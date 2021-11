St.Gallen: SVP-Stadtparlamentspräsident ohne Covidimpfung

Coronapandemie «Ich glaube an die Selbstverantwortung erwachsener Menschen»: Der nächste Präsident des St.Galler Stadtparlaments ist nicht gegen Covid-19 geimpft SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff wird nächstes Jahr turnusgemäss höchster Stadtsanktgaller. Er will das Amt ausüben und Repräsentationspflichten wahrnehmen, obschon er nicht geimpft ist gegen Covid-19. Wenn 3G nötig ist, werde er sich testen lassen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 20.11.2021, 05.00 Uhr

SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff ist gegenwärtig Vizepräsident der Legislative. PD

Paukenschlag Ende Oktober in Wil: SVP-Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger verzichtet 2022 überraschend auf das Amt des Ratspräsidenten. Grund: Der Pädagoge will auf ein Covid-Zertifikat verzichten. Und er ist der Meinung, das Präsidium des Wiler Stadtparlamentes nicht mit der für dieses Amt notwendigen Verfügbarkeit ausüben zu können. Denn das Amt bringt viele repräsentative und gesellschaftliche Verpflichtungen mit sich.

Auch in der Stadt St.Gallen wird 2022 turnusgemäss ein SVP-Politiker Parlamentspräsident: Christian Neff. Der 47-jährige Bankfachmann und Inhaber der Advice Online AG sitzt seit 2012 in der Legislative der Stadt.

SVP-Politiker. Designierter Stadtparlamentspräsident. Und es gibt noch eine dritte aktuelle Gemeinsamkeit zwischen Wil und St.Gallen respektive zwischen Rüdiger und Neff. «Ich bin nicht geimpft», sagt Christian Neff.

Neff verzichtet nicht auf das Amt

Doch anders als sein Wiler Pendant verzichtet er nicht auf das Amt. «Ich werde das Amt gerne und mit Demut bekleiden», sagt Neff. Er freue sich darauf. Das Thema Zertifikatspflicht beschäftige ihn nicht speziell. Er sei zwar nicht geimpft, suche aber bewusst auch keine Situationen, die ein 3G verlangten. Er wende seit dem Ausbruch der Pandemie mit Ausnahme der Impfung sämtliche Sicherheitsmassnahmen an – auch solche, die über die vom Bundesrat vorgeschriebenen Bestimmungen hinausgingen, sagt Neff.

«Ich glaube daran, dass jemand, der ungeimpft ist, sich und andere aber aktiv schützt, nicht minder gewürdigt werden darf als jemand, der sich impfen lässt und dann keinen Abstand mehr einhält und keine Maske mehr trägt.»

Neff ist ein Mann mit glasklaren Ansagen, im Parlament und auch sonst. Er nennt die Olma und ihre Besucherinnen und Besucher als kein gutes Beispiel für ihn als vorsichtigen Ungeimpften.

Neff sucht also keine Situationen, bei denen die 3G-Regel gilt. Als «höchster Stadtsanktgaller» hat er im nächsten Jahr aber solche auf dem Programm. Barbara Frei (FDP), die letzte Parlamentspräsidentin in der Vor-Corona-Zeit, nahm im Jahr 2019 an 200 Anlässen teil, zu denen sie eingeladen worden war, wie sie gegenüber dem «St.Galler Tagblatt» sagte.

«Ich werde meine repräsentativen Aufgaben jeweils mit der aktuellen, gesundheitlichen Situation abstimmen und mich, wenn nötig, testen», sagt Neff. Und was macht er, wenn in der Schweiz die 2G-Regel eingeführt würde? «Ich will heute kein vorauseilendes Feedback abgeben», sagt der SVP-Politiker, der auch Autor beim St.Galler Onlinemedium «Die Ostschweiz» ist, das regelmässig durch Beiträge auffällt, die sich skeptisch gegen das Impfen und Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus richten. Neffs Glück: Momentan ist 2G in der Schweiz kein Thema, wie Bundesrat Alain Berset am Donnerstag vor den Medien sagte.

Keine Grabenkämpfe innerhalb der SVP-Fraktion

Es ist kein Geheimnis. Innerhalb der SVP gibt es Gegner der vom Bund verordneten Coronamassnahmen wie etwa der Zertifikatspflicht. «Innerhalb unserer Fraktion im Stadtparlament ist das Thema Covid-19 praktisch inexistent», sagt Neff. In der SVP-Fraktion habe es Vertreterinnen und Vertreter aller Meinungen in Zusammenhang mit Covid. «Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir jede und jeden und sämtliche Meinungen akzeptieren», sagt er. Ganz wichtig sei, dass die Schutzmechanismen so hoch wie möglich angesetzt würden, damit niemand einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt werde. Innerhalb der SVP-Fraktion werde absolute Rücksicht auf jede und jeden genommen.

Durch die aufgeheizte Debatte lasse sich die SVP-Fraktion nicht spalten, sagt Christian Neff. Alexandra Akeret (SP), die amtierende Präsidentin des St.Galler Stadtparlaments, sagt, für sie persönlich sei es verantwortungsbewusst, sich als «höchste Stadtsanktgallerin» gegen das Virus impfen zu lassen. Dass ihr designierter Nachfolger das nicht tut, möchte die Sozialdemokratin nicht kommentieren. Das müsse jeder selber wissen, sagt sie. In der Zusammenarbeit mit Neff hat Akeret festgestellt, dass sich dieser «ausgesprochen rücksichtsvoll und vorsichtig verhalte», was die Abstandsregel und das Tragen einer Maske angehe.

«Ich glaube an die Selbstverantwortung erwachsener Menschen», sagt Neff. Und er glaube daran, dass mit gesundem Menschenverstand und etwas weniger «Ich. Ich. Ich» und dafür mit mehr «Wir» der Gesellschaft als Ganzes geholfen würde und dies zudem einen starken und positiven Einfluss auf den Verlauf der aktuellen Coronakrise hätte, sagt Neff.

Präsidentenfeier verschoben in den Mai

Normalerweise findet die Feier für die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten des Stadtparlaments am Anfang eines Jahres statt. Die Feier für Akeret war wegen Corona erst im Sommer dieses Jahres. Auch die Feier für Neff ist erst im Mai 2022 angesetzt. Weshalb? «Sie ist deshalb auf Mai geplant, weil ich nicht so kurz nach der Feier zu Ehren von Alexandra Akeret wieder eine Feier wollte», erklärt Neff. Einerseits wäre die Signalwirkung eine falsche, wenn bereits im Januar gefeiert würde. «Die Bürgerinnen und Bürger leiden und wir feiern unentwegt», sagt der SVP-Mann. Andererseits gebe es bei milderen Temperaturen auch vielfältigere Möglichkeiten, ein Fest abzuhalten. Was er heute auch schon sagen könne, sei, dass die Feier zu seinen Ehren keine normale werde. Mehr wolle er aber erst zu einem späteren Zeitpunkt preisgeben, sagt Christian Neff.

Die Wahl seines Präsidiums führt das St.Galler Stadtparlament planmässig am 11. Januar nächsten Jahres durch. Neff wird dannzumal seit zehn Jahren Teil der Legislative sein. Aufgefallen ist er in den vergangenen Jahren vor allem mit finanzpolitischen Vorstössen: 2019 reichte der Bankfachmann eine Einfache Anfrage ein, mit der er vom Stadtrat mehr Transparenz verlangte in Zusammenhang mit lukrativ verzinsten Anlagekonti von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.