlags des Bundesrats vom Dienstag bleibt es vorerst bei einer dringlichen Empfehlung, keine Homeoffice-Pflicht also. Dafür gilt neu bei Veranstaltungen bereits ab 300 Personen eine Zertifikatspflicht; bisher galt diese erst ab 1000 Personen. Ausserdem wird die Gültigkeit bei Schnelltests von 48 auf 24 Stunden reduziert. Ab sofort werden bei der Einreise in die Schweiz nur noch PCR-Tests akzeptiert, zudem wurden sämtliche Quarantänelisten und Flugverbote aufgehoben.

Auch das repetitive Testen an Schulen wird nicht schweizweit eingeführt. Der Thurgau und beide Appenzell führten am Freitag selbstständig repetitive Testungen an Schulen ein, der Kanton St.Gallen war dagegen und verzichtete darauf. «Wir hätten sehr gerne das repetitive Testen in Schulen als Pflicht gesehen, aber die Kantone waren dagegen. Nichtsdestrotrotz ist die Situation als sehr schwierig einzustufen», sagte Bundesrat Alain Berset an der Medienkonferenz am Freitag.

Regierungsrat Stefan Kölliker, Vorsteher des Bildungsdepartementes Bild: Donato Caspari

Der Kanton St.Gallen fühlt sich nun in seiner Entscheidung bestätigt, auf repetitives Testen zu verzichten. «Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonferenz hat dem Bundesrat eine Stellungnahme abgegeben, in der er entschieden gegen repetitives Testen ist. Das entspricht exakt unserer Meinung», sagt der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker. Repetitives Testen sei für einen grossen Kanton wie St.Gallen schlicht nicht praktikabel. «So viele Tests zu verarbeiten und dann noch in einer sinnvollen Zeit ein Testergebnis zu liefern, ist unmöglich.»

Ausserdem seien praktisch keine Unterschiede bei den Fallzahlen auszumachen zwischen Kantonen, die repetitiv testen und solchen, die darauf verzichten. Kölliker:

«Wir sind aber in einer Pandemie. Wir können nicht vorhersagen, wie sich die Lage entwickeln wird. Deshalb müssen wir unsere Massnahmen laufend erneuern und anpassen.»

Froh, dass Homeoffice-Pflicht ausbleibt

Erleichtert ist auch Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen (IHK). Er sei froh, dass es bei einer Homeoffice-Empfehlung bleibt, dennoch sei die aktuelle Situation sehr ernst zu nehmen. Aber: «Jeder Betrieb soll selber entscheiden können, wie das Schutzkonzept optimal auf die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse zugeschnitten werden kann», sagt Bänziger. Je nach Betrieb und Branche sei die Präsenz am Arbeitsplatz unumgänglich.

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell Bild: Ralph Ribi

«Die Betriebe haben in den vergangenen eineinhalb Jahren bewiesen, dass sie mit der Verantwortung umgehen können, haben Schutzkonzepte erarbeitet und umgesetzt.»

Ein Wermutstropfen bleibt für Bänziger aber doch, und zwar die Maskenpflicht in Innenräumen, in denen sich mehrere Personen aufhalten. «Wir hätten uns gewünscht, dass von Betrieb zu Betrieb unterschieden wird», sagt Bänziger. Eine generelle Maskenpflicht sei nicht zweckmässig, wenn Abstandsregeln eingehalten würden und eine gute Durchlüftung möglich sei. Bänziger:

«Wenn beispielsweise in einem riesigen, durchlüfteten Lagerraum drei Leute arbeiten, macht die Regel keinen Sinn.»

Die IHK St.Gallen schlägt allerdings vor, dass Arbeitgeber künftig den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen dürfen, um noch präzisere Schutzkonzepte ausarbeiten und umsetzen zu können.

«Wir beobachten die Lage weiterhin sorgsam»

Regierungsrat Urs Martin, Gesundheitsdirektor des kantons Thurgau. Bild: Andrea Tina Stalder

Auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin nimmt die Entscheidungen des Bundesrats mit Zufriedenheit zur Kenntnis. «Es ist etwa das, was zu erwarten war.» Begrüssenswert sei, dass der Bundesrat nach der Konsultation der Kantone darauf verzichtet habe, alle Schulen der obligatorischen Schulen und der Sekundarstufe II zu verpflichten, repetitive Tests anzubieten. «Das entspricht unserer Stellungnahme in der Konsultation.» 17 von 26 Kantonen lehnten eine solche Verpflichtung ab. An den Thurgauer Schulen werden wöchentlich repetitiv-präventive Coronatests und bei Bedarf Ausbruchstestungen durchgeführt.

Der Bundesrat ist von der Wirksamkeit repetitiver Tests überzeugt. «Mit diesen können Ansteckungen früh entdeckt und Übertragungsketten unterbrochen werden. Damit wird auch die Gefahr reduziert, dass Schulen geschlossen oder ganze Klassen in den Fernunterricht geschickt werden müssen», hält er in einer Medienmitteilung fest.

Wie geht es weiter? «Wir beobachten die Lage im Thurgau weiterhin sorgsam, besonders die Entwicklung auf den Intensivpflegestationen», sagt Urs Martin, der täglich mit den IPS in Kontakt steht. «Gegebenenfalls werden wir entsprechend handeln.»

«Wir haben es eigentlich schlimmer erwartet»

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

Mit einer gewissen Beruhigung hat auch Gastro-Thurgau-Präsident Ruedi Bartel die Entscheidungen des Bundesrats zur Kenntnis genommen. «Wir haben es eigentlich schlimmer erwartet. Es hätte ebenso gut wieder Vorgaben wie die Scheibenpflicht, veränderte Öffnungszeiten oder weniger Tische geben können. «So ist wenigstens das Weihnachtsgeschäft einigermassen im normalen Rahmen möglich», sagt Bartel. Und erinnert daran, dass vor einem Jahr ab dem 22. Dezember ein Shutdown über die Restaurants und Bars verhängt worden war.

«Insofern ist die Möglichkeit zum Anwenden von 2G eine Erleichterung für Clubs. Sonst hätten sie wohl wieder schliessen müssen.»

Natürlich brauche es gute Kontrollen; diese seien in den Clubs aber gut umsetzbar und es gebe viel Erfahrung damit.

Der Kulturbetrieb leidet weiterhin

David Zimmermann, Präsident Thurkultur. Bild: PD

Schwierig ist die Situation für Kulturschaffende und Kulturveranstalter. «Der ganze Kulturbereich leidet schon sehr, viele Kulturschaffende sind frustriert», sagt David Zimmermann. Er ist Präsident des Fördervereins Thurkultur, der 23 Gemeinden zwischen Aadorf und Uzwil in den Kantonen Thurgau und St. Gallen umfasst und daher auch als Spiegelbild anderer Regionen betrachtet werden kann. «Vieles kann fast nicht mehr durchgeführt werden», beklagt Zimmermann. «Ohne mir schon vertiefte Gedanken zu den soeben bekannten gewordenen Bundesratsentscheidungen gemacht zu haben, kann ich sagen: Mit 2G+ - also geimpft oder genesen und getestet – hätten wir aktuell wohl die sicherste Ausgangslage.» Aber auch 2G bringe schon eine Vereinfachung und mehr Sicherheit. «Für mein Dafürhalten ist es aber eine klare Diskriminierung für einen Teil der Bevölkerung.» Das Ganze bleibe eine Riesenherausforderung.

Philipp Schwager, Präsident Thurgauer Turnverband TGTV. Bild: Mario Gaccioli

Wo Zertifikatspflicht gilt, gilt neu auch Maskenpflicht. Davon sind viele Vereine betroffen, insbesondere auch turnende Vereine. Wie gehen diese damit um? «Der Vorstand des TGTV trifft sich am Samstagmorgen zu einer Sitzung und wird unter anderem auch die Umsetzung der neuen Vorgaben des Bundesrates diskutieren», sagt Philipp Schwager, Präsident des Thurgauer Turnverbandes. Auf der Verbandswebseite würden die angeschlossenen Turnvereine zeitnah über die konkreten Massnahmen und Vorgaben informiert.

René Bühler, OK-Präsident vom Regiomasters Bild: Benjamin Manser

Reagieren muss auch der St.Galler Fussballverein FC Fortuna, der jeweils im Januar das Hallenturnier Regiomasters in der Sportanlage Kreuzbleiche veranstaltet. So müsse man den Sponsorenapéro und die dazugehörige Talkrunde absagen, da dort im Stehen konsumiert worden wäre, sagt René Bühler, OK-Präsident des Hallenturniers. Man könne sich vorstellen, dass noch weitere Einschränkungen folgen werden. Doch: «Wichtig ist für uns, dass wir den Anlass machen können und den Fussball von rund 600 jungen und älteren Spielern ermöglichen können.»

