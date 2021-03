Coronapandemie Der Bundesrat bläst zur Testoffensive – der Uzwiler Technologiekonzern Bühler kritisiert die Zurückhaltung bei Selbsttests Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen Appenzell fordert seit Wochen vehement breite, freiwillige Testmöglichkeiten für Unternehmen – lange bevor der Bundesrat nun auf eine neue Teststrategie umschwenkt. Einzelne Unternehmen haben denn auch längst gehandelt, so Bühler in Uzwil. Seine 3000 Mitarbeitenden können sich schon heute wöchentlich testen – gratis, freiwillig und zu Hause. Regula Weik 11.03.2021, 05.00 Uhr

Negativer Coronavirus-Schnelltest. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE (Davos, 25. Januar 2021)

Das neue Testregime des Bundesrats scheint gut und stimmig. Jedenfalls auf dem Papier. Doch wird es sich auch rasch umsetzen lassen? Ab Montag sollen alle Tests in Apotheken oder Testzentren gratis sein, auch für Personen ohne Symptome. Zudem will der Bundesrat jeder Person monatlich fünf Selbsttests gratis abgeben – sobald verlässliche Tests zur Verfügung stehen.

Noch sind solche einfachen Tests für jedermann und jedefrau zu Hause nicht erhältlich. Wann dies der Fall sein wird, ist offen. Auch Schulen und Unternehmen sollen wiederholt Tests durchführen. Unternehmen, die häufig testen, können von der Quarantänepflicht für Kontaktpersonen befreit werden.

Nun müsse es gelingen, «möglichst rasch, unbürokratisch und flächendeckend» diese erhöhten Testkapazitäten zur Verfügung zu stellen, hält die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) fest. Sie fordert seit Wochen vehement breite, freiwillige Testmöglichkeiten für Unternehmen und drängt auf einen baldigen Einsatz von Schnelltests – «um rasch einen niederschwelligen Zugang zu Tests zu garantieren». Denn es müsse gelingen, bei den Unternehmen, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine hohe Testbeteiligung zu erzielen, sagt IHK-Direktor Markus Bänziger. Und:

«Die Unternehmen benötigen von den Behörden klare Signale, Informationen und Anlaufstellen.»

Gratis, freiwillig und zu Hause

Christof Oswald, Personalchef des Technologiekonzerns Bühler in Uzwil Bild: PD

Ein Ostschweizer Unternehmen, das bereits heute auf regelmässiges Testen seiner 3000 Mitarbeitenden setzt, ist der Technologiekonzern Bühler in Uzwil. Das Testen ist freiwillig, die Mitarbeitenden testen sich selber zu Hause. Personalchef Christof Oswald sagt:

«Alle Mitarbeitenden können einen Test pro Woche gratis beziehen, Risikopatienten bekommen zwei Tests pro Woche.»

Die Testkits würden «sehr intensiv» genutzt. Und: Seit dieser Woche können alle Mitarbeitenden auch Tests für Personen im gleichen Haushalt vergünstigt kaufen.

Kritik des Bundesrats nicht nachvollziehbar

Um die «Schläferinnen» und «Schläfer» – Personen, die positiv sind, aber keine Symptome zeigen – zu erkennen, setzt das Unternehmen Spuckschnelltests ein. Der Bund hält nicht viel von diesen Spucktests, sie seien zu ungenau, zu wenig verlässlich. Was sagt Oswald dazu?

Die von ihnen verwendeten Tests seien CE-zertifiziert und beim deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinalprodukte gelistet. Sie hätten eine hohe Sensitivität von 96 Prozent (positive Testung) und eine Spezifität von 99,7 Prozent (negative Testung), sagt Oswald und fügt dann an: Er könne die Kritik des Bundesamtes für Gesundheit nicht nachvollziehen. «Das erinnert stark an die Maskendiskussion. Erst wurde falsch informiert, sie würden keinen Nutzen bringen. Dann wurde ihre Anwendung in einem ersten Schritt gefördert und schliesslich für die Bevölkerung verpflichtend eingeführt.»

20'000 Franken pro Woche – so viel kostet das regelmässige, wöchentliche Testen aller Mitarbeitenden das Unternehmen heute. «Die Preise auf dem Weltmarkt dürften in den nächsten Wochen voraussichtlich stark sinken», sagt Oswald. Und man sei gespannt, wie der Bund die Finanzierung der Tests organisiere und ab wann er Schnelltests akzeptiere.

«Es wird nicht einfach sein, im Nachgang zu Deutschland und Österreich genügende Mengen zu beschaffen.»

Derzeit nur ein Weg, die Situation zu entspannen: durch Eigeninitiative

Bühler beschäftigt Mitarbeitende aus über zehn Kantonen und dem nahen Ausland. Oswald sagt:

«Wir sehen derzeit nur einen Weg, die Situation für uns etwas zu entspannen: durch Eigeninitiative.»

Auf die Frage, ob das Unternehmen in seinen Bemühungen zur Bekämpfung der Pandemie, vom Kanton genügend unterstützt wird, antwortet er: «Wir stehen laufend im Gespräch mit dem Kanton und hoffen, in den nächsten Tagen gemeinsam einen Fortschritt für die Unternehmen und die Bevölkerung im Kanton erreichen zu können.»

Es sei aber nicht allein der Kanton gefordert. Der Bund und das Bundesamt für Gesundheit stünden in der Pflicht, «viel vorausschauender und rascher zu handeln, sonst wird das Zusammenspiel von global tätigen Unternehmen und der lokalen Wirtschaft künftig sehr schwierig».

Den definitiven Entscheid über die neue Teststrategie fällt der Bundesrat am Freitag. Bis dahin hört er sich die Kantone an. Das dürfte aber reine Formsache sein. Für die Ausweitung der Tests greift der Bund tief in die Tasche: Die Rede ist von Kosten von einer Milliarde Franken für das laufende Jahr.