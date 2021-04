Coronamassnahmen «Stolz und erfreut», «langsam wird es gehässig»: Die Ostschweizer Reaktionen zum Lockerungsentscheid Die Ostschweizer Regierungen und Wirtschaftsverbände sind froh über die Lockerung der Coronamassnahmen. Die Gastronomie reagiert verhalten – und verlangt ein verbindliches Datum für die Öffnung der Restaurants. Adrian Vögele, Christian Kamm, Hans Suter, Karin Erni, Roger Berhalter, Jesko Calderara und Marcel Elsener 14.04.2021, 18.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Restaurants dürfen ihre Terrassen nächsten Montag wieder öffnen. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 25. August 2020)

Der Druck hat gewirkt: Trotz steigender Infektionszahlen hat der Bundesrat am Mittwoch eine Reihe von Lockerungen beschlossen. Am kommenden Montag dürfen die Restaurants ihre Terrassen öffnen, ebenso sind unter anderem Veranstaltungen mit Publikum wieder zugelassen – für bis zu 50 Personen in Innenräumen und 100 Personen im Freien. Auch Präsenzunterricht an den Hochschulen wird wieder möglich.

Gastro-Präsident: «Immer noch keine Perspektive»

In der Ostschweiz sind die Reaktionen auf die Lockerungen gemischt. Bei den Wirtinnen und Wirten hält sich die Begeisterung in Grenzen. «Die Stimmung in der Gastronomie ist nicht gut», sagt der Thurgauer Gastro-Präsident Ruedi Bartel. «Es herrscht schon lange Unzufriedenheit, doch nun wird es langsam gehässig.» Das alleinige Öffnen der Aussenbereiche der Restaurants und Bars am 19. April könne die Stimmung nicht gross heben, nicht zuletzt auch angesichts der aktuell trüben Wetteraussichten. Normalerweise seien die Monate April und Mai mit der Spargelsaison und Festtagen wie Ostern, Auffahrt und Pfingsten gute Monate für die Restaurants.

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: PD

«Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass immer noch keine Perspektive geboten wird», sagt Bartel und fordert:

«Es muss endlich ein Datum für das Öffnen der Innenbereiche festgelegt werden.»

Er befürchtet, dass durch die anhaltende Perspektivlosigkeit die Zahl der Betriebsschliessungen und Konkurse mit einhergehendem Stellenverlust zunehmen wird. «Wir stehen völlig neben den Schuhen, weil niemand weiss, wie es weitergeht.»

«Öffnung der Terrassen bringt nicht viel ein»

Lukas Hofstetter, Interessengemeinschaft Nacht Gallen. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Von einer «wichtigen Entscheidung für die Bevölkerung, für uns alle» spricht Lukas Hofstetter von Nacht Gallen, der Interessengemeinschaft der Stadtsanktgaller Gastronomie- und Kulturbetriebe. Ein Schutzkonzept sei definitiv besser umsetzbar, wenn die Leute in einer Gartenbeiz die Sonne geniessen würden, als bei unkontrollierten, «wilden» Treffen draussen. Zum Thema Terrassen sagt Hofstetter aber auch: «Das bringt für die meisten unserer Mitglieder leider nicht viel, da ein solcher Betrieb nicht rentabel ist.»

Gerade in der Innenstadt würden die wenigsten Gastronomen über genügend grosse Terrassen verfügen. «Und wenn ein Barbetreiber draussen noch drei Tische aufstellt, bringt ihm das wenig.» Deshalb sei die Entscheidung des Bundesrats wichtig, weiterhin Härtefallgelder und Kurzarbeitsentschädigungen auszuzahlen. Dass die Clubs geschlossen bleiben, kommt für Hofstetter wenig überraschend. Allerdings vermisse er nach wie vor eine Ansage des Bundesrats, unter welchen Bedingungen Kulturveranstaltungen im Sommer möglich sind.

Schönholzer ist erfreut über den Mut des Bundesrats

Walter Schönholzer, Thurgauer Regierungspräsident (FDP). Bild: Donato Caspari

Der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer ist hingegen vom Öffnungsschritt bei den Coronamassnahmen positiv überrascht: Gerade mit Blick auf das benachbarte Ausland sei er «stolz und erfreut über den Mut des Bundesrats, nun diesen Schritt zu gehen». Und besonders freue ihn die Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Hochschulen: «Ein wichtiges Zeichen für die Jungen.»

Die Öffnung der Restaurantterrassen wertet Schönholzer als Schritt in die richtige Richtung. Er macht aber gleichzeitig keinen Hehl daraus, dass sich die Thurgauer Regierung auch eine vollständige Öffnung der Restaurants hätte vorstellen können. Zumal der Betrieb eines Gartenrestaurants wetterabhängig sei. Trotzdem: Alle bekämen jetzt wieder ein bisschen von ihrem normalen Leben zurück. «Was guttut.» Und es helfe, dranzubleiben, Verantwortung zu übernehmen und die Schutzmassnahmen ernst zu nehmen. Wenn das gelinge, gebe das eine Perspektive für die Menschen, und dann könne der Bundesrat auch einen nächsten Schritt machen. «Aber wir müssen aufpassen.»

Stricker: «Stossrichtung stimmt»

Alfred Stricker, Ausserrhoder Landammann (parteilos).

Bild: Benjamin Manser

Der Ausserrhoder Regierungsrat zeigt sich grossmehrheitlich zufrieden mit den angekündigten Öffnungsschritten. Vieles davon verlangte er bereits Mitte März. «Für uns stimmt die Stossrichtung», sagt Landammann Alfred Stricker. Dadurch sei ein minimales gesellschaftliches Leben wieder möglich, insbesondere durch die Lockerungen im Bereich Sport und Kultur. Stricker hebt zudem den Entscheid, den Präsenzunterricht an Hochschulen und in Weiterbildungen wieder zuzulassen, positiv hervor. Dies war ebenfalls eine Forderung der Ausserrhoder Regierung.

Einen Wermutstropfen gebe es aber dennoch. «Wir sind immer noch der Meinung, dass man die Restaurants unter Einhaltung der Schutzkonzepte wieder vollständig öffnen könnte», sagt Stricker. Das Risiko, sich bei Treffen im privaten Umfeld anzustecken, hält er für wesentlich grösser. Trotzdem unterstützt der Kanton die bundesrätlichen Vorgaben. Der Landammann weist in diesem Zusammenhang auf die Impfstrategie hin. Diese sei erfolgreich und werde zur gegebenen Zeit weitere Lockerungen ermöglichen.

Damann: «Bald eine Ausstiegsperspektive bieten»

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident (CVP). Bild: Arthur Gamsa

Der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann stand am Mittwochabend nach dem Bundesratsentscheid nicht für Auskünfte zur Verfügung. Am Mittag hielt er allerdings fest, die St.Galler Regierung habe sich in der Vergangenheit für raschere Öffnungsschritte eingesetzt, als sie vom Bundesrat vorgeschlagen worden seien.

«Wir werden uns weiterhin im Rahmen der Anhörung der Kantone für eine kontrollierte und sichere Öffnung der Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Wichtig ist, dass wir bald eine Ausstiegsperspektive bieten.»

Auch die St.Galler Regierung hatte bereits auf den 22. März hin die Öffnung der Restaurants gefordert.

IHK will mehr Anreize für Tests in Betrieben

Markus Bänziger, Direktor Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell begrüsst den Weg, den der Bundesrat eingeschlagen hat. Es zeichne sich eine «sehr positive Wirkung des Impffortschritts» ab, sagt IHK-Direktor Markus Bänziger. Diese erlaube die Öffnungen, obwohl vier der fünf Richtwerte derzeit nicht erfüllt sind. Nun müssten diese ersten Öffnungsschritte aber «anhaltend und ohne Rückfälle» sein, um die Basis für «weitere kontrollierte, stufenweise Öffnungen» zu bilden. Gemeint sei eine enge Begleitung durch Testen, Impfen, Contact-Tracing und eine strenge Einhaltung der Schutzkonzepte, meint Bänziger:

«Man traut den Unternehmen und der Bevölkerung endlich zu, sich an die Schutzkonzepte zu halten. Nun ist es an uns, den Tatbeweis zu erbringen.»

Der grösste Ostschweizer Wirtschaftsverband begrüsst es auch, dass der Bund die 80-Prozent-Grenze für die Befreiung von der Kontaktquarantäne nicht strikt handhabe. Jedoch sei die Beteiligung an den Betriebstestungen aktuell «viel zu tief», bedauert Bänziger. Entsprechend enttäuscht ist er, dass kein Anreiz geschaffen wird:

«Wir hätten uns klar gewünscht, die Homeofficepflicht für alle Betriebe aufzuheben, die sich an den Betriebstestungen beteiligen.»

Erfreulich seien die Perspektiven für die Jungen, etwa für Sport- und Kulturveranstaltungen. «Für sie braucht es eine Ermöglichungsstrategie.» Und positiv bewertet der IHK-Direktor auch die Rückkehr zum Präsenzunterricht auf allen Stufen inklusive Universität.

«Jetzt sind die Kantone gefordert»

Bruno Eisenhut, Geschäftsführer des Ausserrhoder Gewerbeverbands und Industrie AR, sagt:

Bruno Eisenhut, Geschäftsführer Gewerbe AR und Industrie AR Bild: PD

«Es sind zwar nur kleine Öffnungsschritte, aber relativ viele. Das stellt jeden ein bisschen zufrieden und beeinflusst die Stimmung insgesamt positiv. Wenn es in diesem Stil weitergeht, sind wir zufrieden.»

Dass Sport und Freizeitanlagen öffnen, sei sehr positiv. Die Bereitschaft, die Schutzkonzepte einzuhalten, sei bei den Betreibern gross. «Es herrscht kein Laissez-faire. Gut ist auch, dass sich beim Bundesrat offenbar die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass bei Aktivitäten im Freien weniger Ansteckungsgefahr besteht.»

Eisenhut geht davon aus, dass die Aufhebung der Kontaktquarantäne eine deutliche Erleichterung bringt für jene Firmen, die sich an Testungen der Mitarbeiter beteiligen. Bezüglich Logistik seien jetzt die Kantone gefordert, die neuen Möglichkeiten umzusetzen. Appenzell Ausserrhoden als kleiner Kanton könne dabei eine Vorreiterrolle übernehmen. «Dass die Homeofficepflicht nicht in eine Empfehlung umgewandelt wurde, können wir momentan verschmerzen. Diese Arbeitsform hat sich etabliert. Aber natürlich sind wohl alle froh, wenn man sich am Arbeitsplatz auch wieder persönlich austauschen kann.»

Theater St.Gallen bedauert starre Limite bei der Personenzahl

Beim Theater St.Gallen zeigt man sich erfreut über die Lockerungen. «Nach vier Monaten ohne Konzerte und Theatervorstellungen vor Publikum eröffnen die neuesten Beschlüsse des Bundesrats endlich wieder Perspektiven für den Kulturbetrieb», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen freue sich über diesen positiven Entscheid. «Sie hat Verständnis für die erneute Begrenzung der Besucherzahl, bedauert jedoch, dass dabei wie schon im Herbst unabhängig von der Saalgrösse die starre Limite von maximal 50 Personen pro Vorstellung gilt.»

Die Theaterbesucherinnen und -besucher dürfen sich jedenfalls auf einen Premierenreigen freuen. Am 20. April startet das Schauspiel «König Lear» im Theaterprovisorium. Darauf folgen am 23. April das Tanzstück «Cinderella» und am 8. Mai die Oper «Florencia en el Amazonas». Die Produktion «Die Orestie (revisited)» in der Lokremise feiert gemäss Mitteilung am 27. April Premiere.