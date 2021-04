Coronamassnahmen St.Galler Regierung will Besuchsverbot in den Spitälern nicht lockern Die Besuchseinschränkungen in den Spitälern würden die mentale Gesundheit der Patientinnen und Patienten beeinflussen, warnt der St.Galler SP-Kantonsrat Dario Sulzer. Die Regierung hält am Verbot aber fest. Dieses sei in der Branche weiterhin «sehr erwünscht». Adrian Lemmenmeier-Batinić 12.04.2021, 05.00 Uhr

Patienten in St.Galler Spitälern dürfen weiterhin nur in Ausnahmefällen Besuch empfangen. Bild: Michel Canonica

Seit mehr als fünf Monaten dürfen die Patientinnen und Patienten in den St.Galler Spitälern nur in Ausnahmefällen Besucher empfangen. Dies beeinflusse deren mentale Gesundheit, stellt SP-Kantonsrat Dario Sulzer in einer Einfachen Anfrage fest. «Die einschneidende Massnahme war für die Zeit der hohen Infektionszahlen gerechtfertigt. Doch das Besuchsverbot ist nun bald fünf Monate in Kraft.» Die epidemiologische Lage erlaubt es jetzt, die Schutzmassnahmen anzupassen. Sulzer will wissen, ob die Regierung plane, das Verbot bald zu lockern.

Diese verneint. Das Besuchsverbot in Spitälern und Kliniken werde fortlaufend der Evaluation unterzogen, heisst es in der Regierungsantwort. «Es findet einerseits ein regelmässiger Austausch mit den Spitälern und Kliniken statt, anderseits ist es Thema im Kantonalen Ethikforum.» Gemäss der neuesten Standortbestimmung mit den Spitälern und Kliniken sei die Fortführung des kantonsweiten Besuchsverbot weiterhin «sehr erwünscht», heisst es weiter. Dies, obwohl die Fallzahlen inzwischen deutlich gesunken seien. Ein weiteres wichtiges Argument für die Fortführung des Besuchsverbots sei die unsichere epidemiologische Lage in Bezug auf die neuen Virusmutationen. «Dazu kommt, dass ein Grossteil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist.»

Aufenthaltsdauer der Patienten oft kurz

Isolation und Einsamkeit seien bekannte Risikofaktoren für psychische Erkrankungen, schreibt die Regierung. Und die Pandemie zwinge viele Menschen in die Vereinsamung. Der Regierung liege die psychische Gesundheit der Bevölkerung am Herzen. Im Gegensatz zu den Alters- und Pflegeheimen, die seit Anfang Monat teilweise wieder Besuche zu lassen, sei die Aufenthaltsdauer in Spitälern aber verhältnismässig kurz. Ein Spitalaufenthalt im Kanton St.Gallen betrug im Jahr 2019 durchschnittlich 5,4 Tage. Zudem seien die Bewohnerinnen und Bewohner in den Betagten- und Pflegeheimen nun bereits mit zwei Impfdosen versorgt worden. Müsse jemand länger im Spital bleiben, würden Ausnahmeregelungen angewendet, heisst es weiter. Ausnahmen vom Besucherverbot sind möglich für: Eltern oder Bezugspersonen von Kindern, Partnerinnen und Partner von Gebärenden, Besuchern von Unterstützungsbedürftigen oder Patientinnen und Patienten, die palliativ versorgt werden. Solche Ausnahmen würden in den Spitälern und Kliniken grosszügig angewendet, schreibt die Regierung weiter.