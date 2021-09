Balkan-Rückkehrer: St.Galler Kosovaren äussern sich zur Kritik

Coronapandemie Sündenböcke oder berechtigte Kritik? Das sagen St.Galler mit Wurzeln im Balkan zur Debatte um die Ferienrückkehrer Balkanrückkehrer, ungeimpft, hospitalisiert: Dies die Kurzfassung der medialen Debatte um die Diaspora vom Balkan. Ist die Kritik gerechtfertigt? Was sagen Menschen aus der kosovarischen Community? Zu Besuch beim KF Dardania und in einer Shisha-Lounge. Eva Wenaweser und David Grob Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Im Training wird das Thema Corona offen diskutiert – die meisten der Spieler sind bereits geimpft. Bild: Andri Vöhringer

Sogar die kosovarische Präsidentin schaltete sich in die Debatte ein. Am Swiss Economic Forum in Interlaken vor einigen Tagen rief sie ihre Landsleute in der Schweiz eindringlich dazu auf, sich gegen Corona impfen zu lassen. Seit Ende der Sommerferien tobt eine Diskussion in den Medien: Ferienrückkehrer aus dem Balkan treiben die Coronazahlen in die Höhe. Zwar fehlt eine Statistik zu den Nationalitäten von Covid-Patienten auf den Intensivstationen – mehr als ein Drittel gibt aber ein Land in Südosteuropa als möglichen Ansteckungsort an, wie einem Bericht der Corona-Taskforce zu entnehmen ist. Die neuste Wendung der Debatte: Der Kanton Zürich verbietet das Alba-Festival, das sich an die kosovarische und albanische Diaspora richtet.

Ist die mediale Debatte gerechtfertigt? Ist die Impfbereitschaft von Balkanstämmigen tiefer? Hat die Infokampagne des Bundes die Menschen erreicht? Und: Wird die Diaspora aus dem Balkan pauschal zum Sündenbock gemacht?

Wir haben mit verschiedenen Menschen mit kosovarischen und nordmazedonischen Wurzeln über diese Fragen gesprochen.

«Jetzt brechen die Rassisten aus den ‹echten› Schweizern in den Kommentarspalten hervor»

Valon Hajdaraj ist der Besitzer der Lounge 63. Bild: David Grob

Stehen Balkanstämmige am medialen Pranger? Ja, sagen Egon Xhaferi, 27, und Flamur Hajdaraj, 30. Beide bärtig, beide mit rasierten Schläfen, beide waren im Kosovo in den Ferien, beide ungeimpft. Vor ihnen stehen zwei Tassen Kaffee und ein Glas mit Red Bull, am Boden steht eine Shisha, deren Kohle langsam verraucht. Wie so oft nach Feierabend sitzen sie hier in der Lounge 63, einer kleinen Shishabar hinter einer Tankstelle an der Rorschacherstrasse im Osten St.Gallens. Natürlich stimme die Berichterstattung teils, aber vieles werde hochgeschaukelt für Clicks und Kommentare, so ihr Eindruck. Kaum passiere etwas mit Menschen vom Balkan, würden gewisse Medien darauf anspringen. Wie etwa bei Xhaka an der EM. Xhaferi sagt:

«Und jetzt brechen die Rassisten aus den ‹echten› Schweizern in den Kommentarspalten hervor. Ja, dies verletzt.»

Die Impfkampagne des BAG habe die Community erreicht, meint Xhaferi: «Jeder hat mitgekriegt, dass man sich impfen kann. Die zweite Generation ist da: Verstehen meine Eltern etwas nicht, verstehe ich es.» Impfen lassen wollen sie sich derzeit trotzdem nicht. Es sei unnötig.

Ein wenig später betritt der Besitzer der Bar, Valon Hajdaraj, hochgewachsen, schwarze Sonnenbrille, sein Lokal. Auch er: ungeimpft. Er setzt sich an einen Tisch und bestellt ein Red Bull. Warum er sich nicht impfen lasse? «Es ist unnötig. Über die Hälfte ist geimpft, die Zahlen steigen trotzdem», sagt er. Erst wenn er ohne Zertifikat sein Haus nicht mehr verlassen dürfte, würde er sich impfen lassen. Aus seiner Sicht seien die Massnahmen übertrieben, unnötig. Auf weitere Nachfragen bleibt er kurz angebunden.

«Das Thema wird zu stark aufgebauscht»

Gleiche Fragen, anderer Schauplatz: Es ist Dienstagabend, auf einem Fussballplatz im Gründenmoos trainiert die erste Mannschaft des KF Dardania St.Gallen. Die Spieler heissen Berisha oder Sutaj, aber auch Neuhaus oder Briner. Viele sind albanischstämmig, der Club ist aber offen für alle Nationalitäten.

«Es ergibt sich aus der Situation, dass wir nun zu Sündenböcken gemacht werden», sagt Sportchef Arsim Dautaj vor dem Training im Gespräch. Er kommt ursprünglich aus dem Kosovo. Es sei eine Tatsache, dass Reiserückkehrer mit dem Virus zurück in die Schweiz gekommen seien. Trotzdem könne man nicht mit Sicherheit sagen, wie viele von ihnen sich bereits infiziert auf den Weg in die Ferien gemacht hätten. Bilder von Partys und grossen Menschenansammlungen habe man zudem nicht nur aus der Balkan-Region gesehen, sondern etwa auch aus Spanien, Griechenland und Italien.

Auch Dautaj ist Ende Juli im Kosovo an einer Hochzeit gewesen: «Es war schon so, im Ausland galten andere, oder besser gesagt, keine Regeln.» Allen, die von der Schweiz in den Balkan reisen, sei zwar bewusst, dass es Corona gibt. In der Schweiz würden sie sich auch an die Regeln halten. «Aber wieso sollen sie sich in einem Land, in welchem diese Massnahmen nicht gelten, gleich verhalten?» Menschen, die aus der Schweiz kommen, seien bestimmt vorsichtiger als Einheimische, aber es sei auch schön gewesen, wieder einigermassen normal unterwegs sein zu können.

Sportchef Arsim Dautaj (links) und Spieler Lundrim Sutaj (rechts) vom KF Dardania St.Gallen sehen die Diaspora vom Balkan in einer Sündenbockrolle.

Einige der Spieler schütteln indes den Kopf, als sie hören, um welches Thema es geht. Lundrim Sutaj, ebenfalls mit Wurzeln im Kosovo, etwa sagt: «Meiner Meinung nach hat man das Thema zu stark aufgebauscht.» Dem stimmt auch Berat Nesini zu, er ist ebenfalls Spieler im Verein und kommt aus Nordmazedonien. Er empfindet es als unangenehm, dass Menschen mit Migrationshintergrund nun an den Pranger gestellt werden. Einzig der Balkanregion vorzuwerfen, dass es dort gefälschte Tests zu kaufen gibt, gehe zu weit:

«An manchen Orten im Kosovo und in Nordmazedonien ist es bestimmt möglich, negative Tests zu kaufen, aber wo nicht? Zurzeit werden diese überall gefälscht.»

Die erste Generation bezieht Informationen oft in der Muttersprache

Telefonat mit Hamit Zeqiri, Sozialarbeiter und Migrationsexperte aus Luzern. Auch er sieht die Berichterstattung teils kritisch: «Ich hatte das Gefühl, dass in gewissen Artikeln Menschen mit Migrationsgeschichten als Sündenböcke dargestellt wurden.» Er weist hingegen auf einen weiteren Punkt hin: Die ältere Generation der Diaspora, die via Social Media und Smartphone eng mit Freunden und Familie aus dem Balkan verbunden ist und Nachrichten oft in der Muttersprache konsumiert. «Dies ist ein wichtiger Faktor, um die jetzige Situation zu verstehen», sagt Zeqiri. Und er betont: «Die Situation auf dem Balkan unterschied sich deutlich von der Lage in der Schweiz. Viele Balkanländer – Serbien ist eine Ausnahme – haben den Impfstoff erst spät erhalten, entsprechend tief ist auch die Impfquote.»

«Es wäre absurd, eine Impfkampagne zu lancieren, wenn die Regierung kaum Impfstoffe hat. Paradoxerweise hat die Situation im Heimatland so einen direkten Einfluss auf die Diaspora in der Schweiz.»

Je reicher ein Land, desto höher die Impfquote. Daten für europäische Staaten zeigen: Der Wohlstand eines Landes hat einen Einfluss auf die Impfquote. Je höher das Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf eines Landes, desto höher die Impfquote auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Anders formuliert: Je reicher ein Land, desto mehr Menschen sind bereits gegen Corona geimpft. Staaten mit überdurchschnittlichem Pro-Kopf-BIP wie Island oder Dänemark sind auch bei der Impfquote weit vorne. Staaten mit unterdurchschnittlichem Pro-Kopf-BIP haben weniger Impfungen verabreicht. Albanien, Nordmazedonien oder der Kosovo gehören zu den Schlusslichtern in Europa. (dar)

Hat die Impfkampagne die Diaspora erreicht?

«Ein grosser Teil unserer Community in der Schweiz wurde nicht richtig über die Massnahmen und die Impfung informiert», sagt auch Dardania-Sportchef Dautaj. Er teilt die Beobachtung Zeqiris, dass dies vor allem die erste und zweite Generation von Menschen aus dem Balkan in der Schweiz betrifft – Menschen, die teils nur gebrochen Deutsch reden.

Die beiden Spieler, Sutaj und Nesini, schildern Beispiele aus ihrem Umfeld: Sutajs Freundin, die eine Ausbildung im Spital macht, hat seine Eltern immer über die neusten Entwicklungen bezüglich des Coronavirus informiert. «Wenn sie sich aber nur auf die Medien und die Informationen des Bundes hätten verlassen müssen, dann wäre es schwierig geworden, weil sie vieles davon nicht verstehen.» Nesini sagt: «Wenn meine Schwägerin nicht im Spital arbeiten würde, wären meine Eltern mit Sicherheit nicht so gut informiert worden.» Nesinis und Sutajs Eltern mussten sich aktiv auf die Suche nach Informationsquellen machen.

«Daher ist es auch so wichtig, was Arsim jetzt macht», sind sich die beiden einig.

Der Sportchef entschied sich nämlich, zu handeln. Aktiv gegen mangelhafte Informationen in seiner Community vorzugehen. Mit seiner Frau hat er die Medienagentur «ErisCom», die genau diese Bevölkerungsgruppe erreichen soll.

«Mir ist öfters aufgefallen, dass viele meiner Landsleute schlecht oder nicht richtig informiert sind.»

Falsche Informationen über die Impfung hätten schneller die Runde gemacht als wissenschaftliche Fakten. So beschloss er, mit dem BAG in Kontakt zu treten. Dieses hat ihm dann Videos in der albanischen Sprache zur Verfügung gestellt. «Diese Videos werden mittlerweile auf sechs albanischen Sendern ausgespielt, die auch in der Schweiz empfangbar sind.» Insgesamt hätten sie bereits über 100 Ausstrahlungen in den betreffenden Sendern wie etwa auch dem Staatssender RTK gehabt, sagt Dautaj.

Obwohl der Bund es anfangs vielleicht versäumt habe, mit seinen Kampagnen alle anzusprechen, fühlt sich Dautaj nicht im Stich gelassen. Denn gerade das BAG habe auf jeden Fall genug gemacht. «Vielleicht war ihnen auch nicht bewusst, dass so viele Menschen aus diesen Regionen die neuen Massnahmen und dergleichen gar nicht mitbekommen beziehungsweise nicht verstehen.» Aus diesem Grund habe er auch selber die Initiative ergriffen, um die Leute aufzuklären:

«Auch damit ich ein gutes Gewissen haben kann, weil ich weiss, dass ich einen Beitrag zur Aufklärung geleistet habe.»

Das Einzige, was er dem Bund vorwerfen könne, sei die Tatsache, dass die Verantwortlichen so lange brauchten, um ihm auf sein Anliegen zu antworten. Obwohl das BAG ihm noch keine definitive Unterstützung zugesprochen hat, prüfen sie laut Dautaj eine Zusammenarbeit mit ihm und seiner Medienagentur.

Migrationsexperte Hamit Zeqiri. Bild: PD

Auch Migrationsexperte Zeqiri kritisiert die Informationskampagne des Bundes kaum. Einzig, schränkt er ein, stelle sich die Frage, ob man nicht auf nationaler Ebene vermehrt Influencerinnen und Influencer in die Social-Media-Kampagne einbinden sollte. «Nicht, um nur Menschen vom Balkan oder mit einer Migrationsgeschichte zu erreichen – sondern alle Menschen», sagt Zeqiri.

Die soziale Schicht und nicht die Herkunft

Bei der ganzen Debatte um Reiserückkehrer aus dem Balkan stellt sich eine Frage: Ist die Herkunft der entscheidende Faktor, der Impfbereitschaft erklärt? «Wohl eher nicht. Es sind sozioökonomische Faktoren, die zusammenspielen», sagt Zeqiri. Erkenntnisse einer Studie von Sotomo unterstreichen diese These: Je urbaner, je wohlhabender, je gebildeter, desto impfbereiter. Je ländlicher, je ärmer, je ungebildeter, desto impfskeptischer.

Daten zur Impfbereitschaft nach Gemeinden im Kanton Zürich zeigen Ähnliches: Gerade in Gemeinden mit hohem Migrationsanteil wie Zürich oder Winterthur ist die Impfquote höher als in ländlichen Gebieten. Solche Daten fehlen für den Kanton St.Gallen. Nenad Stojanovic, Politologe in Genf, schreibt in einem Mailverkehr:

«Es dürfte wenn schon eine Korrelation bestehen zwischen tiefer Impfbereitschaft und ländlichem Milieu, unteren Lohnklassen, tiefem Bildungsniveau – unabhängig davon, ob es um Leute mit oder ohne Migrationshintergrund handelt.»

Die Impfbereitschaft ist unterschiedlich

Auch bei den zwei besuchten Gruppen zeigen sich Unterschiede: Während sich von den jungen Männern in der Shishabar kaum jemand impfen will, ist beim KF Dardania ein Grossteil der Mannschaft bereits geimpft. Man wolle mit gutem Beispiel vorangehen, sagt Sportchef Dautaj. So seien auch alle acht Vorstandsmitglieder geimpft. Und alle, die sich nicht impfen lassen wollen, seien gut informiert worden.

«Wir diskutieren das Thema Corona sehr offen im Verein. Uns ist es wichtig, dass alle immer auf dem neusten Stand sind.»

Der Verein stehe auch öffentlich für die Impfkampagne ein, und man habe etwa auf Instagram und Facebook die Aufrufe des BAG geteilt, sich impfen zu lassen. Er akzeptiere auch die Meinung derer, die sich nicht impfen lassen wollten, das verlängere die Pandemie jedoch.

Im Hinblick auf das Hallenturnier LIKA Cup des KF Dardania St.Gallen in der Kreuzbleiche im Januar ist Dautaj auch gewillt, mit dem Kanton eine Absprache zu treffen und ein mobiles Impfen vor Ort zu ermöglichen. «Wir wissen natürlich noch nicht, wie sich die Pandemie bis dann entwickelt, wir werden aber alles tun, damit wir unser Turnier durchführen können.»

Die beiden Spieler Sutaj und Nesini sind froh, dass sie im Verein in Sachen Corona auf dem Laufenden gehalten werden. Teilweise sei man nicht mehr nachgekommen mit den neuen Regeln. «In unserem Chat haben wir uns dann über die wichtigsten Punkte ausgetauscht.» Schliesslich sei es ihnen allen wichtig, coronafrei zu bleiben, damit sie weiterspielen können. Denn: «Als wir drei, vier Monate nicht einmal mehr trainieren konnten, hat schon etwas gefehlt. Wir wollen unbedingt verhindern, dass sich das wiederholt.»