Coronamassnahmen in Betrieben: Bund fordert mehr Kontrollen – der Thurgau winkt ab, St.Gallen überlegt sich's

Das Bundesamt für Gesundheit will, dass die Kantone die Corona-Schutzmassnahmen in Betrieben stärker kontrollieren. In der Ostschweiz finden bereits jetzt über 160 Kontrollen pro Woche statt – und die Weisung aus Bern stösst auf Widerspruch.