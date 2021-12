Warum Ostschweizer Intensivstationen bereits wieder am Limit sind

Coronapandemie «Man kann nicht einfach neue Plätze schaffen»: Warum Ostschweizer Intensivstationen bereits wieder an den Anschlag kommen Die Intensivstationen in der Ostschweiz sind fast ausgelastet. Im Kanton St.Gallen haben Spitäler deshalb begonnen, Wahleingriffe zu verschieben. Im Thurgau steht dieser Schritt noch bevor. Für einen schnellen Ausbau der Intensivstationen sehen die Verantwortlichen schwarz – es fehlt das spezialisierte Pflegepersonal. Michael Genova und Hans Suter Jetzt kommentieren 02.12.2021, 19.38 Uhr

Intensivstation im Kantonsspital St.Gallen: In der Ostschweiz fehlt das Personal für die stark wachsende Zahl an Covid-Patienten. Bild: Michel Canonica

Die Lage in den Spitälern ist angespannt, Schweizer Chefärzte schlagen Alarm und reden wieder Klartext. So auch Sandro Stöckli, Chefarzt am Kantonsspital St.Gallen (KSSG). Am Dienstag liess er auf dem sozialen Netzwerk Linkedin seinem Frust freien Lauf:

«Das ganze Theater fängt wieder an und wird in den nächsten Wochen noch schlimmer.»

Er habe bereits wieder dringliche Krebsoperationen verschieben müssen, weil die Intensivstationen von ungeimpften Covid-Patienten gefüllt seien.

Philipp Lutz ist Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: PD

Der Fall zeigt, dass die Spitalkapazitäten wegen der neuen Coronawelle bereits wieder knapp werden. Vereinzelt mussten Eingriffe verschoben werden, allerdings noch nicht systematisch, betont Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. So habe das KSSG etwa am Dienstag einen geplanten mehrstündigen Eingriff, der eine intensivmedizinische Nachbetreuung nach sich zog, kurzfristig auf den nächsten Tag verschieben müssen. «Wir versuchen solange wie möglich weiterhin alle Eingriffe durchzuführen, vielleicht die Planung etwas zu strecken», sagt Lutz. Das gelinge aktuell noch, könne sich aber sehr schnell ändern. Nehme die Zahl der Covid-Patienten weiter zu, werde man nicht darum herum kommen, elektive Eingriffe zu reduzieren und geplante Termine zu verschieben. «Darauf bereiten wir uns vor.»

Kein Personal für zusätzliche Intensivpflegeplätze

Zurzeit gibt es am Kantonsspital 28 zertifizierte Behandlungsplätze auf Intensivstationen, davon stehen 24 für beatmete Patienten zur Verfügung. Von diesen Plätze wurden am Donnerstag 13 von Covid-Patienten in Anspruch genommen, 12 von ihnen wurden beatmet. Der Anteil der ungeimpften Covid-Patienten auf den Intensivstationen des KSSG lag in den vergangenen Wochen bei rund 90 Prozent.

Am Freitag wird sich die interne KSSG-Taskforce mit der Frage befassen, wie das Spital die Wahleingriffe «strukturiert herunterfahren» kann, um die Kapazitäten für Coronapatienten zu erhöhen. «Eine Steigerung dieser Plätze wird ohne einschneidende Reduktion nicht möglich sein», sagt Lutz. Und selbst mit einer Reduktion der Wahleingriffe sei eine Erhöhung um wenige Intensivpflegeplätze mit Beatmungsmöglichkeit eine sehr grosse Herausforderung. Stiegen die Hospitalisationszahlen weiterhin unvermindert stark an, bestehe die Gefahr, dass man die Patienten nicht mehr optimal behandeln könne.

Noch kategorischer ist die Aussage der Hirslanden Klinik im St.Galler Stephanshorn. Mediensprecherin Christina Fenyödi sagt:

«Wir können die Intensivstation nicht aufstocken, dafür fehlt uns das Personal»

Die Klinik Stephanshorn verfügt über sechs voll ausgelastete Intensivbetten, davon werden zurzeit zwei von beatmeten Covid-Patienten belegt. Man habe bereits begonnen, Wahleingriffe abzusagen, die einen IPS-Platz benötigten, so Fenyödi.

Weitere Intensivpflegeplätze im Kanton St.Gallen gibt es am Spital Grabs. Dort sind die sieben Plätze zurzeit alle belegt, fünf davon mit Covid-Patienten. Das Spital hat kürzlich drei zusätzliche Überwachungsbetten geschaffen, die bereits in Betrieb sind. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Intensivbetten. «Das Personal ist immer der Flaschenhals», sagt auch Arlette Zanga, Mediensprecherin der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland. Deshalb habe man Personal innerhalb des Spitalverbunds verschoben, um die hohe Belastung zu bewältigen und um die Kapazitäten auszubauen.

Am Donnerstag waren in den Ostschweizer Kantonen laut BAG noch 7 Plätze auf Intensivstationen frei: drei im Kanton St.Gallen, zwei im Thurgau und drei in Appenzell Ausserrhoden.

Haben sich die Spitäler auf die neue Welle vorbereitet?

Noch vor einer Woche sagte Tanja Stadler, die Chefin der Covid-19-Taskforce des Bundes, dass die Schweiz ihrem Nachbarn Österreich drei bis fünf Wochen hinterherhinke. Nun sind die Intensivstationen in der Ostschweiz bereits diese Woche wieder am Anschlag. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, warum die Spitäler nicht frühzeitig ihre Intensivstationen ausgebaut und neues Pflegepersonal rekrutiert haben.

«Man kann nicht einfach neue Plätze schaffen», sagt KSSG-Mediensprecher Philipp Lutz. Die Anzahl Plätze und Beatmungsgeräte seien nicht das Problem. Wie viele IPS-Plätze mit Beatmungsmöglichkeit betrieben werden können, hänge primär davon ab, wie viel Fachpersonal zur Verfügung stehe. Die Personaldecke sei vor allem im Pflegebereich auf den Intensivstationen schweizweit noch dünner geworden, Vakanzen seien noch schwieriger zu besetzen, sagt Lutz. «Die Mitarbeitenden auf den Intensivstationen werden nun schon seit fast zwei Jahren physisch und emotional gefordert.» Es gebe deshalb auch vermehrt Abgänge.

Lutz verweist darauf, dass das Kantonsspital die Zahl der neuen Auszubildenden in der Pflege seit der Pandemie sogar erhöhen konnte. Doch die Rekrutierung des Nachwuchses braucht Zeit: Die Weiterbildung des Pflegepersonals in der Intensivpflege dauert nach einem Abschluss der Höheren Fachschule nochmals zwei Jahre. Weil bereits heute ausgebildetes Pflegepersonal auf dem ausgetrockneten schweizerischen und EU-Markt praktisch nicht rekrutierbar sei, werde ein Zuwachs von ausreichend qualifiziertem Pflegepersonal, wenn überhaupt, dann erst mit einer zeitlichen Verzögerung eintreten.

85 Prozent der Covid-Patienten im Thurgau sind ungeimpft

Regierungsrat Urs Martin, Gesundheitsdirektor des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Tina Stalder

Im Kanton Thurgau ist die Situation angespannt, aber noch nicht dramatisch. Was sich allerdings schnell ändern kann, wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat. Aktuell sind 35 Personen mit einer Covid-Infektion hospitalisiert, zehn davon liegen auf der Intensivpflegestation. «Aber das ändert sich fast stündlich», sagt der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Rund 85 Prozent aller hospitalisierten Covid-Patienten sind ungeimpft. Auf der IPS sind aktuell alle Covid-Patienten ungeimpft, wobei es sich in einem Fall um eine immunsupprimierte Person handelt.

Bei der Spital Thurgau AG mit den beiden Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen gibt es 21 zertifizierte IPS-Plätze; diese wurden auf 22 aufgestockt. Weitere sechs IPS-Betten gibt es beim Herz-Neuro-Zentrum Bodensee (HNZB) in Kreuzlingen. Die Kapazitätsgrenzen auf der IPS werden formell immer wieder erreicht, wie Urs Martin sagt.

«Wir liegen seit bald 20 Monaten immer wieder über 100 Prozent Auslastung.»

Auf den Bettenstationen gebe es hingegen keine echte Grenze; in der Praxis liege sie bei beiden Kantonsspitälern zusammen bei zirka 50. Doch der Gesundheitsdirektor warnt vor falschen Schlüssen:

«Entscheidend ist nicht die Kapazität der Betten, sondern nur die Anzahl der Fachmitarbeitenden.»

Laut Martin hat die Spital Thurgau AG in den vergangenen Monaten immer wieder Mehrbetten betrieben, «teilweise sogar viele». Dafür seien zahlreiche Sonderschichten und das Verschieben von Mitarbeitenden in die IPS notwendig gewesen. Diese Fachkräfte hätten im Gegenzug anderswo gefehlt. «Wir haben aber auch einige wichtige Fachkräfte zusätzlich rekrutiert und viel andere Massnahmen ergriffen», wie Martin sagt. Unter anderem habe man Pensionierte reaktivieren können.

«Die Stimmung ist sehr angespannt»

Bis jetzt mussten im Thurgau keine Wahleingriffe oder gar dringliche Operationen von Nicht-Covid-Patienten verschoben werden. «Wir können in unseren Spitälern nach wie vor alle Patienten zeitgerecht und mit der normalen Sorgfalt behandeln – dies Dank unseren guten Massnahmen und der ausserordentlich hohen Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeitenden», sagt der Gesundheitsdirektor.

«Es kann aber von heute auf morgen sein, dass die Spitäler Operationen verschieben müssen.»

Falls dies eintreten sollte: Welche Optionen gibt es noch für die Kantonsspitäler zum Bewältigen der Mehrbelastung oder Überbelastung? «De facto keine mehr», sagt Urs Martin. «Nach rund 20 Monaten psychischem Stress und physischer Überbelastung ist die Grenze erreicht.»

Das wirft spätestens jetzt die Fragen auf: Wie ist die Stimmung, sind Mitarbeitende verärgert über die vielen ungeimpften Covid-Patienten, gibt es gar Kündigungen wegen Arbeitsüberlastung oder anderen Gründen? «Die Stimmung ist sehr angespannt», sagt Regierungsrat Urs Martin. «Viele Mitarbeitende sind nicht nur müde, sondern auch sehr verärgert.» Es habe aber nur wenige Kündigungen gegeben, bis dato habe die Fluktuationsrate nur marginal zugenommen. «Es gibt aber mehr Reduktionen von Arbeitspensen aufgrund der Überlastung.»

Es gibt also noch keinen Personalmangel? «Es geht gerade noch so, im Quervergleich ist es im Thurgau offensichtlich sogar deutlich besser als bei vielen anderen Spitälern, dank unseren guten Mitarbeitenden», sagt Urs Martin. Er fügt aber mahnend hinzu:

«Bei weiter steigenden Fallzahlen fehlen auch bei uns die Fachkräfte.»

