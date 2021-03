CORONAMASSNAHMEN «Vor einer Woche sah es noch besser aus als heute»: Der Bundesrat macht mit Blick auf Ostern nur einen kleinen Lockerungsschritt – das kommt in der Ostschweiz nicht gut an Den Gastrobetrieben oder den Kirchen komme der Bundesrat keinen Millimeter entgegen: Die Ostschweizer Kantone reagieren konsterniert auf die minimale Lockerung des Bundesrats. Sie hatten mit der tiefen Belastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten argumentiert. Christoph Zweili, Christian Kamm,

Karin Erni und Mea McGhee 19.03.2021, 17.30 Uhr

Die Restaurant-Terrassen bleiben weiter leer. Bild: Ralph Ribi

Kein Zweifel: Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann hatte sich vom skizzierten Ausstieg aus dem Lockdown mehr versprochen – zusammen mit den übrigen Ostschweizer Kantonen Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden. Mit ihrer Hauptforderung an die Adresse der Bundesregierung wussten sie sich in guter Gesellschaft: Eine deutliche Mehrheit der Kantone zeigte sich mit den Öffnungsschritten zwar grundsätzlich einverstanden, die Hälfte der Kantone fand aber unisono mit der Ostschweiz, dass die Restaurants ab Montag nicht nur Gäste auf den Terrassen, sondern auch in den Innenräumen wieder empfangen dürfen sollen.

Davon wird nichts umgesetzt, wie bereits kurz vor der Medienkonferenz durchsickerte. Lediglich die Regeln für Treffen im Familienkreis – laut Bundesrat Berset «ein massiver Eingriff ins Privatleben» – werden gelockert, von bisher fünf auf zehn Personen. Sein Ratschlag: Man solle sich vorher testen lassen. Diese Schnelltests sollen ab Anfang April zur Verfügung stehen. Der Bundesrat blieb an der Sitzung vom Freitag also hart, nachdem drei von vier Richtwerten, die er für weitere Lockerungen definiert hat, nicht erfüllt sind. Angesichts der steigenden Fallzahlen sei es nicht der Moment für einen zweiten grossen Öffnungsschritt, sagte Bundesrat Berset. Diesen will er nach Ostern beschliessen.

Bruno Damann, Regierungspräsident Kanton St.Gallen.

Bild: Arthur Gamsa

Haben sich die Ostschweizer Kantone und mit ihnen der St.Galler Gesundheitschef, der die grösseren Lockerungsschritte noch in der SRF-Sendung 10 vor 10 vom Dienstagabend vertreten hatte, zu wenig für ihre Anliegen eingesetzt? Das wollten wir Bruno Damann am Freitag gerne fragen. Die Antwort war signifikant kurz: Die St.Galler Regierung habe ihre Position im Rahmen der Anhörung kundgetan. Und wörtlich:

«Sie wird die Massnahmen gemäss dem Bundesratsentschluss umsetzen.»

Punkt.

Thurgau: «Der Bund soll endlich die Impfstoffe liefern»

Walter Schönholzer (FDP), Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor und Regierungspräsident. Bild: Reto Martin

«Sehr enttäuscht» äussert sich auf Anfrage der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer. Dass jetzt einzig bei privaten Treffen eine Lockerung von fünf auf maximal zehn Personen stattfinde, «ist ein Witz». Gewichtet der Bundesrat falsch? «Er führt das Land, in dem Sinne hat er immer recht und hat auch die Verantwortung zu tragen», kommentiert Schönholzer trocken. Bis anhin sei immer die Überlastung des Gesundheitswesens als Argument für die Notwendigkeit von Einschränkungen angeführt worden. «Doch jetzt haben wir eine ganz andere Ausgangslage.» Die Belastung der Intensivstationen durch Covid-Patienten sei tief. Das werde aber aus einer diffusen Angst heraus ausgeblendet und stattdessen nach neuen Gründen gesucht.

«Damit habe auch ich immer mehr Mühe, und ganz sicher hat das auch die Bevölkerung.»

Muss die Devise nun vor allem Impfen heissen? «Ja klar, der Bund soll endlich die Impfstoffe liefern», appelliert der Thurgauer Regierungspräsident. Denn: «Wir sind schon lange parat.»

Appenzell Ausserrhoden: Lage anders beurteilt

Der Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker zeigt sich enttäuscht, dass auf die Forderungen des Kantons so wenig eingegangen wurde. «Wir beurteilten die Lage anders und forderten, dass die Zahl der freien Intensivbetten stärker als Entscheidungsgrundlage dient.» Die Argumente für die Anhörung durch den Bund seien aufwendig und seriös erarbeitet worden. «Aber die Wirkung ist leider verpufft.»

Alfred Stricker, Ausserrhoder Landammann.

Bild: Benjamin Manser

Am wenigsten verstehe er, dass die Hochschulen weiterhin keinen Präsenzunterricht abhalten können, so Stricker.

«In diesem Punkt waren sich alle Kantone einig.»

Dass es bei der Gastronomie keine Lockerungen geben könne, sei dagegen zu erwarten gewesen. «Da war nur die Hälfte der Kantone dafür.» Es bleibe die Hoffnung, dass sich die Situation mit der Drei-Pfeiler-Strategie baldmöglichst verbessere.

Appenzell Innerrhoden: Die Regierung ist fassungslos

Roland Inauen, Landammann Appenzell Innerrhoden. Bild: Ralph Ribi

«Wir sind konsterniert», sagt der Innerrhoder Landammann Roland Inauen. 26 Kantonsregierungen, zig Ratsschreiber und Mitarbeitende der Kantone seien am vergangenen Wochenende zusammengesessen, hätten Vernehmlassungen zu den möglichen Lockerungsschritten verfasst – und nun dies: «Der Bundesrat hat diese Stellungnahmen diskutiert, ebenso die Erklärung des Nationalrates, die eine weitergehende Öffnung verlangt», heisst es in der Medienmitteilung. Das töne geradezu zynisch, findet Inauen. Enerviert sagt er:

«Für die Wirtsleute ist es mehr als eine Ohrfeige.»

Im Privaten werde gelockert ohne Schutzmassnahmen, da sei die Gefahr doch viel grösser als in Gastrobetrieben mit Schutzkonzepten.

Nicht verstehen kann die Standeskommission, dass der Bundesrat statt Perspektiven für Öffnungsschritte Richtwerte für weitere Schliessungen präsentiert. Der allerwichtigste Wert, jener der freien Intensivbetten, sei im grünen Bereich – und doch verzichte man jetzt auf jegliche Lockerungen. Auch den Hochschulen, die eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht fordern, oder den Kirchen kommen man keinen Millimeter entgegen.